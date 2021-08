Manca poco all'inizio di Lecce-Como. Padroni di casa in cerca di riscatto dopo la sconfitta all'esordio in campionato.19:34

Le scelte di Baroni: in attacco il tridente composto da Coda, Strefezza e Olivieri. spazio a Hjulmand a metà campo, Gendrey e Vera i terzini.20:00

Le scelte di Gattuso: in avanti il tandem Cerri-La Gumina, H'Maidat e Bellemo in mediana, Scaglia e Solini i centrali in difesa.20:00