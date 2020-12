LIVE PESCARA - COSENZA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Adriatico

Città: Pescara

Capienza: 24400 spettatori10:49

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Pescara e Cosenza, incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B.10:49

Match importante allo Stadio Adriatico tra squadre invischiate nelle parti basse della classifica e distanti solo due lunghezze. Il Pescara, terzultimo, viene dal netto ko in casa della cenerentola Entella e più in generale non riesce a trovare grande continuità come dimostrano i cinque punti raccolti nelle ultime cinque uscite; situazione leggermente migliore per il Cosenza che si trova al sedicesimo posto ma ha raccolto soltanto due pareggi e una sconfitta dopo l'exploit in casa dell'Ascoli.14:16

Precedenti favorevoli al Pescara che ha collezionato 14 vittorie e 12 pareggi nei 28 precedenti giocati allo Stadio Adriatico dove un successo calabrese manca dal campionato di Serie C 1967/68. Negli scontri diretti della scorsa stagione, bottino pieno abruzzese con un doppio due a uno.14:39

Formazioni ufficiali e Pescara in campo col 3-5-2: Fiorillo - Guth, Bocchetti, Scognamiglio - Bellanova, Omeonga, Memushaj, Maistro, Jaroszynski - Galano, Ceter. A disposizione: Alastra, Balzano, Ventola, Nzita, Fernandes, Crecco, Valdifiori, Vokic, Busellato, Riccardi, Blanuta, Bocic.14:32

Il Cosenza si schiera col 3-4-1-2: Falcone - Tiritiello, Idda, Legittimo - Corsi, Sciaudone, Kone, Bittante - Bahlouli - Baez, Carretta. A disposizione: Saracco, Vera, Bouah, Ingrosso, Petrucci, Ba, Sacko, Bruccini, Sueva, Petre, Borrelli, Gliozzi.14:33

Breda conferma il terzetto difensivo visto a Chiavari con Bocchetti, Guth e Scognamiglio a protezione di Fiorillo. In mediana cambio in regia con Memushaj al posto di Valdifiori mentre nel tandem offensivo al fianco di Galano gioca Ceter, preferito a Bocic.14:35

Tre cambi per Occhiuzzi rispetto al match pareggiato col Pisa. In attacco Baez affianca Carretta con Bahlouli confermato tra le linee mentre nella zona nevralgica la novità è Kone che prende il posto di Petrucci e si sistema al fianco di Sciaudone; nel consolidato terzetto difensivo ritrova la maglia da titolare Tiritiello insieme ai confermati Idda e Legittimo.14:07

Le squadre entrano sul terreno di gioco. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Serra.14:58

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Cosenza.15:00

2' Baez si abbassa sulla trequarti e propizia l'inserimento di Kone. Si oppone Omeonga e Pescara che può ripartire.15:02

4' Diversi errori tecnici in questi primi minuti di gioco anche se il Pescara prova ora ad alzare il baricentro e gestire il possesso.15:04

5' Galano si inserisce pericolosamente in area e guadagna un corner. Sugli sviluppi, colpo di testa di Guth che complice una deviazione crea qualche problema a Falcone.15:05

7' Traversone morbido di Legittimo ben calibrato sul secondo palo, Carretta cerca di intervenire in scivolata ma manca l'impatto per un soffio.15:07

9' Maistro controlla al limite e cerca l'imbucata per Ceter, Kone capisce tutto ma sugli sviluppi commette fallo e consente ai padroni di casa di occupare l'area di rigore.15:09

10' Calcio di punizione di Memushaj deviato in acrobazia da Bocchetti. Pallone che non inquadra lo specchio della porta.15:09

11' Conclusione dai 30 metri di Kone che per poco non sorprende Fiorillo, autore di una deviazione di piede poco pulita tecnicamente in calcio d'angolo.15:11

12' Problemi per Tiritiello che rimane a terra dolorante. Sembra comunque poter proseguire il centrale di Occhiuzzi.15:12

14' Prova a guadagnare campo il Cosenza che in questa fase sembra soffrire il predominio territoriale abruzzese.15:13

16' Guth supera la metà campo palla al piede ma sbaglia il successivo lancio in profondità per Galano e Ceter. Riprende a muovere palla dal basso il Cosenza.15:17

19' Cartellino giallo per Carretta, autore di un intervento falloso ai danni di Omeonga.15:19

21' Prolungato possesso palla del Pescara che però ora fatica a trovare le soluzioni per entrare in area di rigore.15:21

23' Cross dal fondo di Bellanova che attraversa tutta l'area di rigore, a rimorchio arriva Jaroszynski che calcia di prima intenzione ma spedisce a lato.15:22

25' Guizzo di Ceter ai 20 metri e calcio piazzato guadagnato dai padroni di casa. Calcio di punizione calciato direttamente in porta da Memushaj e deviato senza troppi problemi da un attento Falcone.15:26

27' Bella combinazione tra Bahlouli e Baez che porta quest'ultimo al tiro da dentro l'area di rigore. Si rifugia in corner Fiorillo.15:27

28' Stop e tiro di Baez dal limite dell'area. Bocchetti si oppone in calcio d'angolo.15:28

30' Mezz'ora di gioco allo Stadio Adriatico. Partita piacevole ma risultato sempre bloccato sullo zero a zero.15:29

32' Schema su calcio piazzato del Cosenza che costringe Omeonga alla chiusura in fallo laterale. Buon momento degli ospiti trascinati da un sempre maggiore apporto alla manovra di Baez e Bahlouli.15:32

35' Lunga e confusa azione del Pescara che si sviluppa a sinistra con Jaroszynski. Si difende e recupera la sfera il pacchetto arretrato di Occhiuzzi.15:35

37' Combinazione sull'out di destra tra Sciaudone e Carretta, cross a centro area dell'attaccante ospite su cui è attento Fiorillo.15:36

39' Tanto palleggio e vivacità ma poca concretezza per le due squadre che mostrano diversi limiti nei pressi degli ultimi sedici metri.15:39

40' Memushaj per Galano che controlla e libera il mancino dai 25 metri. Falcone si accartoccia e blocca in presa.15:40

42' Traversone di Corsi, Baez spizza spalle alla porta ma non trova ne potenza ne precisione per impensierire Fiorillo.15:41

43' Cartellino giallo per Bittante, autore di un intervento falloso a centrocampo su Maistro.15:43

43' Secondo cartellino giallo in pochi secondi per Bittante che atterra fallosamente Bellanova nei pressi della linea laterale. Cosenza in dieci uomini.15:45

45' Un minuto di recupero.15:45

45'+2' Finisce il primo tempo, Pescara-Cosenza 0-0.15:46

Termina senza reti il primo tempo dello Stadio Adriatico. Poche emozioni e poche occasioni create dalle due squadre, nel finale però l'episodio più importante col doppio giallo e conseguente cartellino rosso mostrato dal signor Serra a Bittante. 15:56

Pescara più manovriero in avvio anche se col passare dei minuti il Cosenza bussa dalle parti di Fiorillo trascinato da Baez e Bahlouli. L'inferiorità numerica degli ospiti però potrebbe cambiare il volto di un match molto importante per entrambe le squadre.15:52

46' Sostituzione nel Cosenza, entra Vera ed esce Carretta.16:02

46' Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dal Pescara.16:03

48' Cambio quasi obbligato per Occhiuzzi che posiziona Vera nel ruolo precedentemente occupato da Bittante rinunciando al suo riferimento offensivo Carretta. Attacco ora tutto sulle spalle di Bahlouli e Baez.16:06

50' Buon avvio di ripresa del Cosenza che colleziona due calci d'angolo che non producono frutti ma che comunque tengono la sfera lontano dalla porta difesa da Falcone.16:08

52' Sostituzione nel Pescara, entra Valdifiori ed esce Omeonga.16:08

53' Problema alla coscia sinistra per Bocchetti che rimane dolorante a terra. Sembra non farcela il difensore di Breda.16:11

55' Cartellino giallo per Corsi che interviene fallosamente ai danni di Guth al limite dell'area di rigore abruzzese.16:12

56' Cartellino giallo anche a Maistro per gioco falloso.16:13

56' Sostituzione nel Pescara, entra Balzano ed esce l'infortunato Bocchetti.16:13

57' Cambio nel Pescara, dentro Busellato al posto di Maistro.16:14

59' Prova a fare la partita il Cosenza che in questa fase non sembra accusare l'inferiorità numerica.16:16

61' Baez lavora palla sulla trequarti e costringe Balzano al fallo. Buona posizione per i saltatori calabresi.16:18

62' Calcio piazzato di Vera che spiove in area di rigore. Si rifugia in fallo laterale la difesa abruzzese.16:20

64' Gol annullato per fuorigioco al Pescara! Cross in area di Memushaj, spizzata di Ceter che favorisce Galano libero di insaccare sul secondo palo. Lo stesso Galano pescato però in posizione di fuorigioco nel momento del colpo di testa smarcante dell'attaccante colombiano.16:21

66' Cartellino giallo per Balzano, autore di un intervento falloso ai danni di Bahlouli.16:23

68' Lancio di prima intenzione di Valdifiori, Ceter si fa largo in area ma di testa non inquadra la porta.16:25

68' Sostituzione nel Cosenza, entra Sacko ed esce Baez.16:25

70' Venti minuti al termine di un match che stenta a decollare anche in questa ripresa.16:27

72' Lancio di Scognamiglio a cercare lo scatto in velocità di Ceter, Tiritiello è attento e protegge l'uscita dai pali di Falcone.16:30

74' Possesso palla del Pescara che ora prova a far valere la superiorità numerica e costringe il Cosenza nella propria trequarti.16:32

76' Sostituzione Paweł Kamil Jaroszyński Mardochée Nzita Theto16:32

76' Sostituzione nel Cosenza, entra Ba ed esce Bahlouli.16:32