90'+4' Finisce qui! Catanzaro-Sampdoria termina 2-2 dopo le reti di Depaoli, Brighenti, Biasci e Coda.16:54

90'+4' Fallo di Niang su Pittarello, si affievoliscono le speranze blucerchiate di poter portare via il bottino pieno dall'impianto calabrese.16:53

90'+3' Grande lavoro di Compagnon che guadagna un calcio d'angolo dalla destra. Si infiamma il Ceravolo che sta spingendo tantissimo i propri beniamini in questo finale.16:53

90'+2' IEMMELLO! Ripartenza del Catanzaro con Compagnon che serve Iemmello nello spazio ma il suo sinistro termina alle stelle.16:51

90'+1' PITTARELLO! L'attaccante giallorosso si gira bene al limite e calcia forte verso la porta doriana, centrando però Compagnon!16:51

90' Quattro minuti di recupero.16:49

89' Continua a provarci la Samp che però sta anche facendo parecchia confusione in zona offensiva. Per i blucerchiati sarebbe vitale riuscire a portare a casa tre punti dal Ceravolo.16:48

88' Bereszynksi mette in mezzo dalla sinistra colpendo male, Pigliacelli è attento e blocca la sfera vicino alla base del palo alla propria destra.16:47

87' La Samp commette fallo sul calcio d'angolo messo in area piccola da Niang. Il Catanzaro guadagna così altri secondi preziosi.16:46

86' Petriccione fondamentale in area giallorossa, fermando con un tackle da dietro l'incursione dalla destra di Benedetti.16:45

85' Ilie crossa morbido in area doriana, Antonini va a terra ma Ayroldi lascia correre con ampi gesti tra le proteste del pubblico di casa.16:45

84' Strappo centrale di Akinsanmiro e filtrante rasoterra per Abiuso che però non ci arriva.16:43

83' Cross teso di Depaoli dalla destra, Pigliacelli non si fa sorprendere e blocca la sfera sul primo palo.16:42

82' Sostituzione Catanzaro: fuori anche Giacomo Quagliata, dentro Tommaso Cassandro.16:41

82' Sostituzione Catanzaro: esce uno stremato Nicolò Brighenti, al suo posto entra Stefano Scognamillo.16:41

81' Curto prova a crossare dalla destra ma finisce col trascinarsi la palla oltre la linea di fondo.16:40

80' Tacco no-look di Antonini per Compagnon in area doriana, la conclusione del giallorosso è però murata dalla difesa ospite.16:39

79' Sostituzione Sampdoria: fuori Massimo Coda, dentro Fabio Abiuso.16:38

79' Sostituzione Sampdoria: fuori Gerard Yepes, dentro Ebenezer Akinsanmiro.16:38

78' Traversone di Bereszynski in area, Niang non ci arriva per un soffio, ostacolato di mestiere da Bonini.16:37

75' Sostituzione Catanzaro: fuori Tommaso Biasci, spazio a Filippo Maria Pittarello.16:33

72' Fallo in attacco di Depaoli, il Catanzaro torna a respirare dopo qualche minuto di apprensione.16:31

71' Serie di calci d'angolo per la Samp che sta chiudendo il Catanzaro nella propria area.16:30

70' Cross di Depaoli dalla destra, Brighenti anticipa Coda in tuffo di testa.16:29

68' Sponda di Coda per Depaoli, il laterale doriano ci prova subito col destro di prima ma colpisce male e non impensierisce Pigliacelli.16:27

67' Sostituzione Sampdoria: esce Ronaldo Vieira, entra Leonardo Benedetti.16:26

66' Sgambetto di Quagliata su Curto e proteste plateali da parte dell'esterno giallorosso che rischia il secondo giallo ma Ayroldi lo grazia.16:26

65' Niang calcia direttamente verso la porta col destro dai 35 metri. Pigliacelli lascia scorrere la palla a fondo campo alla propria sinistra.16:24

63' ROSSO! Coda anticipa Pompetti che lo stende da dietro. Arriva il secondo giallo per il centrocampista giallorosso!16:23

63' Triangolo basso in area tra Ilie e Iemmello ma il rumeno non calcia in porta da ottima posizione, preferendo una palla a rimorchio che viene intercettata dalla difesa ospite.16:22

61' Pigliacelli fa sua la sfera sulla ripetizione del calcio piazzato, messo in mezzo da Niang e finito con l'impennarsi in area piccola dopo una deviazione.16:20

60' Ammonizione per Pompetti che non rispetta la distanza su un calcio di punizione di Niang.16:19

59' Sostituzione Sampdoria: esce Fabio Borini, entra M'Baye Niang.16:18

58' Sostituzione Sampdoria: fuori Lorenzo Venuti, dentro Bartosz Bereszynski.16:17

57' Sostituzione Catanzaro: fuori Simone Pontisso, dentro Rares Ilie.16:25

57' Sostituzione Catanzaro: esce anche Mario Situm che lascia spazio a Mattia Compagnon.16:16

56' Reazione del Catanzaro che sta premendo sull'acceleratore per tornare in vantaggio.16:15

55' Cross di Situm dalla destra per la girata al volo di Quagliata dalla parte opposta, la palla sbatte però addosso a Biasci che era in traiettoria.16:15

54' Corner per la Samp che sta continuando ad attaccare dopo aver ottenuto il pareggio.16:13

51' PILLOLA STATISTICA: 135esimo gol in Serie B per Massimo Coda che eguaglia Stefan Schwoch in testa alla classifica marcatori all-time.16:11

50' GOL! Catanzaro-SAMPDORIA 2-2! Rete di Coda. Petriccione perde palla al limite della propria area sulla pressione di Yepes che, a tu per tu con Pigliacelli, serve intelligentemente Coda che insacca a porta vuota il gol del pareggio.



49' Depaoli prova la rovesciata in area calabrese ma finisce col colpire in pieno Pompetti. Punizione per il Catanzaro.16:08

47' GOL! CATANZARO-Sampdoria 2-1! Rete di Biasci. Lancio dalle retrovie di Brighenti, Altare salta a vuoto, Biasci controlla alla perfezione e batte Cragno col destro basso. Rimonta completata per i padroni di casa!



46' Si ricomincia!16:04

Pareggio tutto sommato giusto per ora al Ceravolo con la Sampdoria che era passata in vantaggio grazie al preciso colpo di testa di Depaoli su assist di Vieira al 23'. Nel finale di tempo arriva la risposta del Catanzaro con la rete di Brighenti che fredda Cragno da due passi dopo un rimpallo in area sul corpo di Riccio. Nervosismo a ridosso del duplice fischio con Ayroldi costretto ad ammonire Yepes e Iemmello.15:51

45'+3' Fine primo tempo. Catanzaro-Samp è 1-1 grazie alle reti di Depaoli e Brighenti.15:49

45'+3' Giallo anche per Iemmello dopo la scaramuccia con Borini e Yepes.15:49

45'+3' Giallo per Yepes che spinge a terra Iemmello a gioco fermo.15:48

45' GOL! CATANZARO-Sampdoria 1-1! Rete di Brighenti. Iemmello colpisce di testa su calcio d'angolo, la palla rimpalla addosso a Riccio e Brighenti gonfia la rete col destro da due passi. Pareggio abbastanza fortunoso dei padroni di casa che però da qualche minuto avevano alzato il proprio baricentro.



44' OCCASIONE CATANZARO! Cross arretrato di Quagliata, Situm controlla e calcia verso il palo lungo col destro, Riccio ci arriva e alza la palla in corner a Cragno battuto.15:45

43' Respinta corta della difesa doriana, sul controcross ci prova Brighenti di testa ma non inquadra lo specchio di Cragno.15:43

42' Pontisso mette in mezzo il calcio piazzato, Altare salta più alto di tutti e manda la palla in calcio d'angolo.15:43

41' Pompetti salta Sibilli sulla trequarti offensiva e viene atterrato fallosamente dall'avversario. Punizione in zona pericolosa per i padroni di casa.15:42

39' Pompetti prova il sinistro a giro dalla distanza, senza però trovare la porta di Cragno.15:39

38' Doppio corner del Catanzaro che non frutta nulla ai calabresi. La Samp riparte da Cragno con estrema calma.15:38

37' Invenzione di Petriccione che prova il lob morbido in area per Iemmello, anticipato di un soffio da Curto.15:37

36' Coda prova il cross a rientrare dalla sinistra, la palla finisce direttamente a Pigliacelli.15:36

35' Fallo di Venuti che poi rallenta la battuta del calcio piazzato avversario e viene ammonito dal direttore di gara.15:35

34' Fallo di mano di Quagliata che ferma la ripartenza della Samp. Ayroldi estrae il giallo per l'ex Cremonese.15:34

33' OCCASIONE CATANZARO! Iemmello scatta sul filo del fuorigioco e prova il servizio rasoterra per Biasci che era però finito troppo avanti rispetto al passaggio del compagno. La difesa della Samp si salva in corner.15:33

31' Traversone di Quagliata dalla sinistra, spedito in fallo laterale da Curto. Sugli sviluppi arriva poi un cross totalmente sballato da parte di Pontisso che riconsegna palla alla Samp.15:32

30' Difesa ordinata della Samp che non sta lasciando spazi alla manovra non molto rapida del Catanzaro.15:31

28' Altro colpo di testa di Antonini che anticipa tutti in area avversaria su un calcio di punizione messo in mezzo da Pompetti. Cragno blocca senza problemi a due mani.15:28

26' Schema su calcio piazzato del Catanzaro, Antonini colpisce di testa da posizione defilata su cross di Brighenti e trova solo l'esterno della rete.15:27

25' Bonini crossa dalla sinistra, Altare libera la propria area svettando di testa.15:25

23' GOL! Catanzaro-SAMPDORIA 0-1! Rete di Depaoli. Cross teso dalla destra di Vieira, Depaoli stringe verso il centro dell'area e batte Pigliacelli con un preciso colpo di testa che si insacca sul secondo palo.



21' Samp che è tornata a fare possesso dopo alcuni minuti in cui era stato il Catanzaro a farla da padrone.15:23

19' Catanzaro che ha preso più campo negli ultimi minuti e manovra nel campo avversario con costanza.15:19

18' Quagliata va a terra al limite dell'area doriana ma Ayroldi ferma tutto per un fallo precedente dello stesso esterno giallorosso.15:18

15' Manovra lenta della Samp che porta Sibilli alla conclusione da fermo, facilmente bloccata da Pigliacelli.15:16

14' Pompetti disegna una parabola in area col macino, c'è però il fallo di Bonini su Altare a vanificare il tutto.15:14

13' Discesa sulla sinistra di Bonini, fermato fallosamente da Vieira. Salgono molti giocatori del Catanzaro in area avversaria a caccia della deviazione vincente.15:14

11' Ancora un fallo di Petriccione che viene richiamato da Ayroldi. Per l'ex Lecce si tratta della terza scorrettezza in questo avvio di gara.15:11

10' Borini prova il taglio verso sinistra per Sibilli ma dosa male la forza e consegna direttamente la sfera a Pigliacelli.15:10

9' Fuorigioco di Pontisso su una sponda di Biasci. La squadra di Caserta non sta riuscendo a manovrare con fluidità, lasciando oltretutto spesso l'iniziativa alla Samp.15:09

7' OCCASIONE SAMP! Ruleta di Venuti che si crea un'autostrada centrale verso l'area avversaria, porta palla e calcia col destro a scendere dai 20 metri. La palla esce di poco sopra la traversa della porta di Pigliacelli.15:07

6' Fallo di Petriccione su Sibilli, avvio con qualche affanno per i padroni di casa che stanno subendo l'iniziativa blucerchiata.15:06

4' Nulla di fatto sul calcio piazzato a ridosso dell'area calabrese, poi Coda non riesce a tenere in campo il pallone lungo la fascia di destra e il possesso passa alla squadra di Caserta.15:05

3' Borini guadagna un calcio di punizione sul lato corto dell'area avversaria. Occasione su calcio piazzato per la Samp.15:03

3' Situm crossa basso dalla sinistra, libera la difesa calabrese.15:03

Si comincia!15:00

Qualche novità anche in casa Samp con Borini e Sibilli in campo dal 1' a supporto di Coda, tenuto a riposo nello 0-0 contro la Cremonese. Sugli esterni agiranno Depaoli e Venuti mentre in mezzo al campo troveranno ancora posto Vieira e Yepes. Una novità anche in difesa con Riccio dal 1' al posto di Ferrari nel trio con Curto e Altare a difesa di Cragno.15:00

Caserta opera quattro cambi rispetto alla formazione sconfitta dalla Juve Stabia nell'ultimo turno. Davanti al confermato Pigliacelli, ci sarà infatti Brighenti al posto di Scognamillo con Antonini e Bonini. In mediana sono due le variazioni con Situm sulla destra al posto di Cassandro e Petriccione al posto di Coulibaly, confermati dunque Pontisso, Pompetti e l'esterno sinistro Quagliata. Davanti spazio alla coppia Iemmello-Biasci con Pittarello che partirà dalla panchina.14:57

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: 3-5-2 anche per gli uomini di Evani. Cragno - Curto, Riccio, Altare - Depaoli, Vieira, Yepes, Sibilli, Venuti - Borini, Coda. A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Bellemo, Akinsanmiro, Meulensteen, Niang, Oudin, Bereszynski, Ferrari, Benedetti, Sekulov, Abiuso.14:58

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO: 3-5-2 per gli uomini di Caserta. Pigliacelli - Brighenti, Antonini, Bonini - Situm, Petriccione, Pontisso, Pompetti, Quagliata - Biasci, Iemmello.A disposizione: Gelmi, Compagnon, Ilie, Scognamillo, La Mantia, Seck, Buso, D'Alessandro, Coulibaly, Corradi, Cassandro, Pittarello.14:52

Dirige il match Ayroldi con Di Iorio e Prenna ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Colaninno mentre in sala VAR ci sono Piccinini e Santoro.14:49

Catanzaro e Sampdoria si sfidano al Ceravolo per ridare vigore alla corsa verso i rispettivi obiettivi. I calabresi hanno ottenuto infatti solo due punti nelle ultime cinque e stanno rischiando di uscire dalla zona playoff che li ha visti presenti per quasi tutta la stagione. Nello stesso lasso di tempo la Samp ha invece ottenuto quattro punti che non sono serviti a tirarsi fuori dalla zona caldissima della graduatoria, i blucerchiati sono infatti quart'ultimi ma a pari punti con la Salernitana, a due lunghezze dalla salvezza diretta. Fischio d'inizio alle ore 15.14:47

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Catanzaro-Sampdoria, gara valida per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2024/25.14:42

