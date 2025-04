Termina a reti inviolate la gara tra Cittadella e Carrarese, un punto a testa. Occasione per Milanese al 18', palo di Rabbi al 46'. Cicconi di testa al 50' impegna Kastrati. Girandola di cambi, ma il risultato non si sblocca.

Nel prossimo turno di Serie B per il Cittadella impegno in trasferta sul campo della Sampdoria, la Carrarese affronterà in casa il Catanzaro.