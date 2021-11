LIVE CREMONESE - FROSINONE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori16:04

Tutto pronto allo stadio Zini per la sfida Cremonese-Frosinone, gara valida per la 15ª giornata di Serie BKT.16:04

Solo un punto separa le due squadre (Cremonese a 22 e Frosinone a 23) in lotta per un posto playoff o con obiettivi ancora più alti per la promozione in Serie A. La Cremonese cerca il riscatto dopo la sconfitta di Alessandria, mentre il Frosinone arriva dal pareggio casalingo contro il Pordenone.16:07

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per la Cremonese: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Gaetano, Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia, Ciofani, Strizzolo.17:53

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per il Frosinone: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Tribuzzi; Cicerelli, Charpentier, Garritano. 17:53

Pecchia lancia titolare, ancora una volta, Ciofani che è l'ex della gara accompagnato da Zanimacchia e Strizzolo nel reparto. Fagioli in mezzo al centrocampo a tre, con Gaetano titolare.18:01

Cinque cambi, invece, per Grosso. Charpentier parte titolare dopo la doppietta che è valso il pareggio contro il Pordenone. Cotali sostituisce Casasola in difesa, mentre cambia il centrocampo con dentro Boloca-Ricci-Tribuzzi al posto del trio Lulic-Maiello-Boloca.17:58

Inizia il primo tempo di CREMONESE-FROSINONE. Dirige la sfida l'arbitro Giacomo Camplone della sezione AIA di Pescara.18:02

3' Partenza sprint della Cremonese che si fionda subito in attacco per cercare il vantaggio. La difesa del Frosinone è attenta e chiude: prima con Boloca, poi con Zampano.18:05

6' La Cremonese ci prova ancora con un passaggio in profondità per Valeri che penetra in area poi sbatte su Ravaglia e poi la difesa del Frosinone respinge.18:08

8' OCCASIONE CREMONESE! Ciofani in area si libera della marcatura e riesce a tirare con Ravaglia che non trattiene la palla, poi il salvataggio sulla linea di Gatti.18:10

10' AMMONITO Strizzolo! Fallo in ritardo del giocatore della Cremonese su Zampano.18:12

13' OCCASIONE FROSINONE! Tribuzzi riceve palla al limite dell'area destro, calibra il tiro calciando di destro, ma la sua conclusione è troppo alta, quindi esce fuori.18:16

17' Ancora un'occasione sfumata per il Frosinone: Tribuzzi si invola sulla destra, poi prova il tiro sul primo palo, ma il giocatore della squadra di Grosso era in fuorigioco.18:19

20' Partita ora equilibrata, le due squadre stanno prendendo le misure e si gioca principalmente a centrocampo. Nessun pericolo da segnalare per il momento.18:24

23' AMMONITO Cotali! Fallo al limite dell'area su Sernicola, l'esterno della Cremonese sarebbe entrato in area per azione pericolosa.18:26

25' OCCASIONE CREMONESE! Dagli sviluppi della punizione dal limite dell'area, sul lato destro d'attacco della Cremonese, arriva Strizzolo che si gira, conclude, ma spara fuori.18:27

28' Tribuzzi entra in gamba alta, con gioco pericoloso, su Gaetano. Per l'arbitro Camplone è fallo, ma non ammonizione.18:30

29' OCCASIONE CREMONESE! Ciofani riceve al centro da Strizzolo, al limite dell'area, poi l'attaccante si gira concludendo di mancino, ma Ravaglia si distende respingendo in corner.18:31

30' AMMONITO Castagnetti! Il calciatore del Frosinone allarga il braccio atterrando Cicerelli e fermando la ripartenza della Cremonese. 18:32

32' OCCASIONE CREMONESE! Fagioli in pressione su Szyminski ruba palla, poi si invola verso la porta tirando con Ravaglia che para di piede.18:35

35' OCCASIONE CREMONESE! Punizione dalla trequarti di sinistra, con la palla che arriva in mezzo all'area dove Sernicola di testa serve un Strizzolo che a due passi non riesce a infilare in porta, con il vantaggio che sfuma.18:38

38' Cremonese che insiste con Zanimacchia che riceve calciando da fermo di destro e dal limite dell'area, ma il tiro finisce alto.18:40

43' Punizione centrale, poco fuori area, per il Frosinone: va a battere Cicerelli prova a piazzarla con l'interno destro, ma la palla finisce alta e centrale con Carnesecchi che controlla l'uscita.18:45

45' Fine primo tempo di CREMONESE-FROSINONE 0-0. Pari a reti inviolate allo stadio Zini.18:48