L'anticipo di stasera mette di fronte, al Renato Curi, due squadre affamate di punti: i padroni di casa per rimanere agganciati al treno playoff, gli ospiti per la salvezza. Gli umbri sono reduci da tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi) mentre i veneti, dopo la vittoria esterna di Crotone, nell'ultima giornata si sono fatti beffare a tempo scaduto dal Benevento e giacciono sul fondo della classifica insieme al Pordenone.11:19

Alvini non ha Zanandrea per squalifica ma ritrova Curado e Falzerano. Il primo va al centro del trio difensivo con Dell'Orco e Sgarbi, secondo prende posto in fascia destra. Non ci sono altri cambi rispetto al pareggio di Pisa con Chichizola tra i pali, Segre, Burrai, Kouan e Lisi a completare il centrocampo. Duo d'attacco formato da De Luca e Matos.20:07