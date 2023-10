Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Ascoli e Parma, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.15:43

L’Ascoli occupa il 14esimo posto in classifica, a 12 punti. E’ reduce dalla vittoria esterna sul campo del Lecco (0-2), maturata grazie alle reti di Nestorovski e Quaranta. La squadra allenata da William Viali è in serie utile da cinque partite (due vittorie e tre pareggi).15:44

Il Parma ha conquistato la vittoria nell’ultimo turno contro il Como, con un 2-1 firmato da Man e Charpentier. E’ ben saldo in testa alla classifica con 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi ed una sconfitta.15:44

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Ascoli scende in campo con un 4-3-1-2: Viviano - Adjapong, Bellusci, Quaranta, Falasco - Gnahore, Di Tacchio, Caligara - Falzerano - Nestorovski, Pedro Mendes. A disposizione: Barosi, Haveri, Millico, Giovane, Bolletta, D'Uffizi, Milanese, Manzari, Bayeye, Masini, Rossi, Rodriguez. All. Viali.15:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 4-2-3-1: Chichizola - Del Prato, Circati, Osorio, Ansaldi - Estévez, Bernabé - Man, Sohm, Benedyczak - Bonny. A disposizione: Charpentier, Čolak, Hainaut, Turk, Camara, Coulibaly, Mihăilă, Corvi, Zagaritis, Amoran, Cyprien, Di Chiara. All. Pecchia.16:00

Pecchia è costretto a rinunciare all'indisponibile Hernani: al suo posto Estévez. L'allenatore del Parma cambia anche in difesa: spazio a Osorio e Ansaldi. In attacco torna Bonny, che non segna dalla sfida del 29 agosto a Pisa.16:06