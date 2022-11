LIVE TERNANA UNICUSANO - SPAL 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Ternana-Spal, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.13:39

La sorprendente Ternana di Cristiano Lucarelli è terza in classifica con 20 punti, quattro in meno rispetto al Frosinone capolista. Gli umbri, però, sono reduci da un pareggio e una sconfitta, rispettivamente contro Bari e Genoa. Quella contro il Grifone è anche l'unico ko rimediato in casa, a fronte di tre vittorie e un pareggio.13:43