90'+8' La Salernitana tornerà in campo venerdì 9 maggio alle 20.30, allo stadio Marassi, contro la Sampdoria, mentre il Mantova scenderà sul rettangolo di gioco allo stesso orario contro la Carrerese in casa.17:02

90'+7' E ci sono anche diversi verdetti. Cosenza retrocesso in Serie C dopo il ko per 2-1 sul campo del Sudtirol. Sconfitto il Pisa di Inzaghi a Bari ma, complice il ko dello Spezia con la Reggiana, la squadra toscana è matematicamente in Serie A. Pisa che mancava dalla massima serie dal 1991. E come terzo verdetto di giornata, c'è il Monza che è matematicamente in Serie B dopo il ko con l'Atalanta per 4-0 in casa.17:01

90'+6' Vittoria meritata per la Salernitana per le occasioni create dalla squadra di Marino, nonostante la sofferenza degli ultimi 20 minuti quando il Mantova - complice i cambi di Possanzini, era l'unica squadra in campo. A segno Amatucci e Simy e i granata possono sperare ancora. Mantova che, invece, torna a giocarsi la corsa salvezza, ma le ultime due partite le farà in casa.17:00

90'+5' E FINISCE QUI! Tripudio dell'Arechi e proprio sul gol di Simy arriva il triplice fischio dell'arbitro. La Salernitana batte 2-0 il Mantova e riacciuffa la zona playout superando la Sampdoria in classifica.17:04

90'+5' 4° gol di Simy in stagione. L'attaccante ex Crotone non segnava addirittura dal 1° dicembre contro la Carrarese.16:58

90'+4' GOL! SALERNITANA-Mantova 2-0. Rete di Simy Nwankwo. Punizione battuta da Burrai, ma nessuno del Mantova riesce a controllare. Simy prende palla e si fa 70 metri di corsa nonostante la trattenuta di Trimboli e poi batte Festa in uscita. La Salernitana la chiude e ribalta l'1-0 dell'andata in favore dei lombardi.16:56

90'+1' OCCHIO AD AMATUCCI! Perfetto inserimento dell'autore del gol dell'1-0, che cerca un destro a giro ma colpisce male e recupera Festa.16:53

90' 4 minuti di recupero in questo finale di partita...16:52

89' Bagarre in campo con diversi giocatori della Salernitana contro Radaelli che resta a terra e non può rialzarsi perché viene accerchiato. Deve intervenire l'arbitro.16:52

88' Perde un brutto pallone Reine-Adélaïde dopo la buona giocata di Simy. La Salernitana non riesce a tenere palla davanti e, quindi, il Mantova può di nuovo andare nella metà campo avversaria.16:51

85' FUORI SORIANO! Ultimo cambio per la Salernitana con l'ingresso dell'ex Arsenal e Lione Reine-Adélaïde che prende il posto di Soriano. Standing ovation per l'ex Bologna.16:47

84' Colpo di testa di DEBENEDETTI che viene però parato da Christensen. Solo Mantova in campo negli ultimi 10 minuti.16:46

82' Burrai serve Gallupini in area, colpo di testa dell'esterno del Mantova ma interviene Christensen senza grossi affanni. Ma cresce ancora il Mantova.16:44

81' Palla per Simy che però sbaglia il controllo e va a commettere fallo in attacco. Sbaglia tutto quello che poteva sbagliare e regala palla al Mantova.16:43

78' Radaelli crossa da destra, c'è però l'intervento del neo entrato Stojanovic che mette fuori16:41

78' ULTIMO CAMBIO MANTOVA! Possanzini invece fa entrare Aramu per avere più vivacità sulla trequarti. Prende il posto di un Mancuso non ispirato quest'oggi.16:40

78' DENTRO TONGYA! Fuori Verde che dopo un buon primo tempo, si era un po' spento in questa ripresa. Al suo posto il giovane italiano Tongya.16:40

77' DENTRO STOJANOVIC! Fuori Ghiglione che lascia il posto a Stojanovic. Un difensore in più per la Salernitana.16:39

77' E infatti Pasquale Marino ha in mente un doppio cambio...16:38

76' Burrai per Trimboli che ci prova da fuori area, ma non trova la porta di Christensen. Sta crescendo però il Mantova. La Salernitana sembra un po' al limite.16:38

73' SIMY VICINO AL GOL! Subito occasione per l'ex Crotone ben trovato in area da Soriano, ma Cella gli chiude lo spazio per tirare. Ancora una chance per la Salernitana per raddoppiare, ma la squadra di casa 'perdona' ancora.16:35

72' De Maio si prende subito Simy in marcatura, ma il centrale francese commette fallo. Eravamo comunque molto lontani dalla porta.16:34

71' DENTRO SIMY! E Marino si gioca anche la carta Simy in questi ultimi 20 minuti al posto di Cerri. Qualche errore là davanti, ma Cerri ha fatto una buona partita di sacrificio.16:33

70' DENTRO TELLO! Cambia anche Marino con l'ingresso in campo di Andrés Tello a centrocampo. Lascia il campo Zuccon che oggi era comunque a mezzo servizio, rientrando da un infortunio.16:32

70' DENTRO GALUPPINI! Possanzini muove qualcosa in avanti mettendo anche Galuppini in alto a destra al posto di Bragantini.16:32

69' DENTRO DE MAIO! Entra il francese che era rimasto a sorpresa in panchina: l'ex Brescia prende il posto di Brignani.16:31

66' Buona difesa di Soriano che intercetta il passaggio di Bragantini e fa ripartire la Salernitana. Si era comunque fatto vedere Debenedetti con un paio di sponde a far meglio già di Mensah sostituito.16:29

63' Tanti rossi in questo pomeriggio di Serie B. Sono stati espulsi Sgarbi (Juve Stabia) in Brescia-Juve Stabia, Fiorillo (Carrarese) in Carrarese-Modena, Pompetti (Catanzaro) in Catanzaro-Sampdoria e Florenzi (Cosenza) in Sudtirol-Cosenza.16:27

61' Grandi proteste della Salernitana e anche di Marino per un fallo fischiato ai danni di Cerri. Ma i padroni di casa lamentono come sia stato Cerri a subire il fallo inizialmente da Bragantini.16:24

60' DENTRO PAOLETTI! E fuori anche Fiori, altro giocatore che non ha fatto chissà cosa in questa partita, al suo posto Paoletti che non giocava da 4 partite.16:22

59' DENTRO DEBENEDETTI! Corre ai ripari Possanzini che effettua un doppio cambio. Dentro Debenedetti che prende il posto di un Mensah totalmente anonimo.16:21

59' GOL ANNULLATO! Altra rete annullata alla Salernitana, questa volta a Cerri che ha battuto Festa da due passi. Ma l'arbitro punisce l'intervento di Cerri nel liberarsi di Cella prima ancora dell'ingresso in area.16:21

55' Il Mantova ci prova da sinistra con Fiori che però non trova nessuno col suo cross. Solito spartito della squadra lombarda che quando arriva in area, sembra non saper più che fare. Almeno in questi primi 55 minuti.16:17

53' SALERNITANA VICINO AL 2-0! Lochoshvili fa da sponda di testa, arriva Soriano che cerca di piazzarla ma sfiora soltanto il palo alla destra di Festa.16:16

50' Grande intervento di Brignano che fa da muro a Verde che aveva provato a inserirsi minaccioso in area.16:13

48' Palla per Mensah che però perde la sfera e riparte la Salernitana. Non una grande partita finora per il terminale offensivo del Mantova.16:12

46' E subito Amatucci che cerca la giocata sull'out di sinistra, ma si porta il pallone oltre la linea di fondo.16:08

46' SI RIPARTE ALL'ARECHI! E si riparte dall'1-0 Salernitana grazie alla firma di Amatucci.16:07

Con questo risultato la Salernitana scavalcherebbe la Sampdoria al 17° posto. I granata dalla zona retrocessione passerebbero alla zona playout. Parlando di verdetti: il Cosenza sarebbe retrocesso perché sta pareggiando 1-1 col Sudtirol, mentre il Pisa sta perdendo a Bari. Finisse così, sarebbe ancora rimandata la promozione diretta in Serie A per la squadra di Filippo Inzaghi.15:58

Salernitana che deve continuare su questa falsa riga, con Cerri che ha bisogno però di essere maggiormente supportato da Verde e Soriano. Dall'altra parte il Mantova tiene palla, ma non trova sbocchi davanti. Bragantini, Mancuso, Fiori non sono stati letali, per non parlare di Mensah che ha avuto anche una chance, ma non è riuscito a concludere davanti a Christensen. Servirà cambiare rotta (e velocità) per togliere punti alla Salernitana.15:56

Solita ragnatela di passaggi del Mantova che ha tenuto maggiormente il pallone, ma la squadra più intraprendente è stata la Salernitana che più volte si è affacciata al tiro. Gol annullato a Ghiglione, occasionissima per Soriano, Cerri chiede un rigore, super occasione per Verde, poi Amatucci segna con un bellissimo sinistro per il vantaggio granata. Un risultato importante per continuare a sperare per la squadra di Marino.15:54

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Avanti la Salernitana per 1-0 grazie al gran gol di Amatucci proprio nel finale di questa prima frazione di gioco.15:51

45'+2' Prova a reagire subito il Mantova con Radaelli che spinge sulla destra, ma finisce il campo. Rimessa dal fondo per la Salernitana e il primo tempo finirà qui.15:50

45'+2' 3° gol in campionato per Amatucci15:49

45'+1' GOL! SALERNITANA-Mantova 1-0. Rete di Lorenzo Amatucci. Palla dentro per Cerri che non riesce però a controllare, arriva però Amatucci che con un sinistro di potenza da fuori batte Festa per il vantaggio dei granata.



45' Due minuti di recupero in questo finale di primo tempo...15:47

42' Scontro a Muso duro tra Radaelli e Corazza dopo un fallo. Radaelli è già ammonito, ma il fallo è proprio di Corazza. Fischi del pubblico di casa.15:43

41' Bani raggiunge il fondo e cerca il secondo palo col suo cross, ma Christensen anticipa tutti gli attaccanti del Mantova.15:42

39' Radaelli era anche nella lista dei diffidati e salterà la prossima partita del Mantova contro la Carrarese.15:40

38' GIALLO PER RADAELLI! Perde palla il Mantova, Radaelli interviene da dietro su Soriano e si becca il giallo.15:39

36' CERRI A TERRA IN AREA! L'attaccante della Salernitana viene lanciato da Corazza, è solo contro quattro, prova comunque lo sfondamento e finisce a terra dopo un contatto con Bragantini. Tutto ok per l'arbitro Prontera.15:43

34' OCCASIONE MANTOVA! E allora ci prova anche il Mantova con Mensah pronto a bucare Christensen in uscita, ma arriva la chiusura provvidenziale di Ruggeri che riesce a non far tirare Mensah e a farlo in modo regolare. Che rischio qui per la difesa della squadra di Marino.15:36

33' VERDE VICINO AL GOL! Occasionissima per la Salernitana col colpo di testa di Verde da due passi, ma il trequartista dei padroni di casa non trova la porta di Festa. Gran palla, ancora una volta, di Corazza.15:35

30' 52% di possesso palla per il Mantova in questa prima mezz'ora anche se, l'abbiamo detto, per adesso è sicuramente la Salernitana la squadra più intraprendente.15:32

30' CI PROVA CERRI! Buona palla conquistata da Ruggeri, arriva Cerri che conclude col mancino ma è centrale e para facile Festa.15:31

29' GIALLO PER BRIGNANI! Va in pressing molto alto il centrale difensivo del Mantova che fa fallo su Soriano e si prende l'ammonizione.15:31

26' Verde ci prova addirittura in rovesciata dopo lo spiovente di Amatucci, ma non trova la porta di Festa.15:28

24' Ancora Salernitana davanti con Ghiglione che riceve sul secondo palo e fa partire un contro cross, ma Brignani salva ancora tutto15:26

23' Corazza murato da buona posizione, ma l'arbitro fischia. Il cross da destra di Ghiglione aveva superato la linea di fondo campo e, pertanto, non sarebbe stato valido il gol di Corazza se avesse segnato.15:25

22' Ci prova anche il Mantova! Destro da fuori di Trimboli che non va tanto lontano dal palo alla destra di Christensen.15:24

21' Cerca la conclusione ZUCCON da fuori area, ma non trova la porta di Festa. Salernitana che prova ad alzare i giri, attaccanto con maggior convinzione.15:23

20' Mancuso prova a sfondare per vie centrali, ma c'è Ferrari che lo stoppa a centrocampo. Grande intervento del capitano che prova a far ripartire la Salernitana.15:23

18' Corazza cerca Cerri, palla che diventa utile per Ghiglione sul secondo palo ma anticipa tutti Brignani di testa.15:22

14' Entrambi si rialzano. Festa resta comunque stordito. Da valutare se possa continuare il match, per ora ci prova. Si può ricominciare dopo 3 minuti di pausa forzata.15:16

12' Entrambi gli staff medici in campo perché sia Festa che Cerri sono rimasti a terra storditi dopo questo episodio.15:14

11' GOL ANNULLATO ALLA SALERNITANA! Cerri si scontra col portiere Festa che resta a terra, l'arbitro non fischia, poi arriva Ghiglione che segna a porta vuota ma arriva in un secondo momento il fischio dell'arbitro.15:13

10' RISPONDE LA SALERNITANA! Contropiede veloce dei campani con Verde che serve d'esterno Soriano, sinistro a lato. Finalmente le occasioni.15:12

9' OCCASIONE MANTOVA! Mensah a sportellate con Ferrari, la palla passa per Radaelli che cerca Bragantini sul palo più lontano ma salva tutto Ghiglione.15:12

8' Colpo di testa di Lochoshvili che non trova lo specchio della porta di Festa. Prima chance comunque per la Salernitana.15:10

7' Rischia qualcosa Festa nell'impostazione dal basso col pressing della Salernitana che ha l'obiettivo di costringere all'errore i portatori di palla del Mantova.15:09

5' Gioco molto spezzettato. Si lamenta Burrai con l'arbitro Prontera per un fallo non fischiato in favore del Mantova in zona d'attacco.15:08

3' Fase di studio in questi primi minuti. Ancora nessuna conclusione verso la porta.15:05

1' SI PARTE! Primo possesso per gli ospiti...15:02

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto all'Arechi di Salerno. A dirigere questo incontro sarà il sig. Alessandro Prontera della sezione di sezione di Bologna. Il fischietto classe '86 sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Bitonti e dal quarto ufficiale Enrico Gemelli. Nella sala VAR ci saranno Aleandro Di Paolo (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).13:56

Quella di quest'oggi potrebbe, anzi dovrebbe, essere una giornata di verdetti in Serie B. Al Pisa di Filippo Inzaghi, infatti, manca solo un punto per guadagnare la promozione diretta in A, con i toscani che mancano dalla massima categoria dal 1991. Inoltre, per la corsa alla promozione, non è ancora scongiurata la possibilità che anche lo Spezia possa salire direttamente. Dovrà avere 15 punti in più sulla quarta: al momento ne ha 6 sulla Cremonese, con ancora 9 punti in palio. Basterà un punto dei lombardi per assicurare però lo svolgimento dei playoff. Altro verdetto potrebbe arrivare nella lotta salvezza: il Cosenza o vince col Südtirol o sarà retrocessione matematica.14:05

4-2-3-1 per Davide Possanzini che fa 3 cambi rispetto all'ultima col Cesena: dentro Bani e Brignani in difesa per Giordano e De Maio. E davanti c'è Bragantini a formare il trio di trequartisti, con Mancuso e Fiori, prendendo il posto di Galuppini.14:23

Solito 3-4-2-1 per Pasquale Marino che deve fare a meno di Hrustic squalificato: al suo posto c'è Zuccon al fianco di Amatucci sulla linea mediana. E torna la coppia di trequartisti Verde-Soriano che con lo Spezia avevano cominciato solo a gara in corso.14:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Mantova si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Festa - Radaelli, Brignani, Cella, Bani - Trimboli, Burrai - Bragantini, Mancuso, Fiori - Mensah. All. Davide Possanzini. A disposizione: Sonzogni - De Maio, Solini, Giordano - Muroni, Paoletti, Fedel, Aramu, Artioli - Galuppini, Wieser, Debenedetti.14:26

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Christensen - Ferrari, Lochoshvili, Ruggeri - Ghiglione, Amatucci, Zuccon, Corazza - Verde, Soriano - Cerri. All. Pasquale Marino. A disposizione: Sepe - Jaroszynski, Bronn, Njoh, Stojanovic - Caligara, Girelli, Reine-Adélaïde, A.Tello, Tongya - Simy Nwanko, Raimondo.14:30

Anche il Mantova è salito di livello nelle ultime uscite, con la squadra di Possanzini che ha conquistato 3 vittorie nelle ultime 5. A parte il ko di Cremona, il Mantova ha battuto Südtirol, Brescia e Cesena, allontanandosi dalla zona calda. Finisse adesso il campionato il Mantova sarebbe salvo, ma serve fare punti ora tra Salernitana e Carrarese per arrivare "tranquilli" all'ultima col Catanzaro che cerca la A.13:55

La Salernitana arriva, a questa sfida col Mantova, rinvigorita dai successi interni contro Südtirol e Cosenza. Dopo c'è stato il ko di La Spezia, ma la formazione granata ha una carta importante da giocarsi nella lotta salvezza, quando sembrava ormai spacciata un mese fa. E ora ci saranno solo sfide da dentro o fuori per la squadra di Pasquale Marino che dopo il Mantova giocherà contro Sampdoria e Cittadella. Tutti scontri diretti.13:55

Benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Mantova, gara valida per la Giornata 37 della Serie BKT 2024-2025. Si gioca allo stadio Arechi di Salerno.13:54

