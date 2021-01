LIVE ASCOLI - REGGINA 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Cino e Lillo Del Duca

Città: Ascoli Piceno

Capienza: 20550 spettatori16:47

Benvenuti alla diretta del match tra Ascoli e Reggina, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.16:47

Prova a cambiare passo la formazione bianconera, ultima in classifica: l'arrivo in panchina di Sottil, al posto di Delio Rossi, sembra aver però dato una scossa.16:48

Di contro una Reggina in forma: i successi con Reggiana e Cremonese l'hanno portata fuori dalla zona rossa.16:49

4-3-1-2 per l'Ascoli: Leali - Pucino, Brosco, Quaranta, Tofanari - Cavion, Buchel, Gerbo - Sabiri - Chiricò, Bajic.16:53

4-2-3-1 per la Reggina: Guarna - Del Prato, Loiacono, Cionek, Di Chiara - Bianchi, Crisetig - Situm, Folorunsho, Liotti - Rivas.17:22

Rientra Cavion nell'Ascoli, titolare il giovane e talentuoso Sabiri e conferma per Tofanari in difesa. La Reggina non cambia nulla rispetto all'ultima uscita: in porta ancora Guarna, che ha scalzato Plizzari. 16:56

INIZIA ASCOLI-REGGINA. Prima palla per i padroni di casa.17:01

3' Primo squillo della Reggina con la debole conclusione al volo di Del Prato.17:22

6' Situm accelera, vince il rimpallo con Pucino e conclude: tiro deviato, primo corner per la Reggina.17:07

8' Cross lungo di Di Chiara, Situm tocca per Folorunsho che non trova lo specchio.17:10

12' Le squadre si stanno allungando.17:14

13' Sottil chiede a Sabiri di cercare di più palla, Baroni taciturno in panchina.17:14

15' Gran destro di Bianchi da fuori, Leali super reattivo.17:17

17' L'Ascoli fatica a costruire, si sente l'assenza di Saric in mezzo al campo.17:18

19' GOL! Ascoli-REGGINA 0-1. Rete di Liotti. Traversone di Del Prato, non la toccano né Brosco né Quaranta: Tofanari si fa anticipare da Liotti che di controbalzo infila Leali.



Guarda la scheda del giocatore Daniele Liotti17:21

23' Sinistro di Chiricò ampiamente fuori misura.17:25

24' Trentanovesimo tiro per Chiricò in questa stagione, ancora nessun gol: non segna da oltre un anno.17:25

26' CARTELLINO GIALLO PER L'ASCOLI. Ammonito Brosco.17:29

27' Sinistro di Bianchi dal limite, nessun problema per Leali.17:29

31' Si accende il ritmo di questa partita.17:33

32' Destro insidioso di Liotti, Leali molto attento sul primo palo.17:33

35' Gioca bene, spesso di prima e in velocità, la squadra di Baroni.17:39

39' Traversone di Gerbo per Bajic, che non aggancia.17:40

41' Buchel butta il pallone in avanti, direttamente tra le braccia di Guarna, per evitare una ripartenza della Reggina: è la fotografia perfetta di questo primo tempo.17:43

44' Sabiri su punizione con la consueta traiettoria, nessun problema per Guarna.17:45

45' Si perde sul fondo il destro, potente ma impreciso, di Folorunsho.17:47

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: ASCOLI-REGGINA 0-1. Decide Liotti, al quinto gol in campionato.17:49