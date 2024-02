Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Nicola Ceravolo

Città: Catanzaro

Capienza: 13619 spettatori19:21 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta della partita della 27^ giornata di Serie B, si affrontano Catanzaro e Bari.19:21

Il Catanzaro è reduce dalla vittoria esterna per 1-2 sul Cittadella, mentre il Bari arriva dalla sconfitta con il Sudtirol per 1-0.19:38

Formazione CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini, Kranjc; Sounas, Verna, Petriccione, Vanderputte; Iemmello, Ambrosino.19:59

Formazione BARI (4-3-3): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali, Matino, Lulic; Menez, Nasti, Sibilli.20:01

Panchina Catanzaro: Borrelli, Brignola, D'andrea, Donnarumma, Miranda, Oliveri, Pompetti, Pontisso, Sala, Stoppa.19:58

Panchina Bari: Acampora, Achik, Bellomo, Dachille, Dorval, Edjouma, Guiebre, Maiello, Morachioli, Pissardo, Puscas, Zuzek.19:59

Le scelte di Vivarini: coppia d'attacco formata da Ambrosino e Iemmello, mix di esperienza e gioventù a disposizione della squadra. Confermatissimo Vanderputte, mentre in difesa c'è Situm a destra.20:00

Le scelte di Iachini: il tridente offensivo vede Menez titolare al fianco di Nasti e Sibilli. A centrocampo c'è Benali dal primo minuto.20:01

30° confronto in Serie B tra Catanzaro e Bari – i giallorossi non hanno vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro i biancorossi nella competizione (3N, 1P) e non arrivano a cinque gare consecutive senza vittoria contro la formazione pugliese nella serie cadetta dal periodo tra settembre 1962 e dicembre 1967 (4N, 1P).20:01

Catanzaro e Bari hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite giocate in casa dei giallorossi in Serie B (in mezzo una vittoria dei calabresi per 2-1, l’11 settembre 2004). In generale, le Aquile hanno impattato sette gare interne contro i Galletti in Serie B e solamente contro Brescia e Modena (otto) hanno registrato più segni X nel torneo cadetto tra le mura amiche.20:01

Il match è stato posticipato alle 20.45 a causa di una fitta nebbia.20:36

1' Inizia il primo tempo di CATANZARO-BARI!20:44

2' Subito grandissima occasione per il Bari con Lulic che da posizione ravvicinata non riesce a concludere in rete, fermato da uno splendido intervento di Fulignati.20:46