Primo tempo abbastanza attendista da parte delle due squadre, attente a non scoprirsi troppo e a non concedere il fianco agli avversari. Poche emozioni fino al 37’, quando i padroni di casa passano in vantaggio: calcio d’angolo in mezzo, spizzata dell’ex Prestia e appoggio vincente in rete da parte di Calò. Nel recupero di primo tempo si accende il match: prima il palo di Le Douaron, poi il rigore fischiato al Palermo e conquistato dallo stesso francese. Dal dischetto Pohjanpalo viene ipnotizzato da Klinsmann. Ma al sesto di recupero il Palermo trova il pareggio: palla messa in mezzo da Ranocchia, uscita così così del portiere del Cesena e palla messa in rete da Pierozzi.15:59