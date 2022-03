LIVE PARMA - REGGINA 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Tardini tutto pronto per Parma-Reggina, ventottesima giornata di Serie B.13:03

I ducali, imbattuti da tre gare, cercano continuità di risultati; di fronte, gli amaranto, usciti sconfitti quattro volte dalle ultime sei trasferte, non vogliono perdere la scia dei play-off.13:06

3-5-2 per la Reggina: Turati - Adjapong, Amione, Di Chiara - Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Kupisz - Menez, Montalto. A disp.: Micai, Aglietti, Loiacono, Ejjaki, Franco, Bianchi, Cortinovis, Lombardi, Bellomo, Tumminello, Galabinov.13:24

Iachini opta per Vazquez e Brunetta alle spalle di Simy con Rispoli e Man sulle fasce.13:15

Stellone sceglie Montalto in tandem offensivo con Menez. Crisetig in cabina di regia affiancato da Hetemaj e Folorunsho, Kupisz sull'out di sinistra, Adjapong scala nella difesa a tre.13:47

I ducali si mantengono in avanti, guadagnando un altro angolo.14:04

Folorunsho nel corridoio per Menez che rientra sul destro, contrato da Rispoli.14:13

Montalto centra teso dalla sinistra, Hetemaj cade in area, Abbattista fa proseguire.14:10

Hetemaj a terra, gioco fermo per qualche istante.14:10

Filtrante di Vazquez per Brunetta, sinistro in fallo laterale.14:15

Cross di Di Chiara, Danilo salta più in alto di Menez, Buffon evita il corner.14:17

Brunetta punta l'area centralmente, raddoppiato, non passa.14:22

Man chiama l'uno-due in area a Vazquez, colpo di tacco impreciso.14:23

Scintille tra Vazquez ed Hetemaj, si accende una rissa in campo.14:24

AMMONITO Folorunsho per comportamento scorretto.14:26

Abbattista ammonisce anche Iachini per proteste.14:30

AMMONITO Giraudo, in ritardo su Man.14:31

Gli amaranto faticano a costruire, ducali in gestione.14:36

Rispoli scende sulla fascia, Man tocca dietro per Vazquez, murato da Di Chiara.14:42

Brunetta fa scattare Simy che entra in area ma mastica il sinistro, neutralizzato da Di Chiara.14:43

42'

Di Chiara serve il taglio in area di Montalto che in caduta non inquadra lo specchio.14:43