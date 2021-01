LIVE VIRTUS ENTELLA - CITTADELLA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Continua questo avvincente pomeriggio di Serie B, il primo del 2021, con la sfida tra Virtus Entella e Cittadella: i locali hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla penultima posizione e cercare di avvicinarsi alla zona play out, i granata di Venturato con una vittoria potrebbero anche raggiungere un incredibile secondo posto.17:57

Due squadre che arrivano a questo impegno in un buon momento di forma: l'Entella dalle vittorie su Pescara e Vicenza, il Cittadella da quattro successi ed un pareggio nelle ultime cinque.17:20

La formazione del CITTADELLA: 4-3-1-2 classico per Venturato, che opta per Kastrati - Vita, Adorni, Perticone, Donnarumma - Proia, Iori, Branca - D'Urso - Tavernelli, Ogunseye.17:25

Vivarini prosegue con il 4-3-1-2, praticamente confermando l'undici vittorioso con il Vicenza: unico cambio entra Poli per Cleur, con Coppolaro che dovrebbe scalare a terzino. In attacco De Luca e Mancosu, l'ex Schenetti sulla trequarti.17:30

Continuità anche per Venturato, che conferma Vita da e Donnarumma sulle fasce, unica novità l'ingresso dal primo minuto di Tavernelli dopo il gol decisivo con il Lecce. Panchina dunque per Tsadjout, pronto ad entrare a partita in corso.17:32