Il Pisa, primo in classifica con 16 punti, ha perso l’ultima partita di campionato contro la Juve Stabia per 2-0.14:13

Il Cesena invece occupa il sesto posto in classifica con 11 punti. Nell’ultimo match ha battuto il Mantova per 4-2.14:15

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cesena scende in campo con il 3-4-2-1: Pisseri – Ciofi, Prestia, Mangraviti – Celia, Calò, Bastoni, Ceesay – Antonucci, Kargbo – Shpendi. A disposizione: Curto, Chiarello, Mendicino, Donnarumma, Hraiech, Berti, van Hooijdonk, Tavsan, Piacentini, Klinsmann, Francesconi, Pieraccini. All. Mignani.14:51

Il Pisa deve fare a meno dello squalificato Vignato e degli indisponibili Mlakar, Tramoni, Leris, Esteves e Morutan. Rus titolare per G. Bonfanti in difesa, Arena per Abildgaard a centrocampo e Lind per N. Bonfanti in attacco.14:50