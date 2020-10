Alessio Dionisi torna in Laguna, dopo un addio burrascoso, da capolista: gli arancioneroverdi - saltata la sfida contro la Virtus Entella per Covid - sono comunque reduci da una roboante vittoria sul Pescata e una sfortunata sconfitta ai rigori in Coppa contro l'Hellas Verona.14:00

Mazzocchi e Molinaro out per Covid, giocano Ferrarini e Felicioli; Zanetti conferma tutti i restanti nove undicesimi con Aramu alle spalle del tandem Johnsen-Forte.15:04

Oltre a Dionisi in campo anche gli ex Stulac e Moreo - protagonisti di promozione dalla C e playoff in B del biennio di Inzaghi in arancioneroverde - un solo cambio nello schieramento titolare: Bajrami preferito a La Mantia.15:13