Al Castellani l’Empoli cerca i tre punti e sfida a distanza la rivale Salernitana (e potenzialmente Chievo, con una partita in meno) per tornare al comando della classifica e dettare il passo delle altre inseguitrici, raccolte attorno ad una manciata di punti in classifica. Il Vicenza, dopo la prima vittoria in stagione e lo stop contro il Chievo, è ancora in emergenza ma cercherà un altro risultato utile per allontanarsi dalla zona retrocessione.13:32