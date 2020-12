Da Empoli - Ascoli é tutto, alla prossima sfida di Serie B!19:53

Empoli che termina il 2020 in vetta a quota 31 con la Salernitana, senza riuscire nel sorpasso: per i bianconeri un punto importantissimo per il morale, conquistato in uno dei campi piú difficili della Serie B.19:53

Ascoli che strappa un punto sul campo di una delle favorite alla promozione, l'Empoli: la squadra di Sottil in vantaggio al 2´con Bajic, pareggio nella seconda frazione con un bel colpo di testa di Moreo.19:52

90'+5' FINISCE EMPOLI - ASCOLI! 1-1 il finale, toscani che perdono l'occasione di andare in vetta in solitaria.19:51

90'+4' Altra conclusione di Bajrami, respinge Quaranta: Empoli che non sfonda nemmeno nel finale.19:51

90'+3' MATOS! Colpo di testa sull'angolo di Haas, ancora Leali in corner.19:49

90'+2' BAJRAMI! Conclusione dal limite, una doppia deviazione quasi beffa Leali: palla di pochissimo a lato.19:49

90'+1' Empoli in avanti in questo finale, Ascoli a difendere il risultato.19:48

90' Quattro i minuti di recupero.19:46

89' Matos in vélocité con Quaranta, il difensore si aiuta con il fisico e ferma l'avversario, guadagnando anche la rimessa dal fondo.19:46

88' Sostituzione EMPOLI: esce Szymon Żurkowski, entra Marco Olivieri.19:44

87' TUPTA! Tiro potente ma centrale, attento Brignoli in presa bassa.19:43

87' ZURKOWKSI! Conclusione da buona posizione della mezzala, palla di poco a lato.19:43

86' Bajrami con un tocco si libera di due avversari e crossa al centro: la conclusione di La Mantia é murata da Quaranta.19:42

85' ERAMO! Azione personale di Chiricó, cross al centro per il suo fantasista che, fuori equilibrio, manda alto sopra la traversa!19:42

83' Sostituzione EMPOLI: esce Stefano Moreo, entra Ryder Matos.19:41

83' Sostituzione EMPOLI: esce Leo Štulac, entra Samuele Ricci.19:40

82' Infortunio di Moreo al momento del salvataggio: rimane a terra la punta dell'Empoli.19:38

81' ANCORA CHIRICÓ! Elastico in area e conclusione potente, Moreo salva sulla linea!19:38

80' Destro potente di Zuekowski, pallone che colpisce in pieno Quaranta.19:36

79' AMMONITO Mirko Eramo. Entrata in ritardo su Haas, partita che si sta intesendo. 19:36

79' AMMONITO Cosimo Chiricò. Giallo alla punta per simulazione in area. 19:35

77' CHIRICO'! Conclusione potente della punta, Brignoli respinge con i pugni, salvando il pareggio per i suoi.19:33

76' Fiamozzi al centro, Moreo si inserisce a centro area e colpisce di testa: palla che termina ampiamente a lato.19:32

74' Cross di Moreo, La Mantia di testa a lato: Empoli che cerca ora il gol vittoria.19:31

73' Sostituzione ASCOLI: esce Rijad Bajić, entra Ľubomír Tupta.19:30

73' Sostituzione ASCOLI: esce Niccolò Tofanari, entra Gabriele Corbo.19:29

72' GOL! EMPOLI - Ascoli 1-1! Rete di Stefano Moreo. Corner di Stulac, colpo di testa sul primo palo della punta che prolunga sul legno lontano dove Leali non puó arrivare.



71' Parisi pesca bene la profonditá per Bajrami, cross del fantasista respinto da Brosco: angolo per l'Empoli.19:28

70' Bajic si stende a terra ma il cambio non é ancora pronto: Empoli che continua a giocare.19:26

69' Problemi anche per Bajic, che ha chiesto alla sua panchina il cambio.19:26

68' Cross di Fiamozzi al centro, Zurkowski cerca il pallone ma commette fallo su Gerbo.19:25

67' Serpentina di Chiricó a centrocampo, Parisi spende il fallo per fermare il neoentrato.19:24

66' AMMONITO Marcel Büchel. Intervento duro del mediano su Bajrami che si era sganciato in contropiede. 19:23

66' Non cambia il suo schema Sottil, Chiricó da seconda punta con Eramo che agirá da trequartista.19:22

65' Sostituzione ASCOLI: esce Abdelhamid Sabiri, entra Cosimo Chiricò.19:21

65' Sostituzione ASCOLI: esce Nicholas Pierini, entra Mirko Eramo.19:21

64' Nikolaou mette in out per evitare il pressing di Bajic: Sottil continua a chiedere ai suoi di altare il baricentro.19:21

63' Bajrami da trequartista con Moreo che passa punta, Dionisi vuole sfruttare la velocità del neo entrato tra le linee.19:19

61' Stulac batte velocemente una punizione per far correre i suoi, Camplone ferma tutto perché il pallone é in movimento.19:18

60' Sostituzione EMPOLI: esce Leonardo Mancuso, entra Nedim Bajrami.19:16

59' Intervento duro di Buchel su Moreo, Camplone richiama ma non estrae il cartellino.19:16

58' MANCUSO! Conclusione al volo da posizione defilata della punta, pala che termina alta sopra la traversa.19:14

56' Stulac da punizione cerca Moreo sul primo palo, giganteggia ancora Brosco che allontana di testa.19:13

55' Colpo di testa di Moreo dopo il cross di Haas, palla che termina a lato con Leali a controllare l'uscita.19:12

54' Schema Ascoli, Sabiri al limite per Buchel che calcia al volo di potenza, mandando ampiamente a lato.19:10

53' Cross di Cavion, Parisi chiude in angolo: si rivede in attacco la squadra di Sottil.19:09

52' AMMONITO Leo Štulac. Il mediano stende Quaranta che si era lanciato sulla fascia, giallo anche per l'ex Parma. 19:08

51' Cross pericoloso di Moreo, La Mantia non arriva a centro area per la deviazione.19:07

50' Mancuso per Haas, cross al centro messo da Pucino in angolo: cresce la pressione dell'Empoli.19:06

49' Ci prova Mancuso dal limite, dopo l'ottima verticalizzazione di Stulac: conclusione debole, facile la presa per Leali.19:05

47' Empoli che parte poco concentrato e rischia tantissimo, come nel primo tempo: in questo caso Bajic grazia la squadra toscana.19:03

46' BAJIC! Sabiri pesca la punta davanti a Brignoli, la punta solissimo in area calcia alto sopra la traversa!19:03

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI EMPOLI - ASCOLI! Si riparte dallo 0-1 del primo tempo.19:01

Empoli che dovrà provare a riprendere la partita nel secondo tempo, frazione in cui i toscani riescono spesso a trovare il gol.18:49

La quadra di Sottil si é difesa con ordine lasciando pochissimo spazi, soffrendo per almeno mezzora ma riuscendo nel finale a rifarsi vedere vicino alla porta di Brignoli.18:48

Empoli colpito a freddo dal gol al secondo minuto di Bajic, i toscani stanno faticando nella reazione non creando vere e proprie occasioni da gol in questo primo tempo.18:48

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI EMPOLI - ASCOLI! 0-1 il risultato parziale, decide il gol di Bajic.18:47

45'+1' Un minuto di recupero.18:46

45' Lancio per Pierini, la punta cerca un pallonetto che termina peró tra le braccia di Brignoli.18:45

44' HAAS! Destro potente dal limite, palla di poco alta sopra la traversa.18:44

43' Sabiri con una veronica a centrocampo si libera di Haas e fa partire il contropiede dei suoi: palla a Bajic al limite dell'area, recupera Zurkowski.18:43

42' Cross di Pucino, Bajic non attacca il secondo palo con la sfera che si perde in out.18:42

40' AMMONITO Abdelhamid Sabiri. Fallo su Stulac, giallo per il fantasista entrato in ritardo sull'avversario. 18:41

40' Cross di Fiamozzi, La Mantia stende Brosco: fallo della punta che sta faticando molto contro l'atletico difensore ospite.18:39

38' Moreo bloccato con un fallo da Sabiri: il fantasista sempre in aiuto del suo centrocampo, come da richiesta di Sottil.18:39

37' Conclusione dalla distanza di Sabiri, una deviazione di Stulac facilita la presa di Brignoli.18:37

36' Sabiri ancora in pressione recupera e si lancia in contropiede, ritorno della difesa dell'Empoli che chiude il fantasista dell'Ascoli.18:36

35' Cross velenoso di Gerbo, palla che taglia tutta l'area piccola terminando di pochissimo sul fondo.18:35

34' Cross di Tofanari murato da Haas: Ascoli che torna in attacco dopo almeno venti minuti di Empoli.18:34

32' Sottil chiede ai suoi di alzare il pressing, Ascoli che si é visto pochissimo dopo il vantaggio.18:32

31' Cade in area La Mantia dopo una trattenuta reciproca con Brosco: Camplone fa segno alla punta di rialzarsi.18:31

30' Cavion entra come mezzala destra, verbo si sposta a sinistra: sempre un jolly per l'Ascoli il centrocampista ex Crotone.18:29

29' Sostituzione ASCOLI: esce Dario Šarić, entra Michele Cavion.18:28

28' La Mantia prova a sfondare di fisico in area, Brosco tocca il pallone permettendo il rinvio di Leali.18:28

26' Punizione per l'Empoli: Stulac mette al centro, Brosco di testa anticipa tutti ed allontana.18:26

25' Problemi per Saric, primo cambio obbligato per l'Ascoli.18:24

24' Moreo si inserisce sulla destra e crossa la centro, pallone facile per Leali che blocca al centro.18:24

23' Hass al centro, Zurkowksi sul secondo palo spinge Saric commettendo fallo.18:22

22' LA MANTIA! Colpo di testa della punta sull'angolo di Stulac, blocca al petto Leali.18:22

20' La Mantia con una sponda al volo per l'accorrente Haas, Brosco é sulla traiettoria e spazza via: Ascoli schiacciato nella propria metà campo.18:21

19' Zurkowski cerca lo stop a seguire per entrare in area, altra ottima chiusura di Saric che calcia lontano.18:20

18' Empoli che continua a spingere ma sta faticando a sfondare l'ordinato muro posizionato da Sottil, pochi spazi concessi dall'Ascoli.18:19

17' Mancuso al limite dell'area fermato da Saric: protesta la punta, Camplone indica che il bosniaco ha colpito il pallone.18:17

15' Brignoli costretto all'uscita fuori dalla sua area per anticipare Bajic, sempre aggressivo nell'attaccare la profonditá.18:15

14' Ascoli che sta cercando di non farsi schiacciare in area, lancio per Pierini che non riesce a controllare il difficile pallone di Gerbo.18:15

13' Spinge l'Empoli: cross di Moreo, chiude Brosco sul primo palo.18:12

12' La Mantia prolunga per Moreo, mandando il rifinitore in area: attento Quaranta che chiude l'avversario al momento del tiro.18:12

11' Fiamozzi cerca il dribbling per liberare il tiro, attento Saric che tocca il pallone e guadagna anche la rimessa laterale.18:11

10' Colpo di testa di La Mantia bloccato da Leali, azione comunque ferma per fuorigioco della punta.18:09

9' Partita fisica ma non cattiva, Camplone sta lasciando giocare evitando di fischiare ogni contatto.18:09

8' Pierini sta giocando sulla stessa linea di Bajic, con Saribi alle loro spalle sempre in pressione su Stulac quando l'Empoli é in possesso palla.18:08

6' Sabiri scippa il pallone a Stulac e prova a lanciare Bajic, attento Nikolaou che ferma l'avversario.18:06

5' Lancio lungo per La Mantia di Stulac, attento Leali in uscita.18:05

4' Empoli che cerca la reazione alzando il baricentro, Ascoli tutto chiuso nella propria metà campo.18:05

3' Ascoli partito fortissimo e passato in vantaggio grazie al lavoro da vera prima punta di Bajic, capace di difendere il pallone, trovare lo spazio per il sinistro e battere Brignoli con un forte diagonale.18:03

2' GOL! Empoli - ASCOLI 0-1! Rete di Rijad Bajić. Pucino al centro, la punta protegge bene il pallone e con un diagonale batte Brignoli!



1' INIZIA EMPOLI - ASCOLI! Primo pallone per i bianconeri.18:00

Dirige il match l'arbitro Giacomo Camplone.17:33

Sottil, dopo l'esordio con vittoria, vuole continuare la striscia di risultati cambiando poco del suo undici, Tofanari in difesa e Gerbo a centrocampo. In attacco, Sabiri alle spalle di Bajic e Pierini, preferito a Chiricó.17:33

Dionisi ritrova Romagnoli in difesa, confermato il terzetto di centrocampo con Zurkowski, Stulac e Haas, attacco pesante con Moreo a supportare le due punte Mancuso e La Mantia.17:30

A disposizione dell'ASCOLI: Tupta, Avlonitis, Chiricò, Sarzi Puttini, Cangiano, Corbo, Lico, Sarr, Cavion, Donis, Eramo, Vellios.17:28

La formazione dell'ASCOLI: 4-3-1-2 a specchio per gli ospiti, Leali - Tofanari, Brosco, Quaranta, Pucino - Gerbo, Buchel, Saric - Sabiri - Pierini, Bajic.17:26

A disposizione dell'EMPOLI: Viti, Furlan, Damiani, Zappella, Cambiaso, Ricci, Olivieri, Casale, Terzic, Pirrello, Matos, Bajrami.17:25

Sono ufficiali le formazioni del match: EMPOLI che si schiera con il 4-3-1-2, Brignoli - Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi - Zurkowski, Stulac, Haas - Moreo - Mancuso, La Mantia.17:23

Tre punti dunque fondamentali per le due formazioni: in caso di vittoria i locali potrebbero superare la Salernitana e chiudere l'anno in vetta, per l'Ascoli la possibilità di accorciare sui play out.17:18

L'Empoli ospita l'Ascoli in questa sedicesima giornata di Serie B, l'ultima di questo 2020: toscani secondi in classifica, Picchio penultimo e a sei punti dalla zona salvezza.17:16