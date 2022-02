LIVE TERNANA UNICUSANO - REGGINA 2-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Libero Liberati

Città: Terni

Capienza: 20095 spettatori13:21

Al Libero Liberati è tutto pronto per Ternana-Reggina, ventunesima giornata di Serie B.13:21

Sfida tra due squadre in crisi di risultati e distanziate da un solo punto in classifica: rossoverdi in striscia negativa da cinque gare, gli amaranto non trovano il successo dallo scorso 5 novembre, Stellone ha preso il posto in panchina dell'esonerato Toscano. 13:30

Ecco le formazioni. Ternana con il 4-3-2-1: Iannarilli - Defendi, Sorensen, Capuano, Celli - Koutsoupias, Agazzi, Palumbo - Partipilo, Peralta - Pettinari. A disp.: Krapikas, Bogdan, Boben, Ghiringhelli, Proietti, Rovaglia, Paghera, Capanni, Salim Diakite, Furlan, Donnarumma, Capone.13:37

4-2-3-1 per la Reggina: Micai - Adjapong, Aya, Cionek, Di Chiara - Bianchi, Crisetig - Bellomo, Folorunsho, Cortinovis - Montalto. A disp.: Turati, Aglietti, Amione, Loiacono, Giraudo, Kupisz, Lakicevic, Hetemaj, Tumminello, Lombardi, Denis, Galabinov.14:11

Lucarelli conferma dieci undicesimi schierati nel pareggio in casa del Brescia: out Falletti, gioca Peralta in coppia con Partipilo a supporto di Pettinari.13:35

Esordio in panchina per Stellone che fa debuttare Aya al centro della difesa e si affida a Folorunsho - di nuovo in amaranto dopo la parentesi a Pordenone - con Cortinovis e Bellomo alle spalle dell'ex Montalto.13:32

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Colombo.13:39

1' INIZIA Ternana-Reggina, palla ai rossoverdi.14:01

3' Errore di Cortinovis, Aya rimedia su Pettinari.14:13

5' Celli a terra, gioco fermo per qualche istante.14:06

7' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.14:09

9' Punizione di Palumbo, direttamente sulla barriera.14:10

11' Giro palla dei rossoverdi, pressing alto degli amaranto.14:12

13' GOL! TERNANA-Reggina 1-0! Rete di Pettinari. Gran cross tagliato di Partipilo, zampata d'esterno al volo di Pettinari, Micai non può nulla.



Guarda la scheda del giocatore Stefano Pettinari14:15

16' GOL! TERNANA-Reggina 2-0! Rete di Palumbo. Partipilo centra dal fondo, Pettinari svetta su Aya, Micai ci arriva con la punta delle dita, tap-in di Palumbo.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Palumbo14:18

18' Traversone di Di Chiara, Sorensen allontana di testa.14:19

19' Cross di Palumbo, Pettinari in torsione di testa non inquadra la porta.14:22

20' Pettinari si defila sulla sinistra, Bianchi concede il primo angolo della gara.14:22

20' OCCASIONE TERNANA! Da corner, rovesciata di Capuano, Micai alza sopra la traversa.14:21

22' Cross di Adjapong, controcross di Di Chiara smorzato da Sorensen, Iannarilli raccoglie la sfera.14:25

24' Gli amaranto provano a reagire, i rossoverdi si difendono con ordine.14:26

26' Peralta apre per Partipilo, Di Chiara anticipa Pettinari.14:28

27' Palumbo si fa spazio ai 20 metri ma sbaglia la rifinitura per Peralta.14:28