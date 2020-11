LIVE COSENZA - SALERNITANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al San Vito - Gigi Marulla, tutto pronto per Cosenza-Salernitana, incontro valevole per la nona giornata di Serie B. 21:05

La Salernitana, dopo la vittoria ottenuta contro la Cremonese, cerca la vittoria per balzare in testa alla classifica, approfittando del mezzo passo falso dell’Empoli, costretto al pareggio dal Vicenza.20:56

Il Cosenza ha perso entrambi i match contro la Salernitana nella scorsa stagione di Serie B e non ha mai registrato tre sconfitte di fila in cadetteria contro la squadra campana.20:45

Ecco le formazioni. Cosenza in campo con il 3-4-1-2: Falcone - Tiritiello, Idda, Legittimo - Bittante, Bruccini, Sciaudone, Vera - Bahlouli - Baez, Carretta. In panchina: Matosevic, Corsi, Schiavi, Ba, Gliozzi, Petre, Sacko, Bouah, Kone, Ficara, Sueva, Petrucci.20:46

Salernitana in campo con il 3-4-1-2: Belec - Mantovani, Gyomber, Bogdan - Kupisz, Di Tacchio, Dziczek, Casasola - Anderson - Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Baraye, Schiavone, Capezzi, Gondo, Iannoni, Cicerelli, Barone, Giannetti.20:48

Castori opta per Gyomber, Mantovani e Bogdan come centrali difensivi. In mezzo al campo, l’allenatore dei campani si affida a Dziczek e Di Tacchio con Casasola e Kupisz ai loro lati. In attacco, confermati Tutino e Djuric coadiuvati sulla trequarti da Anderson.20:53