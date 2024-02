Benvenuti allo Stadio Alberto Picco di La Spezia per la sfida tra Spezia e Catanzaro, gara valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie B.13:30

I padroni di casa sono penultimi in classifica con 20 punti all’attivo a causa di una crisi di risultati che ha portato 3 sconfitte nelle ultime 5 giornate.13:31

La gara di andata, disputata in terra calabrese, è terminata 3-0 per i padroni di casa.13:33

5'

Iemmello, lanciato in profonfità, si invola verso la porta, entra in area e calcia ma Zoet riesce a deviare. L'attaccante è però partito in fuorigioco.14:07