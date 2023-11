Benvenuti all diretta scritta di Pisa-Como, gara valida per il turno numero 12 del Campionato di Serie B.13:19

Ultimi attimi di attesa allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa, poi sarà Pisa-Como! In questo ricco primo pomeriggio di B, Torri e Lariani tornano ad affrontarsi dopo quasi un anno dall'ultima volta, fissata alla gara dello scorso 21 gennaio che terminò con un copioso pareggio per 2-2. I lombardi approdano in terra toscana con alle spalle un'importante vittoria ai danni del Catanzaro nell'11^ giornata, e sono fissi al 6^ tassello della classifica con 17 punti; situazione diversa quella degli odierni padroni di casa, che provengono da due risultati utili consecutivi e che occupano il 15^ posto in classifica con 12 punti totali.13:25