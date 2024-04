Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Braglia

Città: Modena

Capienza: 21151 spettatori13:34 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Sudtirol, gara valida per la Giornata 35 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena.13:34

Il Modena non vince in campionato da tre mesi esatti, periodo di tempo in cui ha messo insieme ben nove pareggi a fronte di tre sconfitte. Tra le mura amiche del Braglia, i Canarini hanno finora conquistato 20 punti, frutto di cinque vittorie, altrettanti pareggi e sette ko, ma l’ultimo successo risale proprio al 3-0 sul Parma del 27 gennaio scorso.13:34

Il Sudtirol è imbattuto da tre gare di fila (due pareggi) in campionato e, in trasferta, non perde da inizio aprile (0-2 a Como). In classifica, i biancorossi vantano finora tre punti in più del Modena (43 a 40) e, nel loro bottino complessivo, ben 20 li hanno conquistati in trasferta, grazie a cinque successi, altrettanti pari e sette sconfitte.13:34

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con un 4-3-1-2 formato da: Gagno - Corrado, Pergreffi, Zaro, Cotali - Santoro, Palumbo, Battistella - Magnino - Strizzolo, Gliozzi. All. Bisoli. A disposizione: Seculin, Vandelli, Abiuso, Bozhanaj, Cauz, Di Stefano, Tremolada, Manconi, Mondele, Oliva, Olivieri, Oukhadda.13:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol risponde con un modulo 3-4-2-1 in cui figurano: Poluzzi - Giorgini, Scaglia, Masiello - Molina, Mallamo, Arrigoni, Davi - Tait, Casiraghi - Merkaj. All. Valente. A disposizione: Drago, El Kaouakibi, Vinetot, Kofler, Cagnano, Broh, Peeters, Lonardi, Rover, Rauti, Cisco, Ciervo, Odogwu.13:35

Mister Bisoli cambia qualcosa rispetto all’undici titolare che aveva cominciato lo scorso turno (0-0 ad Ascoli). Tremolada lascia spazio a Magnino, il quale gioca così a supporto del confermato tandem offensivo Gliozzi-Strizzolo. Nei quattro di difesa il Modena deve far fronte alla squalifica di Riccio, così c’è Corrado a sinistra con Cotali a destra.13:36

Mister Valente conferma per nove undicesimi la formazione che aveva cominciato la precedente sfida di campionato (0-0 col Cittadella). Davanti c’è però di nuovo titolare Merkaj, con Odogwu che parte invece dalla panchina. Assente Kurtic, nei quattro di centrocampo spazio allora per Mallamo dal primo minuto di questa partita.13:36

In 12 sfide disputate tra tutte le competizioni, Modena e Sudtirol hanno pareggiato soltanto una volta: 0-0 nella gara d’andata di questo campionato. Per il resto, sei vittorie dei Canarini a fronte di cinque successi avversari, con l’ultima affermazione dei biancorossi che risale alla stagione 2020-21 (allora Serie C). 13:36