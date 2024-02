Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori19:59 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma e Cosenza, gara valida per la Giornata 27 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Tardini di Parma.19:59

Il Parma è in striscia positiva da quattro gare consecutive di campionato (tre vittorie e un pari) ed è reduce dall’1-1 ottenuto contro il Como nell’ultimo turno. I ducali non hanno mai perso nelle 13 partite giocate al Tardini, ottenendo ben 8 vittorie a fronte di 5 pareggi, e comandano la classifica con 55 punti, sette in più della prima inseguitrice (Venezia).20:00

Il Cosenza ha invece appena chiuso una striscia di cinque risultati utili di fila, perdendo 1-2 contro la Sampdoria nel 26° turno di Serie BKT. Fuori casa i Lupi della Sila hanno finora messo insieme 16 punti, frutto di quattro vittorie, altrettanti pareggi e cinque k.o; ben 7 di quei 16 punti sono arrivati nelle ultime tre partite giocate lontano dal San Vito-Gigi Marulla.20:00

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Chichizola - Di Chiara, Balogh, Osorio, Coulibaly - Cyprien, Hernani - Benedyczak, Hernani, Mihaila - Partipilo. All. Pecchia. A disposizione: Corvi, Turk - Circati, Delprato, Valenti, Zagaritis - Camara, Hainaut - Begić, Bonny, Charpentier, Čolak.20:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza risponde con un 4-3-3 formato da: Micai - Gyamfi, Venturi, Camporese, Frabotta - Voca, Praeszelik, Calò - Marras, Antonucci, Tutino. All. Caserta. A disposizione: Lai, Marson - D’Orazio, Occhiuto - Florenzi - Canotto, Crespi, Forte, Mazzocchi.20:27

Mister Pecchia cambia qualcosa rispetto all’1-1 contro il Como del turno scorso. Nei centrali di difesa Osorio prende infatti la titolarità a discapito di Circati, mentre Bernabé non recupera e così in mediana ci sarà Cyprien a fare coppia con Hernani. Davanti solito tridente a supporto della punta di ruolo, che stavolta è Partipilo.20:07

Mister Caserta deve fare i conti con la squalifica di Fontanarosa e così, in coppia con Camporese al centro della difesa c’è Venturi. Assente dell’ultima ora Zuccon, febbricitante, pertanto sarà Voca a giocare con Praeszelik in mediana. Il grande ex di turno, Tutino, confermato quale punta di riferimento, mentre Forte e Mazzocchi partono in panchina.20:11

Il Parma è imbattuto in casa contro il Cosenza in Serie B, grazie a cinque vittorie e due pareggi in sette precedenti. Tra le formazioni contro cui non hanno mai perso tra le mura amiche nel torneo cadetto, i ducali hanno incrociato più volte solamente Catania (otto), Genoa (nove) e Sambenedettese (13).20:11

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Tardini. A dirigere questo Parma-Cosenza sarà Manuel Volpi (sezione di Arezzo), coadiuvato da Edoardo Raspollini (Livorno) e Domenico Palermo (Bari). IV Ufficiale Matteo Centi (Terni), VAR Paolo Mazzoleni (Bergamo) e AVAR Francesco Meraviglia (Pistoia).20:12

1' INIZIA Parma-Cosenza, fischio di Volpi e si può partire qui al Tardini. Piove a dirotto, temperatura di 9° e tasso di umidità al 98%, circa 550 i tifosi cosentini presenti nel settore ospiti. Calcio di inizio battuto dai padroni di casa, che giocano in completo bianco con inserti gialli e numeri blu. 20:31

2' GOL! PARMA-Cosenza 1-0! Rete di Wylan Cyprien. Sugli sviluppi di una punizione, Voca allontana di testa ma al limite c'è proprio Cyprien: destro al volo, potente ma centrale; Micai vede all'ultimo la sfera e si distende troppo tardi alla sua sinistra. Avanti i Ducali!



Guarda la scheda del giocatore Wylan Cyprien20:34

4' Reazione del Cosenza. Cross dalla sinistra, Chichizola imperfetto nell'uscita coi pugni e palla che resta così vagante al limite dell'area piccola. Tutino la raccoglie e tenta un pallonetto intelligente, non trovando però lo specchio per questione di centimetri. 20:35

5' Destro largo di Marras. Contropiede del Cosenza, orchestrato alla perfezione da Voca, col numero 7 che scappa via in transizione e, una volta entrato in area, prova a incrociare la conclusione sul palo lontano. Tiro troppo largo e tutt'altro che irresistibile. 20:37

7' Ritmi davvero alti e già tante occasioni, oltre al gol realizzato da Cyprien. Cosenza per nulla frastornato dalla doccia fredda subita dopo due minuti, Parma che invece vuole cercare subito il potenziale 2-0. 20:38

9' Nei 15 precedenti giocati finora in Serie B tra Parma e Cosenza si contano sette vittorie dei Ducali, quattro dei Lupi e anche quattro pareggi. Complessivamente, una media gol di 2,07 reti a partita. 20:40

11' Parma che cerca di combinare nello stretto, sfruttando la qualità di tanti suoi interpreti. Il terreno di gioco, molto scivoloso, non facilita invece la perfetta esecuzione di lanci lunghi o rasoiate utili a cambiare fronte. 20:42

12' Squillo di Man. Pezzo di bravura del numero 98 sulla trequarti, utile ad accentrarsi saltando un avversario in dribbling, ma poi il sinistro violento è troppo largo. Palla che sfila out alla sinistra di un Micai comunque attento sulla traiettoria. 20:43

13' Chiusura preziosissima in scivolata di Frabotta sull'uno-due che Man voleva chiudere con l'ottimo passaggio di ritorno di Partipilo. Intervento decisivo, poiché il numero 98 sarebbe altrimenti stato a tu per tu con Micai, sebbene in posizione defilata. 20:45

15' Da quando ha esordito da titolare con il Cosenza in Serie B (20 gennaio), Frabotta ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) in sei presenze. Ha segnato una rete in più rispetto alle sue precedenti 30 gare giocate nel campionato cadetto (tre assist).20:46

17' Parma molto attento su tutte le linee di passaggio degli ospiti, mentre il palleggio del Cosenza è abbastanza sterile e termina quasi sempre con un lancio lungo che diventa ingiocabile per il tridente offensivo scelto oggi da mister Caserta. 20:49

19' Serpentina di Antonucci sull'out di sinistra, col numero 16 rossoblù che salta due avversari, rientra ma calcia poi male col destro, strozzando la conclusione. Sugli sviluppi dell'azione, Partipilo è intelligente nel conquistare una rimessa dal fondo.20:51