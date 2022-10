LIVE COSENZA - FROSINONE 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Tutto pronto al San Vito-Gigi Marulla: sta per andare in scena Cosenza-Frosinone. Gara da giocare in terra calabrese, che vede lo scontro tra due formazioni che stanno attraversando un momento diametralmente opposto. Padroni di casa che sono reduci da 3 k.o. consecutivi, di cui l'ultimo a Ferrara ospiti della SPAL, e che occupano la 14^ posizione in classifica con un totale di 11 punti collezionati. Situazione differente in casa dei giallazzurri, che arrivano a San Vito con alle spalle 3 vittorie di fila e con l'attuale miglior difesa di questa stagione di B. Per loro, posto in vetta alla classifica condiviso con il Genoa, a 21 punti.13:36