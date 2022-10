LIVE MODENA - PALERMO 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Braglia

Città: Modena

Capienza: 21151 spettatori13:34

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Modena-Palermo, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie B.13:34

Tre punti separano il Modena dodicesimo dal Palermo terzultimo. I gialloblù hanno finora ottenuto 12 punti, frutto di quattro vittorie e sei sconfitte. Nell'ultimo turno, gli emiliani hanno subito un 4-2 in casa del Pisa, interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive. Tre sono anche i successi ottenuti tra le mura amiche dello Stadio Alberto Braglia, a fronte di due ko.13:38

Piena zona retrocessione, invece, per il Palermo, terzultimo per differenza reti. I rosanero, infatti, fanno parte del gruppo di quattro squadre ferme a 9 punti, a -1 dall'ultimo posto utile per la salvezza diretta, occupato dal Pisa. I siciliani sono reduci da due pareggi e tre sconfitte, mentre non vincono ormai dal 9 settembre. In trasferta non hanno ottenuto alcun successo, collezionando un pareggio e tre sconfitte.13:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera in campo con un 4-3-1-2: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada; Diaw, Falcinelli. A disposizione: Seculin, Ponsi, De Maio, Coppolaro, Renzetti, Cittadini, Panada, Giovannini, Poli, Mosti, Duca, Marsura.13:44

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo si schiera in campo con un 4-3-3: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente. Brunori, Di Mariano. A disposizione: Massolo, Grotta, Crivello, Accardi, Lancini, Bettella, Saric, Damiani, Stulac, Soleri, Vido, Floriano.13:57

Due soli cambi nella formazione del Modena rispetto alla squadra schierata da Attilio Tesser nella sconfitta di Pisa. Oukhadda prende il posto di Coppolaro sull'out destro di difesa, mentre Diaw torna a disposizione in tempo per sostituire Bonfanti, che non va nemmeno in panchina. Prima convocazione per l'ultimo arrivo in casa gialloblù, Andrea Poli.13:52

Due modifiche anche per Eugenio Corini rispetto all'ultima sfida. Non sono a disposizione né Buttaro né Elia, che lasciano spazio rispettivamente a Devetak e Valente. Ancora panchina per Stulac, Soleri e Vido.13:58

Quasi tutto pronto allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Tra pochi minuti l'arbitro Francesco Fourneau darà il via al match.13:56

CALCIO D'INIZIO! Comincia Modena-Palermo. Primo pallone per i gialloblù.14:01

4' Cross dalla trequarti molto insidioso di Di Mariano, bravo Pergreffi ad anticipare Segre e mettere in corner.14:05