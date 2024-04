Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma e Lecco, gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B.13:36

Il Parma deve tornare alla vittoria per tenere a distanza Como e Venezia, secondi a sole tre lunghezze dalla capolista. I ducali sono in testa al campionato con 70 punti e nelle ultime cinque hanno raccolto otto punti su quindici disponibili. Nell’ultimo turno la squadra di Pecchia ha pareggiato 0-0 a Palermo.13:36

Per il Lecco le speranze salvezza sono ridotte al minimo, ma la matematica non condanna ancora la squadra lombarda, ultima a 26 punti. La formazione di Malgrati ha perso l’ultimo match in casa con il Venezia (1-2) ed ha raccolto cinque punti nelle ultime cinque partite.13:37