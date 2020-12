Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci nell'anno nuovo e al prossimo turno di Serie B!20:06

Nella prossima giornata di campionato - la prima del nuovo anno -, il Vicenza andrà in trasferta a Brescia, mentre l'Entella ospiterà in casa il Cittadella. 20:05

Per la squadra di Di Carlo si tratta di un altro passo indietro: non basta infatti la rabbia dopo il k.o di Lecce e il possesso palla per trovare la via del gol. Le azioni più concrete per segnare, infatti, sono nate perlopiù da palla inattiva. Nel finale i biancorossi ci provano in tutti i modi, ma c'è Russo a blindare il risultato per gli ospiti. Biancoazzurri di Vivarini appunto molto parsimoniosi nel primo tempo, bravi a capitalizzare le poche occasioni concesse e ad accettare la pressione avversaria dopo il gol del vantaggio.20:03

Al Menti va in scena il lascia o raddoppia. L'Entella, con una prestazione sorniona e ordinata, trova i primi tre punti fuori casa e la seconda vittoria consecutiva in campionato e abbandona l'ultimo posto in classifica. Il Vicenza, nonostante le azioni offensive, sbatte sui guantoni di un Russo in serata di grazia e trova invece la seconda sconfitta consecutiva. A decidere la sfida è Koutsoupias all'ora di gioco con il più facile dei gol. 19:59

90'+6' L'arbitro fischia tre volte: l'Entella trova la prima vittoria in trasferta a Vicenza! 19:55

90'+3' RUSSO SALVA IL RISULTATO! Sul colpo di testa a botta sicura di Longo su una sortita del Vicenza, il portiere smanaccia via la palla! 19:53

90'+2' Cartellino giallo per Scoppa: spende l'ammonizione con un fallo di ostruzione su Brunori per proteggere i suoi da una ripartenza dell'Entella.19:51

90' Saranno cinque i minuti di recupero alla fine della partita: il Vicenza non smette di pressare l'Entella, ormai deciso a difendere il risultato.19:49

88' Ammonito anche Longo: fallo in ritardo su Coppolaro al termine di una bella ma sprecata giocata individuale dell'attaccante biancorosso.19:47

86' Ripartenza veloce dell'Entella: corre Cleur sulla destra a campo aperto, apre poi per Cardoselli sul secondo palo il quale però devia male il pallone sul fondo.19:45

83' VOLA RUSSO! Conclusione di controbalzo e collo pieno di Gori, tiro a scendere ma il portiere è bravo ad alzare la palla in alto e in calcio d'angolo!19:42

82' Cambio tra le file dell'Entella: fuori un buon De Luca, dentro Costa a dare respiro alla manovra offensiva.19:41

81' Ci prova dalla distanza Beruatto: dagli sviluppi di un corner respinto dalla difesa biancoazzurra, si avventa l'esterno che di prima intenzione calcia in porta, il pallone rimbalza davanti a Russo bravo a tenerlo a terra.19:40

80' ...mentre Guerra dà il cambio a Gori.19:39

80' Altri cambi offensivi per Di Carlo, e diventano quattro gli attaccanti in campo: fuori Bizzotto e dentro Padella...19:38

77' Poco meno di un quarto d'ora al termine dei minuti regolamentari: il Vicenza fatica a creare occasioni nitide davanti alla porta di Russo, mentre l'Entella mantiene il baricentro indietro e prova ad abbassare il ritmo degli avversari.19:37

76' LONGO! Sgasata di Marotta sulla trequarti di destra, serve con il tempo giusto il compagno in area che in girata sfiora il gol grazie ad una parata di Russo e alla deviazione del palo!19:35

73' Giallo anche per il neoentrato Marotta, anche lui coinvolto nelle contestazioni.19:33

73' Nervosimo in campo ora. Deve intervenire l'arbitro a calmare gli animi con due provvedimenti. Ammonito Koutsoupias, l'autore del momentaneo vantaggio ligure, per proteste.19:32

72' ... mentre Paolucci lascia il campo in favore di Crimi davanti alla difesa.19:31

72' Sostituzioni anche per Vivarini: Schenetti lascia spazio a Cardoselli...19:30

69' ... mentre Jallow viene cambiato da Marotta.19:28

69' Doppio cambio per Di Carlo, pronto a ricorrere ai jolly dalla panchina: scende Giacomelli e sale Dalmonte...19:28

67' Il Vicenza continua a spingere e a cercare di riorganizzarsi le idee, ma non riesce più a rendersi pericoloso come nel primo tempo. L'Entella ora aspetta e prova le ripartenze.19:26

63' Cartellino giallo per Chiosa: il giocatore ha commesso fallo su Jallow. 19:21

60' GOL! Vicenza - ENTELLA 0-1! Si sblocca la partita con il primo gol in stagione di Koutsoupias! Tutto nasce da una giocata di Schenetti sulla destra: tocco per Cleur il quale crossa sul secondo palo a servire De Luca, parata di Grandi col piede ma c'è il tap in vincente di Koutsoupias!



Guarda la scheda del giocatore Ilias Koutsoupias19:20

58' ... mentre uno spento Mancosu lascia il campo a Luigi Brunori.19:16

58' Due sostituzioni per Vivarini con lo scopo di dare una scossa alla sua squadra: esce Settembrini ed entra Brescianini...19:16

55' Schenetti scambia palla con Mancosu sulla trequarti, si allarga a destra e prova a mettere la palla in mezzo: non c'è nessuno e Grandi salta e fa la sua.19:14

52' Non cambia per ora lo spartito del primo tempo: Vicenza più propositivo, Entella remissivo in avanti.19:11

47' JALLOW! Scatto tra le linee dell'attaccante gambiano sul filo del fuorigioco, prova a servire Longo ma l'assist è troppo su Russo in uscita bassa.19:05

45' VIA ALLA RIPRESA! Nessun cambio nella pausa, primo pallone giocato dai biancorossi.19:04

Poche occasioni in questa prima frazione di gioco: per larghi tratti della partita le due squadre hanno pensato a difendersi con ordine e ad attaccare al risparmio. E' soprattutto il caso dell'Entella, con una sola conclusione in avanti. Il Vicenza ci ha provato di più soprattutto con Giacomelli e le incursioni di Guerra, ma Russo ha fatto buona guardia anche sui tiri più pericolosi degli avversari. 18:53

45'+3' L'arbitro fischia due volte e manda le squadre a riscaldarsi: pareggio senza reti all'intervallo tra Vicenza ed Entella.18:49

45'+2' OCCASIONE VICENZA! Cross di Giacomelli da calcio d'angolo, svetta in area Cappelletti insieme a Russo, ma il difensore colpisce sotto e palla fuori dallo specchio della porta.18:48

45' Saranno tre i minuti di recupero prima dell'intervallo.18:46

43' KOUTSOUPIAS! Ci provano i liguri con un tiro a giro della mezzala da posizione defilata, c'è però l'opposizione di testa di Cappelletti.18:44

40' Giallo anche per De Luca: intervento in scivolata in ritardo e pericoloso su Zonta a palla lontana.18:40

37' Ultimi minuti del primo tempo: il Vicenza sta provando a spingersi in attacco e a rendersi pericoloso mentre l'Entella non sembra intenzionato per ora a forzare la giocata e il proprio baricentro.18:39

33' Ci prova anche Jallow dalla distanza: copre bene la palla e tira all'improvviso con una traiettoria a giro, la palla sfiora il montante!18:34

31' GUERRA! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Giacomelli serve bene il compagno in area, che si smarca bene dall'avversario e colpisce di testa: palla alta non di molto sopra la traversa.18:44

31' Scambio tra Guerra e Giacomelli sulla destra: entra in area l'esterno ma Chiosa chiude bene il suo cross teso e basso. Corner per il Vicenza.18:32

30' Calcio d'angolo per l'Entella: sulla respinta della difesa Pavic prova a rimettere un traversone in mezzo, ma Grandi salta e fa suo il pallone.18:31

28' Biancorossi ancora avanti: Cinelli viene servito sul lato corto di sinistra dell'area avversaria ma il suo tentativo di destro è alto. Sarà rimessa dal fondo per Russo.18:29

27' Prova a farsi vedere l'Entella con De Luca: l'attaccante riceve palla al limite dell'area e se la sposta sul sinistro, ma disturbato da Bizzotto calcia poi largo dallo specchio della porta.18:28

25' Azione prolungata del Vicenza, con Giacomelli e Zonta a servire i compagni in area, ma la difesa biancoazzurra chiude le offensive senza problemi. 18:26

22' Ancora equilibrio in campo: molte imprecisioni in transizione offensiva del Vicenza, poca convizione di affondare da parte dell'Entella. E per ora un solo tiro in porta.18:24

20' Prima sostituzione forzata per Di Carlo: non ce la fa Meggiorini a rimanere in campo dopo l'intervento subìto da Paolucci, in attacco sale Longo.18:21

16' Lancio di Pavic per Schenetti, s'inserisce anche De Luca ma era in posizione di fuorigioco. La partita fatica a decollare.18:18

13' Ammonizione per Beruatto: scontro con Koutsoupias il quale aveva allungato il pallone, il laterale commette fallo e dunque l'arbitro lo sanziona con un giallo. 18:13

10' Primi dieci minuti di gioco: il Vicenza attende e lascia l'iniziativa all'Entella. Ritmi però non elevati in questo avvio di partita.18:12

8' GIACOMELLI! Ci prova direttamente dal piazzato l'esterno del Vicenza con un siluro di collo pieno, traiettoria diritta e Russo deve deviare la palla in calcio d'angolo! Prima emozione della partita!18:10

7' Primo cartellino giallo è per Paolucci: fallo per gioco pericoloso secondo l'arbitro nel tentativo del capitano biancoazzurro di impedire il tiro a Meggiorini pronto a calciare a rete. Calcio di punizione da posizione centrale sulla trequarti per il Vicenza.18:08

5' Apertura interessante per Guerra sulla destra, l'esterno se la porta sul sinistro e crossa in mezzo ma la difesa avversaria allontana la palla di testa.18:06

2' Lungo possesso palla da entrambe le squadre, con giocate in avanti nei lanci lunghi. Entrambe sono ancora in fase di studio.18:03

1' FISCHIO D'INIZIO! Inizia la partita con il pallone toccato dalla formazione ligure. 18:00

Le squadre fanno il loro ingresso sul campo di gioco in un clima umido e freddo. Entella in maglietta nera da trasferta. 17:59

ENTELLA, CAMBIA E VINCI - L'Entella è una delle tre formazioni regine del gol con subentranti nella B dopo 15 turni: sono cinque le reti biancocelesti. "Panchinaro" di lusso è Matteo Mancosu il quale, con 19 subentri a partita in corso nell'anno solare 2020, su 34 giornate giocate da gennaio ad oggi è il primatista della categoria.17:43

MURA AMICHE MA ENTELLA TABU' - Il Vicenza ha vinto solamente una delle sei partite di Serie B contro la Virtus Entella: due pareggi e tre successi liguri a completare il bilancio. Tuttavia i Berici sono una delle quattro squadre cadette ancora imbattute in casa dopo 15 giornate. Infatti i biancorossi non perdono al Menti in match ufficiali dal 18 dicembre 2019, 0-1 dalla Feralpisalò in coppa Italia di C.17:40

Sarà Alberto Santoro della sezione di Messina ad arbitrare la partita. 17:35

Dopo i primi tre punti della stagione ottenuti contro il Pescara, Vivarini non cambia l'assetto di partenza. Ci sarà solo Cleur a dare il cambio a Poli in difesa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Morra, Morosini, Toscano, De Col, Rodriguez, Pellizzer.17:34

Rispetto alla sconfitta contro il Lecce, numerose novità di formazione per Di Carlo. Innanzitutto il modulo e gli uomini: difesa a tre e ben sette cambi. Zonta titolare sulla fascia e Pasini lascia il posto di centrale a Bizzotto. Giocherà dal primo minuto Jallow nel tridente con Meggiorini insieme a Guerra. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ierardi, Bruscagin, Pontisso, Nalini, Vandeputte.17:33

La risposta sul campo degli ospiti dell'ENTELLA (4-3-1-2): Russo - Coppolaro, Cleur, Chiosa, Pavic - Settembrini, Paolucci, Koutsoupias - Schenetti - Mancosu, De Luca. A disposizione: Borra, Paroni, Costa, De Santis, Bonini, De Santis, Cardoselli, Brescianini, Crimi, Nizzetto, Luigi Brunori, Petrovic. All. Vincenzo Vivarini.17:31

Vediamo quali sono le scelte dunque dei due allenatori, a partire dai padroni di casa del VICENZA (3-4-3): Grandi - Cappelletti, Bizzotto, Zonta - Scoppa, Giacomelli, Cinelli, Beruatto - Guerra, Meggiorini, Jallow. A disposizione: Perina, Zecchin, Pasini, Fantoni, Barlocco, Padella, Da Riva, Rigoni, Gori, Dalmonte, Marotta, Longo. All. Domenico Di Carlo.17:30

Al Romeo Menti si giocano i restanti 90 minuti del 2020 per Vicenza ed Entella. I biancorossi navigano in acque tranquille ma non troppo: un altro passo falso e si scivola in zona playout.I biancoazzurri invece sono sempre ultimi in classifica, ma il morale è a mille dopo la prima vittoria stagionale e vogliono riprendere da dove hanno lasciato, cercando anche i primi tre punti in trasferta.17:26

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Vicenza - Entella, partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021 e ultima partita dell’anno solare.17:18