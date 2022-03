LIVE PORDENONE - PISA 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori13:23

Il Pordenone ultimo in classifica ospita un Pisa in piena lotta per la promozione in Serie A: la squadra di D'Angelo é quarta, ma a solo due punti dal secondo posto del Brescia.13:23

Sono ufficiali le formazioni del match: PORDENONE con il 4-3-1-2, Perisan - El Kaouakabi, Bassoli, Dalle Mura, Andreoni - Vokic, Torrasi, Lovisa - Deli - Butic, Cambiaghi.13:57

A disposizione del PORDENONE: Zammarini, Fasolino, Anastasio, Secli, Candellone, Pasa, Di Serio, Valietti, Pellegrini, Bindi, Bassoli, Perri.13:29

La formazione del PISA: 4-3-1-2 anche per gli ospiti, Nicolas - Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto - Marin, Nagy, Mastinu - Gucher - Torregrossa, Puscas.13:30

A disposizione del PISA: Benali, De Vitis, Marsura, Siega, Sibilli, Livieri, Masucci, Cohen, Touré, Berra, De Marino, Lucca.13:31

Tedino vorrebbe Barison al centro della difesa, l'ex Bassano peró sente dolore nel riscaldamento: dentro Bassoli. In attacco Cambiaghi con Butic, Deli alle loro spalle.13:58

D'Angelo opta per Gucher da trequartista e Mastinu mezzala, in attacco Puscas con Torregrossa. In difesa ritorna Caracciolo con Leverbe, Nagy in regia.13:35

Il Pordenone è imbattuto nei match casalinghi contro il Pisa in Serie B: successo per 1-0 il 10 luglio 2020 (rete di Ciurria) e pareggio 2-2 il 24 aprile 2021 (Ciurria e Zammarini per i neroverdi, doppietta di Marconi per i nerazzurri); soltanto contro l’Entella i ramarri hanno fatto meglio tra le mura amiche in Serie B (due vittorie in altrettanti incontri).13:35

Infortunio nel riscaldamento per Barison, dentro Bassoli.13:57

Dirige il match l'arbitro Matteo Marcenaro.13:36

1' INIZIA PORDENONE - PISA! Primo pallone per i locali.14:01

1' Forte vento al Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, difficile il rinvio di Perisan.14:02

2' Punizione Pisa: Mastinu forte al centro, palla che termina sul fondo con Perisan che lascia scorrere.14:02

3' Puscas si aiuta con il gomito e stende Bassoli, Marcenaro vuole parlare con la punta chiedendo calma.14:04

4' Gucher scarica per Torregrossa, la punta fermata al momento del tiro dal limite.14:05

6' ROVESCIATA DI PUSCAS! Sforbiciata volante del rumeno, attento Perisan in presa.14:07

7' Angolo per il Pordenone: schema per Vokic, la mezzala non trova il momento per la conclusione dal limite.14:08

8' MASTINU! Conclusione potente dal limite, palla di poco a lato con Perisan comunque in controllo.14:09

10' Pordenone che non si limita a difendersi dagli attacchi del Pisa ma che prova le ripartenze.14:10

11' Marcenaro ferma il gioco, a terra Leverbe dopo un contrasto aereo con Lovisa: il difensore, dopo qualche secondo, si rialza dolorante per un colpo ricevuto.14:12

13' Lancio di Mastinu per Torregrossa, attento Bassoli in chiusura.14:14

14' Sta faticando ora il Pisa nel trovare varchi nella difesa del Pordenone, molto compatta la formazione di Tedino.14:16

16' Tanto movimento per Deli, che parte dalla destra per accentrasi alle spalle delle punte.14:17

17' Puscas prova ad autolanciarsi per battere in velocità Andreoni, palla che finisce in out.14:18

19' PALO DI PUSCAS! Cross di Beruatto, Torregrossa manca il pallone ma sul secondo palo appare il rumeno che, a botta sicura, colpisce il legno!14:20

20' Ci prova Beruatto, Perisan é attento e blocca il pallone.14:21

21' Pisa che sta guadagnando molti metri in campo in questi ultimi minuti, Pordenone in difficoltà.14:23

22' Mastinu dalla distanza, pallone non facile che Perisan blocca in due tempi.14:23

24' Cross di Birindelli, attento Torrasi in chiusura: Pordenone che prova a ripartire, fallo del terzino del Pisa.14:25

25' ANNULLATO IL GOL AL PISA! Cross di Beruatto, spizzata di Puscas per Torregrossa che insacca: posizione di fuorigioco della punta al momento del tocco vincente.14:28

26' Marcenaro é richiamato dal VAR: la posizione di Torregrossa é dubbia.14:28

26' GOL! Pordenone - PISA 0-1! Rete di Ernesto Torregrossa. La punta realizza da due passi dopo la spizzata di Puscas: la rete prima viene annullata per fuorigioco, poi convalidata dal VAR.



28' Pisa che passa in vantaggio, errore di El Kaouakibi nel salire con la linea, in gioco Torregrossa.14:29

29' Pisa che continua a spingere, altro cross di Beruatto, Bassoli in angolo.14:30

31' Mezzora di gioco, Pisa in vantaggio, Pordenone che cerca la reazione al gol di Torregrossa.14:31

32' Lovisa mette al centro, Mastinu di sicurezza serve il suo portiere di testa.14:33

34' Vokic sbraccia su Beruatto, fallo della mezzala che si scusa con l'avversario.14:35

35' Contropiede Pordenone, Torrasi perde il momento per il tiro e scarica su Vokic: respinto il tiro.14:36

36' AMMONITO Marius Marin. Fallo su Cambiaghi, primo giallo del match. 14:37

37' Cross di Marin, Gucher non aggancia a centro area il difficile pallone del compagno.14:39

38' Cross di Lovisa, né Butic né Vokic riescono ad arrivare sul pallone.14:39

40' Punizione di Mastinu, colpo di testa di Leverbe che termina altissimo.14:40

40' AMMONITO Emanuele Torrasi. Il mediano entra duro su Torregrossa, altro giallo nel match. 14:41

42' AMMONITO Ernesto Torregrossa. Fallo in pressing della punta, sale il conto dei cartellini del match. 14:43

43' Pisa che continua a spingere, Dalle Mura stende Mastinu al limite dell'area.14:45

45' Punizione Pisa: Gucher prova di potenza dalla distanza, palla alta sopra la traversa.14:46

45'+1' Due i minuti di recupero.14:46

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PORDENONE - PISA! 0-1 il risultato parziale, in gol Torregrossa.14:48

Pisa in vantaggio grazie al gol di Torregrossa, prima annullato da Marcenaro, poi convalidato dal VAR. Pisa in precedenza vicino al vantaggio con Puscas, che ha colpito il palo.14:49