La Sampdoria non vince in casa da cinque partite (3N, 2P) e non mette in fila più match interni consecutivi senza successi nel torneo cadetto dalla serie di sei registrata tra febbraio e aprile 2002.19:57

Pirlo conferma quasi in toto la formazione che si è imposta col Cosenza. Out l’infortunato Kasami, Barreca vince il ballottaggio con Giordano. Tanto turnover per Stroppa. In difesa gioca Lochoshvili al posto di Bianchetti, a centrocampo spazio a Johnsen mezzala, Majer in regia (Castagnetti squalificato). In attacco riposo sia per Vazquez che per Coda: Falletti fa coppia con Tsadjout.20:15