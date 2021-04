LIVE PORDENONE - VIRTUS ENTELLA 2-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali e Pordenone in campo col 4-3-1-2: Perisan - Berra, Barison, Bassoli, Falasco - Magnino, Calò, MIsuraca - Zammarini - Ciurria, Musiolik. A disposizione: Bindi, Stefani, Del Salvio, Banse, Pasa, Biondi, Scavone, Mallamo, Butic, Turchetto, Samotti, Rossetti.11:48

Domizzi non cambia l'assetto tattico di base e schiera Zammarini a sostegno della coppia d'attacco formata da Musiolik e Ciurria; a centrocampo regia affidata a Calò mentre la linea a quattro davanti a Perisan sarà guidata da Barison e Bassoli.11:53

Vivarini conferma l'attacco visto contro il Monza con Schenetti vicino a Brunori; in mediana si rivede Mazzocco al posto di Paolucci mentre in difesa fasce affidate a Cleur e Costa e coppia centrale formata da Pellizzer e Chiosa.12:25

Calcio piazzato di Costa che spiove pericolosamente in area di rigore. Perisan si accartoccia e blocca in presa sicura.12:34

GOL! PORDENONE-Entella 1-0! Rete di Ciurria. Azione di forza di Ciurria che entra in area di rigore, sfugge alla marcatura di Pellizzer e batte Borra con un diagonale mancino indirizzato sul secondo palo.

Corner di Costa allontanato da Magnino nel cuore dell'area di rigore. Entella che rimane in possesso palla.12:39

Musiolik ruba palla a Mazzocco e genera la ripartenza dei padroni di casa. Sugli sviluppi, fallo laterale in zona offensiva guadagnato dal Pordenone.12:41

Lancio di Zammarini a cercare lo scatto in profondità di Ciurria. Chiusura provvidenziale di Pellizzer che si rifugia in fallo laterale.12:43

Musiolik porta palla sulla trequarti e premia la sovrapposizione di Zammarini. Cross a centro area troppo lungo per Ciurria e azione che sfuma.12:47

Brunori raccoglie un pallone vagante al limite dell'area ed esplode il destro. Rasoterra potente che però non inquadra lo specchio della porta.12:50

Spunto personale di Zammarini che vince un rimpallo in area e carica il destro. Chiusura provvidenziale di Brescianini che anticipa il trequartista di casa poco prima del tiro.12:55

Calcio piazzato di Schenetti deviato in corner dalla barriera. Occupano l'area di rigore i saltatori ospiti.12:57

GOL! PORDENONE-Entella 2-0! Rete di Musiolik. Misuraca si libera di due uomini e pesca Ciurria in area. L'attaccante alza la sfera per Musiolik che batte Borra con un preciso colpo di testa.

Rimane in attacco il Pordenone che cerca di sfruttare il momento favorevole.13:05

36'

Errore in impostazione di Pellizzer che calcia direttamente in fallo laterale. Pordenone che rimane in pressione nella metà campo avversaria.13:07