Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:06

Il match termina con un successo decisivo della Carrarese per 2-1. La prima parte di gara si chiude con i padroni di casa avanti di un gol grazie alla rete siglata su calcio di rigore da Schiavi nel finale di frazione. Gli uomini di Calabro si trovano in inferiorità numerica da metà tempo a causa dell’espulsione rimediata dal portiere Fiorillo nel tentativo di anticipare Gliozzi lanciato a rete. Gli ospiti pareggiano intorno all’ora di gioco, sempre con un tiro dagli 11 metri, trasformato da Gliozzi. La Carrarese la spunta a due minuti dal 90esimo grazie ad un colpo di testa di Illanes. In pieno recupero resta in 10 anche il Modena per un rosso diretto rimediato da Oliva.17:02

90'+7' Fischio finale dell'incontro. Carrarese-Modena 2-117:00

90'+7' Il tiro cross di Duca termina direttamente alto.16:59

90'+5' Lungo cross di Idrissi intercettato in presa da Ravaglia.16:58

90'+4' Rosso per il Modena. Espulso Marco Oliva per un duro intervento ai danni di Fontanarosa.16:56

90'+1' Tentativo dalla distanza di Vulikic che termina alto.16:54

90' Sei minuti di recupero.16:53

90' Giallo per la Carrarese. Ammonito Julian Illanes per essersi tolto la maglietta nell'esultanza dopo il gol segnato.16:52

88' GOL! CARRARESE-Modena 2-1. Rete di Julian Illanes, che incorna in rete di testa su calcio piazzato di Cicconi.



87' Illanes intercetta un cross di Duca e per poco non beffa il proprio portiere.16:50

86' Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Mattia Finotto ed entra Stiven Shpendi.16:49

86' Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Nicolas Schiavi ed entra Filippo Melegoni.16:48

84' Cambio di esterni offensivi per il Modena. Esce Issiaka Kamate ed entra Marco Oliva.16:47

84' Idrissi prova la conclusione di sinistro. Pallone che termina alto.16:46

81' Giallo per il Modena. Ammonito Issiaka Kamate per un fallo su Finotto.16:43

80' Giallo per la Carrarese. Ammonito Manuel Cicconi per un intervento a gamba tesa in scivolata ai danni di Gerli.16:42

79' Cicconi prova due volte la conclusione dal limite dell'area. La prima è ribattuta dalla difesa e la seconda si spegne sul fondo.16:41

75' La punizione di Kamate non trova la porta.16:38

73' Cross di Bouah da destra e Cicconi prova la conclusione al volo di sinistro da buona posizione, che termina alta.16:36

72' Cross di Caso e Gliozzi di petto la appoggia a Gerli, che al volo calcia a lato di poco.16:35

69' Cross da sinistra di Idrissi messo in corner da Guarino.16:31

68' Cambio per il Modena. Esce il centrocampista Simone Santoro ed entra l'attaccante Gregoire Defrel.16:34

68' Cambio di terzini per il Modena. Esce Alessandro Di Pardo ed entra Riyad Idrissi.16:33

67' Caso fuge in contropiede e scarica su Gliozzi, il cui rasoterra è debole per impensierire Ravaglia.16:29

66' Cambio per la Carrarese. Esce il centrocampista Simone Zanon ed entra il difensore Devid Eugene Bouah.16:30

65' Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Emanuele Zuelli ed entra Tommaso Milanese.16:28

64' Giallo per il Modena. Ammonito Simone Santoro per una trattenuta ai danni di Guarino.16:27

63' GOL! Carrarese-MODENA 1-1. Rete di Ettore Gliozzi, che trasforma dal dischetto con un rasoterra alla destra di Ravaglia.



61' Calcio di rigore per il Modena. Tiro di Gerli e Fontanarosa in scivolata ferma il pallone con la mano.16:24

61' Azione personale di Caso, che crea uno scompiglio in area e si conquista un corner.16:23

60' Cambio per il Modena. Esce il difensore Matteo Cotali ed entra il centrocampista Edoardo Duca.16:25

59' Cambio per il Modena. Esce il trequartista Leos Bonhanaj ed entra l'attaccante Giuseppe Caso.16:22

55' Angolo di Kamate, che appoggia a Bozhanaj liberissimo, che dal limite controlla il pallone e calcia alto.16:18

53' Cotali lancia un pallone in area, che non viene controllata da Gliozzi. Di Pardo subentra e di controbalzo calcia alto.16:16

53' La punizione battuta da Cicconi viene respinta da Gagno.16:15

52' Giallo per il Modena. Ammonito Matteo Cotali per aver trattenuto Zanon, che stava entrando in area.16:14

49' Cross di Di Pardo intercettato in presa alta da Ravaglia.16:12

47' Cross di Di Pardo dalla destra. Pallone lento e bloccato a terra senza problemi da Ravaglio.16:09

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Carrarese.16:07

La prima parte di gara si chiude con i padroni di casa avanti di un gol grazie alla rete siglata su calcio di rigore da Schiavi nel finale di frazione. I padroni di casa si trovano in inferiorità numerica da metà tempo a causa dell’espulsione rimediata dal portiere Fiorillo nel tentativo di anticipare Gliozzi lanciato a rete.15:54

45'+5' Fischio finale del primo tempo. Carrarese-Modena 1-015:51

45'+5' Conclusione di prima intenzione di Gerli bloccata a terra da Ravaglia.15:51

45'+4' Il tiro di Cicconi, deviato, termina tra le braccia di Gagno.15:50

45'+1' Cinque minuti di recupero.15:47

45' Kamate cerca il lancio per Gliozzi, ma Ravaglia blocca a terra.15:46

42' GOL! CARRARESE-Modena 1-0. Rete di Nicolàs Schiavi, che dal dischetto calcia centralmente, spiazzando Gagno.



Guarda la scheda del giocatore Nicholas Schiavi15:44

39' Calcio di rigore per la Carrarese. Uscita a vuoto di Gagno e il pallone sbatte fortuitamente sul braccio di Di Pardo.15:42

36' Azione personale di Santoro, che casca a terra, ma l'arbitro non ravvisa alcuna irregolarità.15:37

30' Cherubini è a terra dolorante per un contrasto con Kamate.15:32

27' Tiro cross di Bozhanaj che finisce direttamente in fallo laterale.15:28

26' Santoro per Gerli, che appoggia dietro per Gliozzi, che si fa ribattere la conclusione.15:27

24' La punizione di Bozhanaj termina a lato di pochissimo.15:25

23' Cambio per la Carrarese. Esce l'attaccante Ernesto Torregrossa ed entra il portiere Nicola Ravaglia.15:24

21' Rosso per la Carrarese. Espulso Vincenzo Fiorillo. Dopo la revisione al Var l'arbitro giudica falloso l'intervento in uscita del portiere e lo espelle. Punizione dal limite per il Modena.15:23

20' L'arbitro viene richiamato dal Var per valutare l'intervento del portiere.15:22

19' Di Pardo lancia Gliozzi, che viene fermato da Fiorillo in uscita disperata al limite dell'area. Il pallone termina direttamente sul fondo.15:20

15' Bozhanaj, servito da Gerli, prova di sinistro dal limite, ma il tiro è centrale.15:16

12' Torregrossa è a terra dolorante a seguito di un duro scontro a centrocampo.15:13

10' Ritmi blandi, con le squadre che non hanno ancora abbandonato la fase di studio.15:12

4' Ci riprova Bozhanaj, ma la sua conclusione a giro termina alta.15:06

4' Bozhanaj prova la conclusione da fuori area, che termina alta.15:05

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Modena.15:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Mario Perri di Roma.14:59

MODENA(4-2-3-1): Gagno; Magnino, Gerli, Santoro, Vulikic; Bozhanaj, Di Pardo; Zaro, Kamate, Gliozzi; Cotali Allenatore: Paolo Mandelli14:45

CARRARESE(3-5-2): Fiorillo; Illanes, Guarino, Fontanarosa; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cherubin, Cicconi; Torregrossa, Finotto Allenatore: Antonio Calabro14:45

Lo scontro diretto della gara di andata, giocata in Emilia, è terminato 2-0 a favore del Modena.14:33

Gli ospiti hanno perso nella giornata precedente in casa contro la Reggiana e in classifica, con 3 punti in più degli avversari, sperano di entrare in zona play off.14:32

I padroni di casa, reduci dalla sconfitta sul campo del Sassuolo, si trovano con 41 punti a metà classifica.14:31

Benvenuti allo Stadio dei Marmi di Carrara per la sfida tra Carrarese e Modena, gara valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie B.14:30

