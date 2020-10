LIVE CITTADELLA - BRESCIA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori20:30

Lo Stadio Piercesare Tombolato sarà il teatro di Cittadella-Brescia, sfida valevole per la seconda giornata di Serie BKT 2020/21.20:51

Il Cittadella ha vinto il primo e l’ultimo dei 18 incroci di Serie B contro il Brescia. Nel mezzo, nove pareggi e sette sconfitte.20:51

Il Brescia non ha trovato il gol nelle ultime due trasferte di Serie B; le Rondinelle non restano a secco per tre gare esterne di fila nel torneo cadetto dal dicembre 201520:51

Ecco a voi le formazioni. Cittadella in campo col 4-3-1-2: Maniero - Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma - Vita, Pavan, Branca - D'Urso - Tsadjout, Ogunseye. A disposizione: Plechero, Benedetti, iori, Camigliano, Rasafio, Proia, Gargiulo, Tavernelli, Mastrantonio, Awua, Cassandro, Perticone.20:53

Risponde il Brescia col 4-2-3-1: Joronen - Mateju, Mangraviti, Chancellor, Martella - Labojko, Dessena - Spalek, Aye, Zmrhal - Donnarumma. A disposizione: van de Looi, Kotnik, Cistana, Ghezzi, Skrabb, Semprini, Ragusa, Viviani.20:54

Tutto pronto al Tombolato, manca sempre meno al fischio d'inizio del match. Dirigerà l'incontro il signor Matteo Marchetti.21:02

1' INIZIA LA PARTITA! Il Brescia muove il primo pallone del match. 21:01

3' Ritmi bassi in questo avvio di gara.21:05

6' Ogunseye sfonda sulla sinistra e appoggia a rimorchio nel cuore dell'area di rigore del Brescia, nessun compagno riesce ad arrivare sul pallone.21:10

7' Ogunseye scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e viene chiuso in corner dall'intervento in scivolata di Chancellor.21:08

8' Tsadjout fugge sulla sinistra, entra in area e viene fermato dall'intervento di Mangraviti.21:10

10' Fallo di Chancellor su Ogunseye, punizione da posizione leggermente spostata sulla sinistra per il Cittadella.21:13

13' Tanti errori in fase d'impostazione per entrambe le compagini.21:15

16' Fallo in attacco di Donnarumma su Adorni, punizione Brescia.21:17

18' OCCASIONE CITTADELLA! Cross di Donnarumma per Pavan, che calcia di tacco e non trova lo specchio della porta per questione di centimetri.21:20