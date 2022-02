Punti pesanti al Granillo nella sfida tra Reggina e Pisa, se da un lato una vittoria avvicinerebbe gli amaranto alla zona play off, facendoli uscire definitivamente dalla lotta salvezza. In casa dei toscani i tre punti permetterebbero di riagganciare la vetta della classifica, agganciando la Cremonese.12:41

Guardando i precedenti tra le due compagini, nelle 15 sfide tra Reggina e Pisa in Serie B, gli amaranto hanno ottenuto tre successi, i toscani quattro, mentre l’esito più frequente è stato il pareggio (otto).12:43

Reggina in campo con la coppia d'attacco formata da Menez e Montalto. Davanti a Turati giocano Di Chiara, Amione e Aya. Risponde il Pisa con Puscas e Masucci che dirigeranno l'attacco supportati da Cohen. Solo panchina per Torregrossa. In mezzo al campo Toure, Nagy e Mastinu.14:57