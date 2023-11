Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Nicola

Città: Bari

Capienza: 58270 spettatori15:11 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Bari-Ascoli, gara valida per il 12° turno di Serie B. 15:11

Il match del ''San Nicola'' mette di fronte due compagini separate da due lunghezze: pugliesi a quota 14 punti, marchigiani a 12 punti. 15:13

Dirige l'incontro il signor Daniele Rutella della sezione di Enna, assistenti Raspollini e Cipriani. Quarto Ufficiale Fabio Rosario Luongo. Al Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Cosso. 15:15

Nel turno precedente, Galletti vittoriosi a Brescia, Picchio ko contro il Parma tra le mura amiche. 15:17

FORMAZIONE BARI (3-4-1-2): Brenno - Pucino, Vicari, Zuzek - Dorval, Acampora, Koutsoupias, Ricci - Sibilli - Nasti, Diaw. A disposizione: Farroni, Pissardo, Matino, Frabotta, Maita, Bellomo, Astrologo, Faggi, Edjouma, Achik, Chukwu Hemsley, Aramu, Morachioli. 13:57

FORMAZIONE ASCOLI (4-4-2): Barosi - Bayeye, Bellusci, Quaranta, Falasco - Caligara, Di Tacchio, Giovane, Falzerano - Nestorovski, Rodriguez. A disposizione: Bolletta, Rossi, Adjapong, Manzari, D'Uffizi, Mendes, Gnahoré, Haveri, Millico, Masini, Milanese, Amato. 14:04

Marino recupera Maita per la panchina e punta ancora su Nasti e Diaw quali terminali offensivi con Sibilli a sostegno; Zuzek vince il ballottaggio con Matino in difesa. Viali rimpiazza lo squalificato Vicario con Barosi; Nestorovski-Rodriguez coppia d'attacco, Caligara e Falzerano sulle corsie laterali; Bayeye in difesa. 14:05

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 13:52

Squadre in campo agli ordini del signor Rutella: padroni di casa in casacca bianca con effetti rossi, ospiti in completo nero con inserti color oro. 14:01

Minuto di silenzio per le vittime del maltempo in Toscana. 14:00

1' INIZIA BARI-ASCOLI! Primo pallone giocato da Acampora. 14:02

2' Quaranta anticipa in tackle Nasti, rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione di Marino. 14:04

4' Cross basso di Sibilli, Di Tacchio spazza l'area marchigiana. 14:05

4' QUARANTA, CHE RISCHIO! Svirgolata del difensore ospite, Barosi vola a evitare l'autorete. 14:06

5' Bari all'assalto, traversone da sinistra, poi la sfera arriva a Dorval che calcia da pochi passi, si immola Falasco che mura la conclusione. 14:08

7' Calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. 14:09

8' Sugli sviluppi, respinta fuori area dove si avventa Pucino: destro di prima intenzione molto alto. 14:10

10' Lancio dalle retrovie, spinta fallosa di Vicari su Nestorovski. 14:12

11' Bayeye ferma irregolarmente la ripartenza di Ricci, fischio di Rutella. 14:13

13' Cross di Falasco troppo profondo che termina oltre la linea, rimessa per Brenno. 14:14

14' AMMONITO VICARI: fallo ai danni di Nestorovski. 14:16

16' Falzerano tenta il cross da sinistra, stoppato da un avversario. 14:18

18' Tiro dalla bandierina per l'Ascoli. 14:19

18' COLPO DI TESTA DI DI TACCHIO! Grande parata di Brenno sullo stacco di Di Tacchio diretto all'incrocio dei pali. 14:20

19' L'estremo difensore del Bari necessita di una fasciatura alla mano dopo l'intervento precedente a causa di un colpo contro la traversa. 14:22

21' Ancora Falasco dalla bandierina e terzo corner per i bianconeri. 14:23

23' Metà della prima frazione al ''San Nicola'', risultato sempre fermo sullo 0 a 0. 14:25

24' Intanto arriva il dato ufficiale circa gli spettatori pari a 16.011, compresi gli abbonati. 14:26

25' Fallo su Di Tacchio nell'area ospite sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 14:28

27' Malinteso nel Bari, la sfera non arriva a Sibilli. 14:29

28' Altra interruzione di gioco: giù Falasco, colpito duro da Nasti al momento di rinviare la palla. 14:30