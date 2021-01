90'+7' Fine partita di LECCE-MONZA: 0-0. Pari senza reti tra Lecce e Monza.17:59

90'+4' Calcio d'angolo dalla sinistra di Tachtsidis sul secondo palo per Dermaku. Il centrale difensivo ex Parma calcia rasoterra sfiorando il palo alla sinistra di Di Gregorio.17:57

90'+1' AMMONITO Dermaku per proteste.17:54

90' ROSSO DIRETTO per Bellusci. Entrataccia del centrale difensivo del Monza ai danni di Tachtsidis.17:54

90' L'arbitro concede cinque minuti di recupero.17:54

88' Armellino penetra in area di rigore dalla destra, arriva sul fondo e mette palla per Marin. Il centrocampista croato calcia malamente a lato.17:51

87' Marin prova la conclusione dalla distanza. La palla deviata finisce docilmente tra le braccia di Gabriel.17:52

85' Traversone dalla trequarti sinistra in area di Barillà. Meccariello svetta anticipando Gytkjaer ben posizionato a centro area.17:48

84' Maric prova a servire in profondità Gytkjaer. Dermaku interviene ed anticipa l'attaccante biancorosso.17:47

82' Esce Boateng entra Marin. Quarta sostituzione per il Monza.17:44

81' Azione insistita del Lecce in area ospite conclusa da Listkowski. Il centrocampista giallorosso calcia potente ma centrale.17:48

79' Esce Stepinski entra Bjorkengren. Terza sostituzione per il Lecce.17:56

76' Il gioco ristagna a centrocampo. Entrambe le squadre appaiono molto stanche.17:38

73' Esce Carlos Augusto entra Sampirisi. Terza sostituzione per il Monza.17:36

72' Esce Frattesi entra Armellino. Seconda sostituzione per il Monza.17:35

70' Il Lecce cerca di gestire il possesso palla. La squadra di Corini sta cercando di proporsi in avanti.17:33

67' Filtrante di Frattesi per Maric in area di rigore. L'attaccante neo entrato calcia potente ma tra le braccia di Gabriel.17:31

66' Esce D'Errico entra Maric. Prima sostituzione per il Monza.17:29

65' Sponda aerea al limite dell'area di Gytkjaer per il tiro al volo di Boateng. La conclusione del ghanese finisce distante dalla porta difesa da Gabriel.17:28

63' In questa fase di gara, i ritmi di gara sono bassi. Le due squadre non riescono ad imprimere ritmo alla partita.17:26

60' Esce Henderson entra Listkowski. Seconda sostituzione per il Lecce.17:56

59' Coda recupera palla a metà campo, si spinge fino al limite dell'area di rigore e calcia. Il tiro del centravanti giallorosso finisce ben oltre la traversa. 17:22

57' Iniziativa sulla destra di D'Errico. L'esperto attaccante biancorosso si trascina palla oltre la linea di fondo campo.17:20

55' Coda innesca Mancosu sulla fascia destra che accelera ed entra in area di rigore. Il trequartista del Lecce non riesce a servire nessun compagno.17:19

53' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Carlos Augusto. Adjapong svetta allontanando la palla dalla propria area di rigore.17:16

52' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Mancosu. La difesa biancorossa riesce a sventare la minaccia.17:14

50' Traversone dalla fascia destra in area di Adjapong per Coda. L'attaccante giallorosso commette fallo nel tentativo di colpire la palla.17:13

48' Boateng prova il cross dalla trequarti destra. Dermaku svetta allontanando il pallone dalla propria area di rigore.17:10

46' Inizia il secondo tempo di LECCE-MONZA: 0-0. Riprende la partita. Nessun cambio.17:08

Vedremo se durante l'intervallo i due allenatori decideranno di cambiare qualcosa nell'undici schierato nella prima frazione.16:55

Al Via del Mare, Lecce e Monza concludono il primo tempo in parità. Le due compagini si sono equivalse faticando entrambe a proporsi in avanti con continuità. Infatti, le occasioni da rete sono state pochissime e gli estremi difensori sono rimasti inoperosi per gran parte dei primi quarantacinque minuti. 16:54

45'+3' Fine primo tempo di LECCE-MONZA: 0-0. La prima frazione finisce a reti bianche.16:50

45'+1' Cross tagliato dalla trequarti destra sul secondo palo di Mancosu per Zuta. Il colpo di testa del terzino leccese finisce non distante dal palo alla destra di Di Gregorio.16:49

45' L'arbitro concede tre minuti di recupero.16:48

43' In questa fase di partita, i ritmi di gioco sono abbastanza bassi. Entrambe le squadre faticano ad alzare l'intensità delle proprie azioni d'attacco.16:47

41' Punizione dalla fascia destra in area di Mancosu. Dopo una deviazione della difesa biancorossa, Di Gregorio recupera palla al limite dell'area piccola anticipando l'accorrente Coda.16:45

38' Giropalla prolungato del Monza. Gli ospiti stanno alzando il proprio baricentro alla ricerca del gol del vantaggio.16:41

35' Sulla respinta corta della difesa salentina, Barberis calcia di prima intenzione dal limite dell'area. La conclusione del regista biancorosso termina ben distante dalla porta difesa da Gabriel.16:39

33' La squadra di Corini è ben disposta sul terreno di gioco. I giallorossi cercano di recuperare palla velocemente e ripartire in contropiede.16:35

30' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Carlos Augusto. Il pallone, dopo la deviazione aerea di Bellusci, giunge lentamente tra le braccia di Gabriel.16:33

29' In questa fase di gara, il Monza sta cercando di gestire il pallone in attesa di spazi per poter far male alla retroguardia salentina. Per ora, la squadra di Corini si difende egregiamente.16:31

26' Henderson prova a proporsi in avanti palla al piede e saltare in velocità Bellusci. L'esperto difensore di Brocchi non si fa sorprendere e recupera palla al limite della propria area di rigore.16:29

23' Ottima iniziativa sulla fascia sinistra di Carlos Augusto che mette palla sul secondo palo per Boateng. L'attaccante ghanese del Monza calcia al volo spedendo la sfera di gioco oltre la traversa.16:26

22' Boateng sventaglia in area sulla sinistra per Barillà. Il centrocampista ex Parma viene anticipato da Adjapong prima di poter calciare a rete.16:25

20' Carlos Augusto, servito sulla sinistra da Barillà, effettua un cross sul primo palo. Gabriel, ben posizionato, fa sua la palla.16:23

18' Esce l'infortunato Paganini entra Majer. Prima sostituzione per il Lecce.16:20

17' Dopo una respinta corta della difesa giallorossa, Barillà si coordina al limite dell'area e calcia rasoterra. Il pallone finisce distante dalla porta difesa da Gabriel.16:21

14' AMMONITO Tachtsidis. Entrata in ritardo ai danni di Barillà.16:16

13' Mancosu crossa dalla fascia sinistra ma Barberis, in traiettoria, respinge il pallone.16:17

10' Traversone dalla destra di Donati per il colpo di testa a centro area di Barillà. Il centrocampista biancorosso non riesce ad inquadrare la porta.16:13

7' AMMONITO Bettella. Il difensore del Monza trattiene vistosamente Stepinski.16:10

6' AMMONITO Mancosu. Fallo ai danni di Bettella a centrocampo.16:08

5' Scambio in area di rigore tra Boateng e Frattesi. Quest'ultimo mette palla in mezzo per l'accorrente Barillà ma Dermaku interviene anticipandolo.16:08

2' Henderson prova la conclusione dalla distanza. La palla finisce direttamente sul fondo.16:04

1' Inizia il primo tempo di LECCE-MONZA. Dirige la sfida l’arbitro Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli.16:02

Balotelli, dato nell'undici titolare di Brocchi, è costretto ad accomodarsi in tribuna a causa di un lieve infortunio muscolare a pochi minuti dall'inizio della gara.16:06

Brocchi, dopo la vittoria interna contro la Salernitana, decide di puntare sul tridente composto da Boateng, Gytkjaer e D’Errico, con quest’ultimo chiamato a prende il posto dell’infortunato Mota Carvalho. In mezzo al campo, l’allenatore dei brianzoli conferma Barberis con Barillà e Frattesi ai suoi lati. Davanti a Di Gregorio, troviamo Bellusci e Bettella con Donati e Carlos Augusto a presidiare le fasce.15:58

Corini, al rientro in panchina dopo essere guarito dal Covid, conferma il modulo 4-3-1-2 con Mancosu trequartista alle spalle della coppia formata da Stepinski e Coda. A centrocampo, vengono scelti Henderson, Paganini e Tachtsidis. In difesa, Dermaku sostituisce lo squalificato Lucioni ed affianca Meccariello al centro con Adjapong e Zuta sulle corsie laterali.15:30

4-3-3 per il Monza: Di Gregorio - Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto - Barillà, Barberis, Frattesi - D’Errico, Gytkjaer, Boateng. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Scaglia, Pirola, Lepore, Sampirisi, Armellino, Fossati, Colpani, Maric, Marin. 16:06

Ecco le formazioni: 4-3-1-2 per il Lecce: Gabriel - Adjapong, Dermaku, Meccariello, Zuta - Henderson, Tachtsidis, Paganini - Mancosu - Stepinski, Coda. A disposizione: Bleve, Vigorito, Rossettini, Calderoni, Monterisi, Pierno, Bjorkengren, Majer, Dubickas, Maselli, Listkowski, Lo Faso. 15:28

Prima sfida in Serie B nel nuovo millennio tra Lecce e Monza; il bilancio è favorevole ai biancorossi con cinque successi contro i quattro salentini, 11 pareggi completano il parziale.15:28

I lombardi, dopo aver conquistato tre vittorie consecutive e aver raggiunto il terzo posto in classifica, vogliono proseguire la striscia di risultati utili per continuare a sognare la promozione diretta in Serie A.15:27

La squadra di Eugenio Corini, dopo il pareggio esterno con il Cittadella, ospita il Monza di Brocchi.15:25

Al Via del Mare, tutto pronto per Lecce-Monza incontro valevole per la diciassettesima giornata di Serie B.15:25