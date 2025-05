Grazie per aver seguito con noi la diretta di Reggiana-Spezia, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:01

90'+5' Fine partita: REGGIANA-SPEZIA 2-1 (16' Lapadula, 40' Portanova, 51' Gondo)16:56

90'+4' Clamorosa occasione per lo Spezia con Colak che di testa colpisce la traversa, sul rimpallo Esposito non riesce a ribadire in rete.16:54

90' Sfiora il 3-1 in contropiede la Reggiana con Kumi che non riesce a ribadire in rete.16:50

85' Cartellino giallo per Alessandro Sersanti!16:49

85' Sostituzione Reggiana: esce Manuel Marras, entra Andrea Meroni.16:44

82' Situazione di stallo, ritmi bassi e gioco parecchio spezzettato.16:41

78' Sostituzione Spezia: esce Ádám Nagy, entra Giuseppe Di Serio.16:36

76' Cartellino giallo per Francesco Pio Esposito!16:34

74' Sostituzione Reggiana: esce Manolo Portanova, entra Justin Kumi.16:33

72' Gondo straripante: il centravanti crossa per Portanova, determinante l'intervento di Gori in uscita.16:30

69' Sostituzione Spezia: esce Gianluca Lapadula, entra Mirko Čolak.16:27

69' Sostituzione Spezia: esce Salvatore Elia, entra Pietro Candelari.16:27

66' Cresce lo Spezia che inizia a spingere con continuità, la Reggiana si difende.16:26

62' Sostituzione Reggiana: esce Lorenzo Ignacchiti, entra Alessandro Sersanti.16:26

62' Sostituzione Reggiana: esce Antonio Vergara, entra Natan Girma.16:20

58' Sostituzione Spezia: esce Luca Vignali, entra Aleš Matějů.16:18

58' Sostituzione Spezia: esce Francesco Cassata, entra Rachid Kouda.16:18

54' Lo Spezia fatica a reagire, la Reggiana si difende con ordine.16:16

51' GOL! REGGIANA-Spezia 2-1! Rete di Cedric GONDO! Coast to coast pazzesco del centravanti della Reggiana, servito alla perfezione da Libutti. Gondo, bravo a battere Gori, porta in vantaggio la Reggiana.



46' Inizia il secondo tempo di Reggiana-Spezia!16:06

Occhio naturalmente a Girma e Destro nella ripresa per la Reggiana, in casa Spezia invece scalpitano Bandinelli e Kouda.15:54

Dopo 15 minuti passa in vantaggio lo Spezia con Lapadula, nel finale però la pareggia la Reggiana con Portanova. Un match che viene giocato su ritmi non altissimi, ma vivo e soprattutto con una posta in palio molto alta. Dopo i primi 45 minuti il risultato è di 1-1, ma la sensazione è che ci sarà da divertirsi anche nel secondo tempo.15:50

45'+2' Finisce il primo tempo di Reggiana-Spezia!15:49

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!15:48

40' GOL! REGGIANA-Spezia 1-1! Rete di Manolo PORTANOVA! Cross perfetto di Fiamozzi per Portanova, bravo ad inserirsi e a schiacciare di testa battendo un incolpevole Gori.



36' La statistica del possesso palla favorisce lo Spezia con il 64% dopo 36 minuti.15:39

32' Prova a partire in contropiede lo Spezia con Lapadula, si salva la Reggiana.15:33

29' Cartellino giallo per Salvatore Elia!15:30

24' Spezia in pieno controllo della partita, la Reggiana non riesce a reagire.15:28

20' Vergara non riesce a sfruttare un'incertezza di Hristov, bravissimo ancora una volta Gori in uscita.15:22

16' GOL! Reggiana-SPEZIA 0-1! Rete di Gianluca LAPADULA! Respinta incerta di Bardi che favorisce Lapadula, il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone e adepositare in rete.



14' Altro spunto della Reggiana, bravissimo però Gori in uscita ad anticipare tutti.15:15

11' Cartellino giallo per Luca Vignali!15:14

7' Primo squillo della Reggiana con Gondo che conclude dalla lunga distanza, tiro che si rivela però lento e centrale.15:09

4' E' lo Spezia a fare la partita. In questi prima minuti gli ospiti spingono soprattutto sulle corsie laterali.15:07

1' Inizia il primo tempo di REGGIANA-SPEZIA!15:00

Il bilancio in casa degli emiliani tra Reggiana e Spezia in Serie BKT è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi a completare.14:34

La Reggiana ha mancato l’appuntamento con il gol in otto delle 15 partite disputate contro lo Spezia in Serie BKT (4V, 3N, 8P), incluse nelle due più recenti, a marzo e ottobre 2024.14:34

Le scelte di D'Alessio: sulle corsie laterali giocano Elia e Vignali, in avanti spazio a Pio Esposito e Lapadula. Dietro gioca Hristov centrale.14:34

Le scelte di Dionigi: gioca Vergara al fianco di Gondo in avanti, sulle corsie laterali a centrocampo giocano Fiamozzi e Marras. Libutti, Rozzio e Lucchesi completano il trio difensivo.14:32

Panchina Spezia: Chichizola, Ferrer, Falcinelli, Colak, Di Serio, Bandinelli, Aurelio, Candelari, Mateju, Giorgeschi, Kouda, Djankpata.14:29

Panchina Reggiana: Motta, Sposito, Sosa, Sersanti, Štulac, Meroni, Destro, Maggio, Kumi, Kabashi, Girma, Nahounou.14:29

Formazione SPEZIA (3-5-2): Gori; Wiśniewski, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, S. Esposito, Cassata, Vignali; Lapadula, F. Pio Esposito.14:33

Formazione REGGIANA (3-5-2): Bardi; Libutti, Rozzio, Lucchesi; Fiamozzi, Reinhart, Ignacchiti, Portanova, Marras; Gondo, Vergara.14:28

La Reggiana arriva dalla vittoria esterna per 2-3 con il Modena, mentre lo Spezia è reduce dal 2-0 casalingo con la Salernitana.14:09

Benvenuti alla diretta di Reggiana-Spezia, match valevole per la 37a giornata di Serie B!14:08

