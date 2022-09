Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cosenza-Como ed arrivederci ai prossimi impegni con il Campionato di Serie B.22:42

Cosenza che si proietta ora quinta in classifica a 11 punti, con una vittoria chiave in una futura ottica playoff. Como che rimane fermo a 3 punti, penultimo in classifica. Formazioni di Dionigi e Longo che saranno impegnate nell'ottava giornata rispettivamente a Reggio Calabria contro la Reggina, ed in casa contro il Perugia di Fabrizio Castori.22:42

Si conclude al 95' l'appuntamento delle 20:30 al Vito-Marulla. Squadra di casa che ritrova la vittoria dopo più di un mese, ai danni della formazione del neo allenatore Moreno Longo. Apre le danze D'Urso al minuto 31', segue la rete di Rigione che porta il Cosenza sul 2-0 al 37'. Primo tempo che termina con la rete di Vignali che accorcia le distanze al 41'. Partita che riprende e vede protagonista all' 85' Meroni, che conclude con uno stacco alle spalle di Ghidotti e sigla la rete della vittoria.22:42

90'+5' FISCHIA PEZZUTO: termina 3-1 la sfida tra Cosenza e Como.22:33

90'+5' OCCASIONE COMO! Azione rocambolesca della squadra ospite che colpisce in dieci secondi un legno ed un incrocio dei pali: si salva Matosevic dal raddoppio.22:30

90'+4' Cartellino Giallo Marco Nasti. Terza ammonizione per la formazione cosentina.22:26

90'+3' Cartellino Giallo Francesc Fàbregas i Soler: intervento troppo deciso del trequartista biancoceleste ai danni di Martino.22:25

90'+2' Como che tenta il tutto per tutto con un'azione personale di Fabregas: numero 4 anticipato da Venturi.22:25

90' Si giocherà fino al 94'.22:23

90' Sono 4 i minuti di recupero concessi da Pezzuto di Lecce in questo secondo tempo.22:23

88' Squadra ospite che non vuole arrendersi: ci prove Cerri ma viene schermato da un rapido Rigione.22:22

85' GOL COSENZA! GOL MERONI. COSENZA-Como: 3-1. Vallocchia mette dentro con un corner calibrato e trova la testa di Meroni: il 13 schiaccia e fa esplodere il Vito-Marulla. Assist di Andrea Vallocchia.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Meroni22:21

84' OCCASIONE COSENZA! Brescianini conclude su una palla servita da un istancabile Voca. Calcio d'angolo.22:17

82' 2° Giallo/Rosso Luis Thomas Binks! Il 2 del Como piomba su Vallocchia che con un destro-sinistro condanna gli ospiti a concludere la gara in 10 uomini.22:15

81' Dionigi e Longo che hanno ora terminato le sostituzioni a loro disposizione: non ve ne saranno delle ulteriori da qui alla fine del match.22:14

80' Sostituzione Como: esce Patrick Cutrone, entra Alessandro Gabrielloni.22:13

80' Sostituzione Como: esce Andrea Cagnano, entra Vittorio Parigini.22:12

80' Ancora Gozzi sull'out di destra che cerca il dribbling su Vignali: fermato dall'esterno biancoceleste.22:12

79' Ritmi che sono ora alti: le squadre vogliono la rete.22:11

77' OCCASIONE COMO! Cerri con un ottimo inserimento sfila alle spalle di Venturi, mette dentro rasoterra per Cutrone che manca all'appuntamento con il pallone.22:10

75' Cartellino Giallo Luis Thomas Binks! Fallo al limite dell'ammonizione da parte del 2 lombardo, che spezza la ripartenza cosentina con un brutto intervento su Martino.22:08

73' Cosenza che riparte con un'energica progressione di Vallocchia che non trova però soluzioni valide.22:07

72' OCASSIONE COMO! Chaja si presenta subito con una sponda fondamentale per la conclusione di Patrick Cutrone, che termina con la respinta di Matosevic.22:05

71' Sostituzione Como: esce Paolo Pancrazio Faragò, entra Moutir Chajia.22:04

71' Sostituzione Como: esce Alejandro Blanco Sánchez, entra Jacopo Da Riva.22:03

69' Gozzi entra e da subito un impulso alla manovra offensiva: fermato fallosamente da Vignali a pochi metri dalla bandierina nelle metà di campo biancoceleste.22:02

68' Sostituzione Cosenza: esce Ciro Panico, entra Paolo Gozzi Iweru.22:01

68' Sostituzione Cosenza: esce Christian D'Urso, entra Karlo Butić.22:00

67' Manovra rapida della squadra ospite che si libera dal pressing rossoblù con una fitta rete di triangolazioni: azione che si conclude con l'intervento deciso di Brescianini.21:59

65' Como in avanti! Cerri da subentrato si rivela subito pericoloso per la retroguardia cosentina: impatta di testa ma la sfera va oltre la porta di Matosevic.21:58

64' Squadra ospite che ora cerca fisicità oltre la trequarti con l'ultima sostituzione effettuata.21:56

63' Sostituzione Como: esce Leonardo Mancuso, entra Alberto Cerri.21:55

62' D'Urso sfugge con qualità alla marcatura di Baselli, ma il 10 non trova l'imbucata giusta per Nasti.21:55

61' OCCASIONE COMO! Blanco fa tutto bene ma viene abbattuto da Rigione con un intervento non giudicato irregolare: rigore non concesso, si prosegue.21:54

60' Fraseggio avvolgente del Cosenza, che viene interrotto da un lancio per Nasti eccessivamente profondo.21:53

59' OCCASIONE COSENZA! Nasti trova la rete ma viene prontamente annullata da Pezzuto: numero 20 pescato in outside.21:52

58' Fallo per il Como: Cutrone cade a terra dopo essere stato abbattuto da Brescianini. Ripartenza per la squadra di Longo.21:49

57' Cartellino Giallo Michael Venturi. Il numero 23 blocca la ripartenza lombarda ma l'azione viene giudicata fallosa.21:50

56' Pezzuto fa ripetere la battuta dopo una laterale eseguita troppo velocemente: Scaglia va da Ghidotti.21:48

55' Sostituzione Cosenza: esce Davide Merola, entra Andrea Meroni.21:47

55' Sostituzione Cosenza: esce Enrico Brignola, entra Andrea Vallocchia.21:47

54' Corner Cosenza: D'Urso batte lungo ma non trova la testa di Brignola: rimessa Ghidotti.21:46

52' Conclusione debole di Blanco, che dopo una progressione sulla trequarti rossoblù calcia sul fondo.21:45

51' Cosenza ora in avanti col suo numero 10. D'Urso intercettato da un attento Scaglia.21:44

50' OCCASIONE COMO! Mancuso che si avventa su un filtrante apparentemente lungo di Fabregas: il numero 77 trova i guantoni di Matosevic.21:43

48' Rimessa laterale Como: Cutrone ripulisce una palla non comoda ma viene anticipato dall'intervento di Martino.21:41

45' Formazioni che all'inizio di questa ripresa non presentano alcuna sostituzione.21:39

45' FISCHIO DI PEZZUTO! Al via il secondo tempo di San Vito.21:38

IVANO PEZZUTO COMPIE IL TRIPLICE FISCHIO: termina sul risultato di 3-1 la sfida tra Cosenza e Como.22:32

IVANO PEZZUTO compie il triplice fischio e manda tutti sotto la doccia: termina sul risultato di 3-1 la sfida tra Cosenza e Como.22:29

Formazioni che sono ora in procinto di tornare sul terreno di gioco per la ripresa.21:30

Primo tempo che si chiude sul risultato di 2-1 a favore del Cosenza al Vito-Marulla. Frazione di gioco che ha visto l'iniziale dominio lombardo, con due occasioni da gol non finalizzate che hanno permesso alla squadra di Dionigi di riorganizzarsi e trovare due reti lampo in appena sei minuti. Reazione istantanea della formazione di Longo che accorcia le distanze con un'iniziativa tutta personale di Vignali. Pezzuto fischia al 47' dopo due minuti addizionali.21:30

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Fischia Pezzuto: minuti di recupero esauriti.21:21

45' Saranno 2 i minuti di extra-time concessi da Pezzuto.21:20

45' Padroni di casa reclamano il calcio di rigore dopo una spinta ai danni di Brescianini: Pezzutto fa giocare.21:19

45' OCCASIONE COMO! Mancuso addomestica il pallone e trova la sponda per Blanco: palla respinta da Venturi.21:18

44' Cartellino Giallo Idriz Voca: numero 42 ammonito dopo aver interrotto fallosamente la ripartenza di Baselli.21:17

43' Direttore di gara costretto a fermare il gioco: richiamo verbale dopo uno scontro di gioco che ha provocato scintille.21:16

41' GOL COMO! GOL VIGNALI. Cosenza-COMO: 2-1. Reazione immediata degli ospiti Lombardi, con un'azione tutta personale di Vignali. Il numero 28 dopo una cavalcata di 50 metri appoggia in rete: beffato Matosevic.



Guarda la scheda del giocatore Luca Vignali21:14

38' OCCASIONE COMO! Gli ospiti reclamano un calcio di rigore: Pezzuto non è della stessa idea e lascia proseguire senza interruzioni.21:12

37' GOL COSENZA! GOL RIGIONE. COSENZA-Como 2-0. Raddoppio ravvicinato a distanza di 6 minuti da parte dei rossoblù. Traversone di Merola su punizione che viene respinto da Binks; arriva Rigione che da posizione defilata insacca alle spalle di Ghidotti.



Guarda la scheda del giocatore Michele Rigione21:34

35' Padroni di casa che ora aumentano i giri e trovano una punizione sulla trequarti avversaria.21:08

34' Reazione immediata della squadra di Longo! Cutrone di controbalzo mancino conclude alto oltre la traversa di Matosevic.21:07

31' GOL COSENZA! GOL D'URSO. COSENZA-Como: 1-0. Rimessa laterale dei calabresi battuta da Rispoli, che dopo una fitta rete di scambi con Panico sfodera un cross verso Brignola, che conclude e trova la respinta di Ghidotti. Finalizza Christian D'Urso con una rasoiata ad incrociare che beffa Ghidotti.



Guarda la scheda del giocatore Christian D'Urso21:06

30' Cosenza che ora ricambia il pressing lombardo: squadra di Dionigi in reazione.21:02

30' Sventagliata a memoria di Brescianini per Merola: numero 18 fermato da Vignali.21:02

28' Manovra fluida tutta di prima del Como: D'Urso anticipa e appoggia in laterale.21:00

26' Panìco in verticale per Marco Nasti: il numero 20 tenta di anticipare Ghidotti che ritarda l'uscita: attento Scaglia che respinge fuori.20:59

26' Fallo di mano di Fabregas: si riparte con Brescianini alla battuta.20:57

25' Calcio d'angolo Como: Fabregas per Vignali, ma Rigione spazza via.20:56

24' Vignali in progressione tenta il traversone: respinge tutto Venturi.20:56

23' Scambio tutto mancino tra Vignali e Blanco, che non trovano però una soluzione.20:55

22' Contromovimento in uscita di Fabregas, che apre il campo verso Mancuso: il 77 non riesce a controllare.20:54

21' Punizione Cosenza: Voca si procura un fallo importante.20:53

20' Contropiede per i calabresi che vede D'Urso protagonista: il 10 si accende verso la trequarti biancoceleste, ma non trova l'affondo.20:52

19' Martino incaricato della laterale: ora il Cosenza prova ad uscire dal pressing dei lombardi.20:51

18' Como che muove rapidamente il pallone da un lato all'altro del manto verde: Cutrone non aggancia e riparte la squadra di Dionigi.20:50

17' OCCASIONE COSENZA: Ghidotti tenta di uscire palla al piede: costretto a calciare lateralmente dopo la pressione di Brignola.20:49

16' Guizzo sulla fascia sinistra di Panico: il numero 14 salta Baselli che lo mette giù fallosamente.20:48

15' Panico protegge con il corpo il pallone e trova un'importante laterale in fase difensiva: Cosenza che si riordina.20:47

13' Squadra ospite che spinge in pressing e recupera palla: pallino del gioco dalla parte del Como.20:45

12' Punizione Como: Blanco cerca la testa di Cutrone, ma anticipa tutto Nasti che rilancia in avanti.20:44

11' Sostituzione Cosenza: prematura uscita dal campo di Andrea Rispoli, entra Pietro Martino.20:44

10' Fallo a favore del Como: Cagnano spinto alle spalle da Brignola.20:43

9' Calcio d'angolo Como: batte Fabregas, ma la palla per Mancuso è eccessivamente impegnativa. Si riparte da Matosevic.20:42

8' Gioco che può riprendere: Ghidotti si rialza ed è pronto a tornare tra i pali.20:41

7' Staff in campo per Ghidotti: l'estremo difensore lombardo rinvia con i pugni ma subisce un colpo. 20:40

6' Brignola alla battuta: palla respinta di testa da Mancuso che sventa la minaccia rossoblù.20:38

5' Punizione Cosenza da posizione ravvicinata: fallo provocato da Binks.20:37

4' Calcio d'angolo per gli ospiti che termina con un fallo di mano in attacco: punizione Cosenza.20:36

3' OCCASIONE COMO: palla intelligente di Cesc Fabregas per Faragò, ma l'8 non conclude nello specchio e la palla viene deviata in angolo.20:36

2' Fraseggio intenso del Como, con il Cosenza che attende e temporeggia.20:34

1' Blanco che tenta subito di accelerare su Rispoli: fermato prontamente.20:33

1' Primo giropalla per i lombardi: prende campo Binks.20:32

1' SI PARTE! Inizia Cosenza-Como.20:32

Fischio d'inizio programmato per le ore 20:30.20:17

Squadra ospitante che lamenta due indisponibili: Florenzi e Vaisanen. Doppia indisponibilità anche per il Como: Bellemo e Gatto.20:16

FORMAZIONI UFFICIALI COMO: gli ospiti lombardi rispondono con un 4-4-2: schierati Ghidotti; Vignali-Scaglia-Binks-Cagnano; Blanco-Baselli-Fabregas-Faragò; Cutrone-Mancuso. Allenatore: Moreno Longo.20:15

FORMAZIONI UFFICIALI COSENZA: 4-2-3-1 schierato dai padroni di casa con Matosevic; Rispoli-Rigione-Venturi-Nasti; Brescianini-Voca; Panico-D'Urso-Merola; Brignola. Allenatore: Davide Dionigi.20:12

Arbitraggio affidato al direttore di gara Ivano Pezzuto di Lecce.20:09

Provincia di San Vito; Stadio San VIto-Gigi Marulla: è qui che si disputerà a partire dalle 20:30 la sfida tra Cosenza e Como. I padroni di casa, decimi a metà classifica, hanno collezionato sino ad ora 8 punti in classifica, ma mancano la vittoria dal 21 agosto contro il Modena. Posizione bassa della classifica invece per il Como, che vede messi da parte 3 punti, ottenuti in tre pareggi contro Pisa, Cagliari e Spal. Lombardi che vedono ora alla loro guida il neo allenatore Moreno Longo.20:08

Benvenuti alla diretta scritta di Cosenza-Como, gara valida per la settima giornata del Campionato di Serie B.19:52