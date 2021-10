LIVE PERUGIA - REGGINA 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Alvini ritrova l'esterno Lisi al rientro dalla squalifica, Angella non rifiata e guiderà ancora una volta la difesa. Quattro cambi nel complesso rispetto all'ultima uscita. In casa Reggina conferma per il giovane Turati e per l'intera difesa, il 4-4-2 può diventare comodamente un 4-2-3-1. 20:28