Frosinone che continua la sua marcia verso la vetta con una vittoria netta, 2-0, sul Vicenza: la squadra di Grosso, in vantaggio con Gatti, raddoppia ad inizio secondo tempo grazie all'autogol di Pasini.18:11

90'+5' FINISCE FROSINONE - VICENZA! 2-0 il finale, locali alla quarta vittoria consecutiva.18:09

90'+4' PALO DI CANOTTO! Conclusione in diagonale, Contini manda la sfera sul legno!18:08

90'+3' TRIBUZZI VICINO AL GOL! Azione tutta di prima del Frosinone, la punta non colpisce da due passi.18:06

90'+2' Bruscagin prova dalla distanza, palla ancora distante dalla porta di Ravaglia. .18:05

90'+1' Sostituzione FROSINONE: esce Daniel Boloca, entra Marcus Rohdén.18:04

90'+1' Sostituzione FROSINONE: esce Camillo Ciano, entra Adrian Leon Barišić.18:03

90' Cinque i minuti di recupero.18:04

90' AMMONITO Federico Gatti. Trattenuta su Diaw, giallo anche per l'autore del gol. 18:03

88' Frosinone ora con il possesso palla, la squadra di Grosso vuole mettere la partita in ghiaccio.18:01

87' Ranocchia al centro, Gatti imbattibile nelle palle alte.18:00

86' ZONTA! Destro potente da posizione defilata, Ravaglia in angolo.17:58

84' Zampano rischia molto con un dribbling in area ma alla fine guadagna la rimessa dal fondo.17:57

83' Sostituzione FROSINONE: esce Luca Garritano, esce Alessio Tribuzzi.17:56

82' Giacomelli cerca una conclusione volante dalla distanza, palla in curva.17:55

80' GIACOMELLI! Punizione a giro per il fantasista, palla di poco alta.17:52

79' Boli steso da Ciano al limite dell'area: punizione da posizione pericolosa per il Vicenza.17:51

78' Canotto prova a partire in velocità, l'esterno a terra dopo un contatto con Ranocchia: Giacomelli dice che si puó continuare.17:50

77' Cross di Boli, Gatti ancora in anticipo su Diaw.17:49

76' Tacco di Garritano per Cicerelli, cross dell'esterno respinto da Contini.17:49

75' Sandon sbaglia il lancio per Diaw, Vicenza che non sta trovando il giusto varco nella difesa del Frosinone.17:48

74' Rigore Sbagliato Luca Garritano17:56

74' GARRITANO COLPISCE LA TRAVERSA! Calcio di rigore di potenza della mezzala, palla che colpisce il legno ed esce!17:47

73' RIGORE PER IL FROSINONE! Cicerelli prima soffia il pallone a Bruscagin, poi viene abbattuto in area dallo stesso terzino.17:46

72' Ranocchia ci prova dalla distanza, palla lontanissima dalla porta.17:45

70' 4-3-3 per il Vicenza, Boli molto alto a destra, Giacomelli a sinistra con Diaw al centro.17:43

69' Sostituzione FROSINONE: esce Andrija Novakovich, entra Emanuele Cicerelli.17:43

69' Sostituzione FROSINONE. esce Alessio Zerbin, entra Luigi Canotto.17:42

69' Rischia tantissimo Ravaglia sul pressing di Diaw, il dribbling mancato con la palla che finisce in out.17:41

67' Sostituzione VICENZA: esce Nicola Dalmonte, entra Stefano Giacomelli.17:40

67' Sostituzione VICENZA: esce Luca Crecco, entra Thomas Sandon.17:40

66' BRUSCAGIN! Cross del terzino diretto al sette, Ravaglia manda sopra la traversa.17:39

65' Diaw si lamenta per un intervento a palla lontana di Szyminski, si continua a giocare.17:37

64' ZERBIN! Contropiede Frosinone, cross di Cotali per l'esterno che schiaccia di testa a terra e manda alto.17:36

63' DE MAIO! Sugli sviluppi dell'angolo, il difensore sottoporta non riesce nella deviazione vincente.17:35

62' Boli serve Zonta in area, controllo errato della mezzala che spreca una buona occasione.17:34

60' GARRITANO! Cross di Zerbin, sul secondo palo arriva Zampano che rimette al centro: la mezzala anticipata all'ultimo da Pasini.17:32

59' Si riprende a giocare, entrambi i giocatori sembrano in grado di continuare la partita.17:32

58' Sembra aver avuto la peggio il portiere locale, entra lo staff medico dei ciociari.17:31

57' Ravaglia esce di testa per anticipare Diaw, scontro tra i due che rimangono a terra.17:30

56' Sostituzione VICENZA: esce Michele Cavion, entra Charles Boli.17:29

55' Zampano prova la discesa sul fondo, Crecco lo chiude in out.17:28

54' Ancora un corner per il Vicenza: Da Cruz in mezzo, vola in cielo Gatti che allontana di testa.17:27

52' PASINI SALVA SULLA LINEA! Novakovich supera di testa Contini, il difensore salva la sua squadra.17:26

51' Batte Ranocchia, Szyminski in tuffo di testa allontana.17:24

49' Angolo per il Vicenza, gioco fermo per uno scontro tra Cavion e Garritano in area.17:23

48' Subito una doccia gelata per il Vicenza che si trova sotto di due reti dopo due minuti del secondo tempo, autogol di Pasini.17:22

47' GOL! FROSINONE - Vicenza 2-0! Autogol di Nicola Pasini. Cross di Lulic, il difensore per anticipare Ciano colpisce male e manda la palla sotto il sette, dove Contini non puó arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Nicola Pasini17:21

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FROSINONE - VICENZA! Si riparte dal 1-0 della prima frazione.17:20

Vicenza che invece ha provato a colpire in contropiede: prima del vantaggio locale, grande occasione per Da Cruz che si fa ingolosire dal tiro e non serve un solissimo Diaw.17:04

Frosinone che ha spinto ed attaccato per tutto il primo tempo, trovando il vantaggio nel finale su corner: Gatti controlla un pallone difficile, di corpo si difende da De Maio e calcia di potenza.17:04

45'+2' AMMONITO Nikita Contini. Giallo per proteste. 17:18

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FROSINONE - VICENZA! 1-0 per i locali, gol di Gatti.17:03

45'+1' Un minuto di recupero.17:02

45' Ciociari che infrangono il muro del Vicenza e rompono l'equilibrio del match: gran controllo e tiro di Gatti, un difensore che sa farsi valere anche nell'area avversaria.17:02

44' GOL! FROSINONE - Vicenza 1-0! Rete di Federico Gatti. Il difensore controlla un difficile pallone in area, lo difende da De Maio e di potenza batte Contini da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Federico Gatti17:01

43' CIANO! Mancino dalla distanza indirizzato al sette, che parata di Contini che mette in angolo.17:00

42' Dalmonte per Da Cruz, gran chiusura di Cotali che anticipa l'avversario.16:58

41' DA CRUZ! Palla persa di Garritano l'esterno punta la porta e calcia: Gatti respinge, si dispera Diaw che era liberissimo sul secondo palo.16:57

40' Piú del 60% di possesso palla del Frosinone che sta facendo la partita e spingendo con continuità, chiuso nella propria metá campo il Vicenza.16:56

39' Cross di Zampano, Ciano é pronto al colpo vincente ma Pasini mette in angolo.16:55

38' Cambio che sembra tattico per Brocchi, preoccupato che il suo mediano possa perdere il secondo giallo.16:54

37' Sostituzione VICENZA: esce Janio Bikel, entra Loris Zonta.16:53

35' Frosinone con due buone occasioni in area, Novakovich e Garritano mancano la conclusione vincente.16:51

34' Uscita molto elegante palla al piede di Gatti, scarico di Ciano che crossa al centro: allontana Pasini.16:50

32' Zerbin brucia Bruscagin e crossa per Ciano, Bikel anticipa l'avversario al momento del tiro.16:48

31' Novakovich cerca una altissima rovesciata in area, la punta sfiora solo il pallone a pochi passi dalla porta.16:47

30' Ravaglia quasi a centrocampo per anticipare Diaw, Frosinone altissimo in questi ultimi minuti.16:46

28' Entrata dura di Bikel, giá ammonito: rischia il medino del Vicenza.16:44

27' Lancio per Diaw, la punta pescata ancora in fuorigioco.16:44

26' Altra conclusione di Ciano con il sinistro, deviazione che quasi agevola Zerbin: il forte esterno non riesce peró a crossare prima dell'uscita della sfera.16:43

24' Zampano trova il fondo, cross potente ma che non trova compagni.16:40

23' Angolo per il Frosinone: tante trattenute in area, fallo in attacco di Gatti.16:39

22' Bella partita tra Frosinone e Vicenza, alti ritmi e tante occasioni.16:38

20' RANOCCHIA! Altra discesa di Diaw, cross per la mezzala che tocca verso la porta, allontana Gatti!16:37

19' ZERBIN! Conclusione potente dell'eterno, ancora decisivo Contini!16:36

18' Diaw in velocità supera agilmente Szyminski e mette in mezzo: allontana Gatti.16:34

16' Cross di Ciano, sponda di petto di Novakovich per Garritano, conclusione sporca bloccata da Contini16:32

14' Angolo di Ranocchia sul primo palo, allontana Gatti.16:30

14' Diaw prova a sorprendere Ravaglia con una conclusione improvvisa, deviazione in angolo.16:29

13' GARRITANO! Conclusione dal limite, palla alta sopra la traversa.16:28

12' Altra punizione per il Vicenza: Da Cruz al centro, Ravaglia in uscita blocca il pallone.16:27

11' Ci prova Da Cruz dalla distanza, palla alta sopra la traversa.16:26

10' Punizione di Da Cruz, la sfera arriva a De Maio che non controlla sul secondo palo.16:25

9' Gatti apre troppo il gomito su Dalmonte, richiamo di Giacomelli.16:25

8' ZAMPANO! Ciano per il terzino che prova al volo, il tiro cross finisce di pochissimo alto.16:24

7' CIANO! Punizione potente della punta, Contini si distende e mette in angolo!16:23

6' AMMONITO Janio Bikel. Il mediano perde palla e commette fallo su Garritano che si era lanciato palla al piede. 16:22

4' Vicenza che comunque alza il pressing, fallo di Cavion su Cotali.16:20

3' Frosinone che ha preso subito il possesso dei ritmi di gioco, Vicenza che aspetta.16:19

2' Mancino dalla distanza per Ciano, palla che non trova la porta di Contini.16:18

1' Frosinone in giallo, ospiti che vestono il completo scuro da trasferta.16:16

1' INIZIA FROSINONE - VICENZA! Primo pallone per gli ospiti.16:16

Dirige il match l'arbitro Piero Giacomelli.16:06

Il Frosinone è imbattuto da cinque partite (2V, 3N) di Serie B contro il Vicenza, dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei (2V).16:06

Brocchi opta per Dalmonte in attacco con Diaw, alternando la posizione con Da Cruz; a centrocampo spazio a Cavion dal primo minuto, Pasini e De Maio in difesa.16:05

Ciociari che si schierano con il tridente formato da Zerbin, Novakovich e Ciano, panchina per Canotto. a centrocampo spazio a Garritano, Zampano da terzino destro.16:05

A disposizione del VICENZA: Boli, Grandi, Brosco, Sandon, Djibril, Padella, Giacomelli, Morello, Mancini, Zonta.16:04

La formazione del VICENZA: 4-3-1-2 per i biancorossi, Contini - Bruscagin, Pasini, De Maio, Crecco - Cavion, Bikel, Ranocchia - Da Cruz - Diaw, Dalmonte.16:01

A disposizione del FROSINONE: Brighenti, Selvini, Tribuzzi, Marciano, Minelli, Oyono, Canotto, Barisic, Manzari, Cicerelli, Kalaj, Rohdén.16:03

Sono ufficiali le formazioni del match: FROSINONE con il 4-3-3, Ravaglia - Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali - Lulic, Boloca, Garritano - Zerbin, Novakovich, Ciano.16:01

Il Frosinone ospita il Vicenza in questa sfida valevole per la Giornata 21 della Serie B: locali che vogliono la vittoria per scalare posizioni play off, ospiti per avvicinare la zona salvezza.16:00