Dalla diretta testuale è tutto, alla prossima partita!20:06

La SPAL rimane ferma a 26 punti e viene superata dal Monza. Nel prossimo turno si va allo Stirpe contro il Frosinone. Il Brescia di Dionigi sale a 21 punti dopo questa grande prova di squadra e si avvicina molto alla zona playoff, anche se ha dietro Chievo e Pisa che hanno delle partite in meno. Lunedì c'è il Vicenza in casa, per dare continuità alla prestazione di oggi.20:06

Il Brescia fa il colpaccio al Mazza, rimontanto due volte da situazione di svantaggio e firmando poi il sorpasso definitivo a 3 minuti dal 90'. La SPAL inizia forte e la sblocca dopo 7 minuti con Valoti di testa. Il Brescia prova a reagire ma non riesce a rendersi troppo pericoloso. Nel secondo tempo la partita è bellissima, sempre aperta e con chance da una parte e dall'altra. Il Brescia non fa in tempo a rimettere il match in parità al 56' con Jagiello, che Valoti si inventa una magia dai 20 metri e riporta i suoi in vantaggio. I ragazzi di Dionigi non si buttano giù e, anzi, fanno la partita. Al 70' Esposito devia con il braccio un tiro di Bisoli, provocando un rigore netto che Donnarumma trasforma. A pochi minuti dalla fine un mezzo pasticcio di portiere e difesa spallina aprono la porta al colpo di testa di Bjarnason che consegna i 3 punti al Brescia.20:02

90'+4' FINISCE QUI! SPAL-Brescia 2-3!19:56

90'+3' Espulso Dezi dalla panchina.19:55

90'+3' Cartellino giallo per Luca Ranieri.19:54

90'+2' Cartellino Rosso Andrea Ghezzi20:02

90'+1' AYÉ NON LA CHIUDE! In ripartenza Martella serve l'attaccante, che in corsa spara altissimo!19:53

87' GOL! Spal-BRESCIA 2-3! RETE DI BIRKIR BJARNASON! Ayé crossa dal fondo, un difensore si oppone in scivolata, la palla si alza e non va oltre la linea di fondo, Thiam esce ma Ayé prima di lui la mette in mezzo di testa, e il primo ad arrivarci è Bjarnason! Anche lui di testa!



Guarda la scheda del giocatore Birkir Bjarnason19:52

85' JORONEN IN TUFFO! Di Francesco tira dal limite, la palla rimbalza davanti a Joronen, che è bravo ad arrivarci.19:47

84' Esce Torregrossa, ottima partita la sua, entra Florian Ayé.19:45

83' Mischia in area del Brescia, Salamon riesce a tirare, ma non passa.19:45

82' Thiam blocca un tiro di Torregrossa. Il Brescia gioca benissimo in questa fase, ha una manovra molto fluida.19:44

80' Ha ancora fiato Sala per allungare sulla sinistra, ma il suo traversone viene murato da Mateju.19:42

79' Fuori Murgia, dentro Enrico Brignola.19:41

79' Doppia sostituzione SPAL: esce Valoti, l'autore della doppietta, entra Simone Missiroli.19:41

78' Bellissima palla al volo di Sala in area, Floccari in scivolata non ci arriva per poco.19:40

77' OCCASIONE BRESCIA! Cross di Bjarnason dalla sinistra, Torregrossa tutto solo in area va di testa, ma la mette a lato!19:39

77' Il Brescia, con l'ingresso di Mangraviti, è passato alla difesa a 3.19:38

76' Poi fuori Jagiello, dentro Birkir Bjarnason.19:38

76' Sostituzioni nel Brescia: fuori Špalek, dentro Massimiliano Mangraviti.19:37

75' Bella partita in questa fase, molto viva. Entrambe le squadre riescono a costruire azioni nella trequarti avversaria.19:37

71' Donnarumma torna al gol, non segnava dalla prima giornata contro l'Ascoli.19:33

70' GOL! Spal-BRESCIA 2-2! RETE DI ALFREDO DONNARUMMA! Rigore perfetto, alto sotto la traversa, con Thiam dall'altra parte!



Guarda la scheda del giocatore Alfredo Donnarumma19:32

69' RIGORE PER IL BRESCIA! Azione insistita dentro l'area della SPAL, Bisoli riesce a tirare e colpisce il braccio largo di Esposito!19:31

66' Fuori Ragusa, dentro Alfredo Donnarumma.19:28

66' Due cambi anche nel Brescia: fuori Labojko, dentro Dimitri Bisoli.19:28

66' Esce Paloschi, entra Sergio Floccari.19:28

66' Sostituzioni nella SPAL: fuori Lucas Castro, dentro Federico Di Francesco.19:27

64' La partita è molto aperta, c'è grande agonismo a centrocampo.19:27

61' Cartellino giallo per Jakub Labojko, fallo duro al limite dell'area avversaria.19:23

60' Sempre Jagiello protagonista in area avversaria, Vicari gli mura il tiro in corner.19:23

60' Ancora Jagiello, il più vivo dei suoi! Sempre con il sinistro, attento Thiam.19:22

59' Jagiello! Perde l'appoggio al momento del tiro e la palla esce debole dal suo sinistro.19:21

58' Il Brescia non ha fatto in tempo a rimettere in sesto il match, che è arrivata la magia di Valoti.19:21

57' GOL! SPAL-Brescia 2-1! RETE DI VALOTI! DOPIETTA! È un gol pazzesco! Stoppa sui 20 metri, la palla gli si alza, ma riesce comunque a coordinarsi e a scaricare un destro potentissimo alle spalle di Joronen!



Guarda la scheda del giocatore Mattia Valoti19:20

56' GOL! Spal-BRESCIA 1-1! GOL DI FILIP JAGIELLO! Servito al limite dell'area sulla corsa, salta Salamon e davanti a Thiam non sbaglia! Assist di Torregrossa.



Guarda la scheda del giocatore Filip Jagiello19:19

53' Su angolo, Paloschi, appostato sul secondo palo, riesce a girare col sinistro. Nessun problema per Joronen.19:16

51' CHE OCCASIONE PER CASTRO! Gli arriva la palla sul secondo palo, nei pressi dell'area piccola, stoppa, finta di calciare, ma Sabelli riesce comunque a murargli il tiro! 19:14

48' Cartellino giallo per Francesco Vicari, saltato da Torregrossa con lo scavetto.19:10

46' SI RIPARTE!19:07

La SPAL è riuscita quasi subito a sbloccare il match, che quindi si è indirizzato nella maniera sperata. La squadra di Ferrara, infatti, sa difendere con grande ordine e subisce poco, per poi affidarsi alla tanta qualità dalla cintura in su per le ripartenze. Un po' sottotono forse il Pata Castro fin qui. Il Brescia è cresciuto, ma non è riuscito a essere particolarmente pericoloso in area avversaria. In panchina ci sono sia Ayé sia Donnarumma, chissà che Dionigi non ci pensi da subito, con Ragusa un po' in ombra in questi primi 45'.18:56

La SPAL inizia forte e crea subito un'occasione al 1' con Sala, su cui è bravo Joronen a chiudere lo specchio in uscita. Il gol però arriva poco dopo, al 7', con Valoti che anticipa tutti di testa sul primo palo. Il Brescia sbanda un po' dopo lo svantaggio, poi cresce prograssivamente. Nell'ultimo quarto d'ora ha sempre il possesso del pallone, creando anche due occasioni, la prima di testa con Jagiello e poi con il destro a giro di Spalek, su cui vola Thiam. È difficile segnare a questa SPAL, che si difende con grande ordine e pazienza.18:52

45'+3' DUPLICE FISCHIO! SPAL-Brescia 1-0.18:49

45'+1' Tentativo di Van de Looi da 20 metri. Riesce a tenerla radente a terra, ma non inquadra lo specchio.18:46

45' 3 minuti di recupero.18:45

44' Esce quindi Tomović, entra Bartosz Salamon. Primo cambio forzato nella SPAL.18:44

42' Torregrossa ce la fa e rientra in campo con il turbante, Tomovic sembra invece non riuscire a proseguire.18:43

39' Rimangono a terra Tomovic e Torregrossa, per uno scontro testa-testa.18:39

34' THIAM VOLA SUL DESTRO DI SPALEK! Il trequartista parte dal vertice sinistro e si accentra, lasciando partire il destro a giro sul secondo palo! Forse un po' centrale.18:35

33' Proteste del Brescia e di Torregrossa, per un contatto con Tomovic su una palla in verticale. Non sembra esserci nulla.18:34

30' JAGIELLO DI TESTA! Svetta su tutti in area, ma Thiam va giù veloce e riesce a bloccare a terra.18:31

30' Buona discesa di Sala sulla sinistra, ma fa una finta di troppo e perde il tempo giusto per il cross.18:30

28' Il Brescia fa possesso alla ricerca dello spazio giusto, la SPAL difende con pazienza. Per ora nessun pericolo per Thiam.18:29

24' Punzione dalla trequarti per il Brescia, esce bene Thiam.18:25

22' Le squadre si sono un po' allungate in questi ultimi minuti.18:22

19' Murgia va direttamente in porta su punizione dai 25 metri, ma Joronen blocca senza problemi.18:20

15' Su punizione, Torregrossa tocca per Martella, che cerca il tiro basso ma colpisce le gambe dei giocatori in barriera.18:17

12' Dopo una carambola, la palla stava diventando buona per Paloschi in area, attento Joronen in uscita.18:13

10' Il Brescia prova a scuotersi, ma la SPAL ha iniziato fortissimo ed è molto presente anche nel pressing in fase di non possesso.18:12

7' GOL! SPAL-Brescia 1-0! RETE I MATTIA VALOTI! Anticipa tutti di testa sul primo palo! Inserimento perfetto sul cross a rientrare di Dickmann dal vertice destro dell'area! Joronen non perfetto nell'uscita.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Valoti18:09

6' Punizione dai 20 metri. Esposito colpisce la barriera.18:07

2' Torregrossa cerca subito di reagire, tiro deviato in angolo.18:03

1' JORONEN SALVA SU SALA! Cross dalla destra che attraversa tutta l'area senza deviazioni e trova Sala tutto solo sul secondo palo, l'esterno calcia ma è bravo il portiere del Brescia in uscita a chiudergli lo specchio!18:02

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone per la SPAL.18:01

Dirige il match il signor Federico Dionisi della sezione de L'Aquila. Gli assistenti sono Bresmes e Berigli, quarto ufficiale Prontera.17:58

Nella SPAL Marino schiera Dickmann, Castro, Murgia e Paloschi dopo il turno di riposo contro l'Ascoli. Torna disponibile Tomovic, subito in campo dal 1'. Dopo la sconfitta casalinga con l'Empoli, Dionigi trasfigura la squadra. Ritorna la difesa a 4 e il centrocampo a 3 nel quale cambiano tutti gli interpreti. Davanti chance per Ragusa in tandem con Torregrossa.17:56

Il Brescia risponde con il 4-3-1-2: Joronen - Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella - Labojko, Van de Looi, Jagiello - Spalek - Torregrossa, Ragusa. A disposizione: Kotnik, Andrenacci, Mangraviti, Papetti, Verzeni, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Zmrhal, Ghezzi, Donnarumma, Ayé.17:55

Ecco le formazioni ufficiali! La SPAL si schiera con un 3-4-2-1 così composto: Thiam - Tomovic, Vicari, Ranieri - Dickmann, Sa. Esposito, Murgia, Sala - Castro, Valoti - Paloschi. A disposizione: Gomis, Minelli, Salamon, Okoli, Sernicola, Strefezza, Missiroli, D'Alessandro, Brignola, Di Francesco, Floccari, Se. Esposito.17:43

La SPAL viene dall'inattesa sconfitta per 2-0 sul campo dell'Ascoli ed è 5° in classifica a 26 punti, con la possibilità, oggi, di accorciare sulla Salernitana ora prima a 31 (in attesa che giochi l'Empoli), la quale ha perso sul campo del Monza. Il Brescia deve rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Empoli e deve in generale riscattare una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative: è 12° con soli 18 punti, dopo già due cambi di allenatore. La zona playoff è ancora a portata di mano ed è l'obiettivo minimo in questa stagione.17:55

Benvenuti alla diretta testuale di SPAL-Brescia, match valido per la 16° giornata di Serie B.17:23