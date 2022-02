Allo Stadio Del Duca è tutto pronto per Ascoli-Crotone, partita valevole per la 26^ giornata di Serie B.15:01

L'Ascoli è attualmente 9^ con 39 punti maturati in 25 gare. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta di 2-0 a Brescia.15:02

ASCOLI (4-3-1-2) FORMAZIONI UFFICIALE: Leali - Baschirotto, Botteghin, Bellusci, D'Orazio - Collocolo, Eramo, Saric - Ricci - Tsadjout, Dionisi. A disposizione: Guarna, Falasco, Tavcar, Salvi, Quaranta, Franzolini, Paganini, Maistro, Buchel, Bidaoui, Iliev, De Paoli. All. Andrea Sottil.15:06

CROTONE (3-4-2-1) FORMAZIONI UFFICIALE: Festa - Cuomo, Golemic, Sala - Calapai, Estévez, Awua, Kargbo - Lhassine Kone, Maric - Marras. A disposizione: Saro, Canestrelli, Schnegg, Mogos, Nicoletti, Nedelcearu, Giannotti, Schirò, Borello, Adekanye, Mulattieri, Cangiano. All. Francesco Modesto.15:08

Dopo avere raccolto tre punti in cinque partite interne (3N, 2P), l’Ascoli ha vinto l’ultimo match casalingo contro l’Alessandria; i marchigiani non hanno mai infilato due successi consecutivi davanti al proprio pubblico nel torneo in corso.15:08