LIVE CAGLIARI - REGGINA 1-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Undicesima giornata di Serie B, il Cagliari ospita alla Sardegna Arena la Reggina: i sardi a due punti dalla zona play off, ospiti quinti a tre punti dalla vetta.13:28

Liverani contro Inzaghi, in una sfida tra due ex azzurri, sardi che vogliono ritrovare la vittoria dopo la sconfitta con l'Ascoli, amaranto che invece non raccolgono punti da due turni.13:31