LIVE VENEZIA - TERNANA UNICUSANO 1-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Ternana, quindicesima giornata di Serie B.13:24

4-3-2-1 per la Ternana: Iannarilli - Diakite, Sorensen, Mantovani, Corrado - Cassata, Di Tacchio, Coulibaly - Partipilo, Falletti - Pettinari. A disp.: Krapikas, Bogdan, Celli, Ghiringhelli, Martella, Mazzarani, Proietti, Rovaglia, Agazzi, Paghera, Capanni, Moro.13:52

Out Joronen, prima da titolare per Bruno Bertinato tra i pali; Vanoli conferma i restanti dieci undicesimi capaci di battere il Palermo, Johnsen-Pohjanpalo coppia d'attacco con Candela e Zampano sulle fasce.13:34

Andreazzoli all'esordio sulla panchina umbra opta per Pettinari prima punta con Partipilo e Falletti a supporto. Coulibaly al posto di Palumbo in mediana, Corrado preferito a Martella sull'out di sinistra.13:52

Partipilo cerca spazio in area, triplicato, non passa.14:05

Tessmann murato da Mantovani, Crnigoj di prima intenzione spara in curva.14:07

Punizione di Falletti, Bertinato blocca in presa.14:09

GOL! VENEZIA-Ternana 1-0! Rete di Pohjanpalo. Cross di Ceccaroni, Candela vince un rimpallo con Corrado, Iannarilli respinge la prima conclusione di Pohjanpalo ma non può nulla sulla seconda rasoiata violenta del finlandese.

11'

Crnigoj in verticale per Johnsen che tocca dietro per Pohjanpalo, chiusura decisiva di Mantovani.14:12