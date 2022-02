LIVE COMO - LECCE 1-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Sinigaglia

Città: Como

Capienza: 13602 spettatori09:38

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Como-Lecce, gara valida per il 21esimo turno di Serie B.09:38

Trasferta a Como per la capolista Lecce, subito chiamata a uno stress test importante contro i lariani che non vincono però davanti al proprio pubblico dal 6 novembre, giorno della larga vittoria sul Perugia. Da allora tre pareggi e una sconfitta per gli uomini di Gattuso. Rendimento esterno molto buono invece per i salentini che lontano dal Via del Mare hanno raccolto 4 vittorie, 4 pareggi e due sconfitte.13:32

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-4-2 per il Como. Facchin - Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou - Parigini, Bellemo, Arrigoni, Gatto - Cerri, Gliozzi.13:34

FORMAZIONI UFFICIALI: Lecce in campo col 4-1-4-1. Gabriel - Gendrey, Lucioni, Calabresi, Gallo - Hjulmand - Strefezza, Faragò, Bjorkengren, Listkowski - Coda.14:23

Sono molti i cambi nella formazione lariana rispetto al pareggio ottenuto col Crotone prima della pausa. In difesa cambiano i due laterali con Vignali e Ioannou a prendere il posto di Iovine e Cagnano. Confermata invece la coppia centrale formata da Scaglia e Varnier. A centrocampo c'è Parigini sulla destra al posto di Peli, con lui Bellemo, Arrigoni e Gatto. Davanti, a far coppia con Cerri, non c'è inizialmente La Gumina ma Gliozzi.13:39

Solo due invece i cambi apportati da Baroni alla formazione che ha battuto il Vicenza nel recupero della 18esima giornata. Davanti a Gabriel agiranno Calabresi e Lucioni con Gendrey e Gallo a prendre il posto di Dermaku e Barreca. Confermati invece i reparti di centrocampo e attacco. Hjulmand farà da schermo davanti alla difesa, Coda sarà l'unica punta. I quattro di centrocampo saranno Strefezza, Faragò, Bjorkengren e Listkowski.14:23

Arbitro del match Piccinini con Tegoni e Massara assistenti e Carrione quarto uomo. Al VAR c'è Ghersini con Cecconi AVAR.13:44

Squadre che fanno il proprio ingresso in campo. Splende il sole sull'impianto in riva al Lago di Como.13:59

Si parte!14:01

OCCASIONE COMO! Il Lecce perde palla in uscita dalla difesa, ne approfitta Parigini che pesca Cerri libero a centro area. L'attaccante lariano colpisce però male di testa e non trova la porta di Gabriel.14:03

2' RIGORE PER IL COMO! La palla schizza sui piedi di Gliozzi al limite dell'area, l'attaccante di casa calcia subito verso la porta col destro e trova la respinta di Calabresi col braccio.14:04

2' Piccinini ammonisce Calabresi per fallo di mano.14:04

3' Rigore confermato dopo il check del VAR per confermare la posizione regolare di Cerri prima del tiro di Gliozzi.14:07

4' GOL! COMO-Lecce 1-0! Rete di Cerri! L'attaccante lariano incrocia col destro rasoterra e porta in vantaggio il Como. Niente da fare per Gabriel che intuisce la traiettoria ma non arriva a toccare la palla.



7' Cerri alza troppo la gamba su Calabresi, Piccinini comanda punizione per il Lecce.14:08

8' Lecce che prova a reagire dopo il gol a freddo ma a Coda, unica punta quest'oggi, non stanno arrivando palle giocabili.14:09

9' Strefezza si accentra dalla destra e prova a districarsi tra le maglie della difesa lariana ma viene fermato.14:10

10' Cross dalla sinistra di Gallo, Coda prende il tempo a Varnier ma non inquadra la porta col colpo di testa.14:11

10' Gliozzi ha spazio in contropiede ma prima sbaglia il passaggio per Cerri, poi perde palla ben contrastato da Calabresi.14:11

12' STREFEZZA! Destro dal limite del brasiliano e risposta coi pugni di Facchin!14:13

13' Strefezza, il più attivo in questo avvio di gara, si libera al limite e crossa al centro. La difesa lariana respinge ma il Lecce rimane in zona offensiva con Hjulmand che recupera la palla sulla trequarti.14:14

13' GOL! Como-LECCE 1-1! Rete di Listkowski! Cross basso dalla destra di Gendrey, Listkowski anticipa tutti sullo spigolo dell'area piccola e fredda Facchin con un destro di prima che bacia il palo e termina in rete.



15' CODA! Controllo e difesa della palla di Coda che poi si gira al limite e calcia col destro. Palla fuori di poco alla destra di Facchin.14:16

17' Insiste il Lecce nella propria pressione a caccia del vantaggio.14:18

17' A terra Litskowski in area, Piccinini fa proseguire con ampi cenni.14:18

18' Gatto tocca male per Gliozzi e il Como spreca una ripartenza ce poteva essere letale.14:19

18' OCCASIONE LECCE! Destro dal limite di Strefezza, Facchin risponde presente distendendosi alla propria destra!14:20

19' CODA! Cross dalla sinistra di Listkowski, Coda si stacca dalla marcatura ma calcia alle stelle dal dischetto col sinistro.14:20

20' Non c'è un attimo di respiro al Sinigaglia.14:21

21' Non accenna a diminuire la pressione del Lecce.14:23

23' Fallo di Varnier su Coda, lo stesso difensore lariano deve però uscire dal campo per ferita sanguinante.14:24

24' Hjulmand sgambetta Bellemo e viene ammonito da Piccinini.14:25

26' OCCASIONE LECCE! Cross morbido di Hjulmand, Coda è libero sul secondo palo ma non riesce a dare forza al colpo di testa. Facchin blocca senza problemi.14:27

27' Como ancora in dieci in attesa del rientro di Varnier.14:27

27' Strefezza ruba palla a Gatto, entra in area e calcia sul secondo palo. Palla ampiamente lontana dal bersaglio.14:28

28' Cerri guadagna un fallo in attacco. Il Como respira dopo una lunghissima apnea.14:28

28' Torre di Cerri per Gliozzi in area leccese. Calabresi è provvidenziale nell'anticipo sull'attaccante avversario, poi Gabriel fa sua la sfera.14:29