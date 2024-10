Benvenuti alla diretta del match tra Sudtirol e Frosinone, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. 19:00

PREPARTITA

Sudtirol - Frosinone è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Frosinone sarà Alessandro Prontera. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente il Sudtirol si trova 13° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte); invece il Frosinone si trova 20° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 13 gol e ne ha subiti 17; il Frosinone ha segnato 6 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Cosenza, Pisa e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Pisa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 3-0 mentre Il Frosinone ha incontrato Pisa pareggiando 0-0.

Sudtirol e Frosinone si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, il Frosinone non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Sudtirol-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Südtirol ha pareggiato entrambe le prime due sfide di campionato contro il Frosinone (1-1 e 0-0 nel 2022/23): solo contro il Cosenza i biancorossi hanno impattato più match in Serie B (tre).

Il Südtirol ha subito gol in tutte le ultime sette gare interne di campionato, dopo che aveva mantenuto la porta inviolata nelle precedenti cinque e in particolare ha perso tutte le tre più recenti; prima di questa serie negativa la squadra di Bolzano non aveva mai perso tre sfide casalinghe di fila in Serie BKT e considerando anche la Serie C (playoff inclusi) è la striscia peggiore da marzo-aprile 2017.

Nessuna squadra ha segnato meno del Frosinone da inizio settembre nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni: due gol, come Cittadella e Lecce.

Il Frosinone ha perso tre delle prime quattro trasferte di questa Serie BKT e nella competizione solo una volta è arrivato a quattro sconfitte nelle prime cinque gare esterne disputate, nel 2008/09.

Nonostante la sconfitta per 3-0 nell’ultimo turno contro il Catanzaro, il Südtirol ha subito 36 tiri nello specchio, soltanto Salernitana (34) e lo stesso Catanzaro (35) ne contano di meno in questo torneo.

Raphael Odogwu ha segnato un gol nelle prime 10 presenze in questo campionato, mentre dopo lo stesso numero di gare giocate nella scorsa Serie BKT era a quota quattro reti realizzate.

L’unico gol di Ilario Monterisi in Serie BKT è stato proprio contro il Südtirol, in trasferta il 4 dicembre 2022; realizzò quella rete all’età di 20 anni e 350 giorni, risultando il terzo difensore più giovane ad aver trovato il gol con i ciociari nella competizione, dopo Adrian Barisic e Salvatore Bocchetti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sudtirol Frosinone Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 1 Numero di partite perse 6 5 Numero di partite pareggiate 0 4 Gol totali segnati 13 6 Gol totali subiti 17 16 Media gol subiti per partita 1.7 1.6 Percentuale possesso palla 50.9 48.8 Numero totale di passaggi 4380 3856 Numero totale di passaggi riusciti 3614 3102 Tiri nello specchio della porta 39 42 Percentuale di tiri in porta 42.4 42.4 Numero totale di cross 190 185 Numero medio di cross riusciti 44 43 Duelli per partita vinti 489 529 Duelli per partita persi 468 510 Corner subiti 47 52 Corner guadagnati 47 45 Numero di punizioni a favore 132 156 Numero di punizioni concesse 140 144 Tackle totali 115 142 Percentuale di successo nei tackle 60.9 62.0 Fuorigiochi totali 13 7 Numero totale di cartellini gialli 20 28 Numero totale di cartellini rossi 1 3

