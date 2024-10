Quattro risultati utii consecutivi per il Sassuolo di Fabio Grosso, che in questa scia positiva ha sempre mantenuto la porta inviolata. I neroverdi con una vittoria si porterebbero a 15 punti e resterebbero nelle zone nobili della classifica14:13

Solo 7 punti in sette gare per il Cittadella, che arriva al Mapei con il preciso obiettivo di ritrovare la vittoria che manca dallo scorso 31 agosto. Nelle ultime tre uscite la squadra di Gorini ha ottenuto due sconfitte e un pareggio, trend che proverà ad invertire già dalla complicata sfida di oggi14:16

Le scelte di Grosso: la grande notizia in casa neroverde è il rientro di Berardi, che tuttavia partirà dalla panchina. Qualche cambio in difesa dove si rivedono Toljan e Odenthal, in mediana Ghion viene scelto come partner di Boloca mentre davanti ci sono Laurienté, Thorstvedt e Volpato alle spalle di Mulattieri14:28