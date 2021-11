LIVE COSENZA - REGGINA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

In casa rossoblù Zaffaroni deve fare i conti con un’infermeria affollatissima. Al centro della difesa c'è Venturi, all’esordio da titolare in campionato. In mezzo al campo Florenzi vince il ballottaggio con Gerbo, mentre a sinistra tocca a capitan Corsi: 261esima presenza con la maglia dei Lupi, dietro solo al mito Gigi Marulla a quota 330. Tandem d'attacco formato da Gori e Caso.20:05

In casa Reggina l’escluso di lusso è Menez. Il tecnico degli amaranto Aglietti in tal senso è stato chiaro: vuole più impegno da parte del fuoriclasse francese. Per il resto sulla corsia mancina toccherà all’ex rossoblù Liotti, in mezzo al campo si rivede Crisetig con Bellomo sulla fascia destra. In avanti coppia d’attacco formata da Montalto e Galabinov.20:05