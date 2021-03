LIVE PISA - REGGINA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori13:39

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Pisa - Reggina, partita della ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021. 13:39

All’Arena Garibaldi sfida da dentro o fuori: da un lato per entrare nei playoff, dall'altro per uscire definitivamente dalla zona salvezza. Il Pisa e la Reggina sono tra le due squadre più in forma del momento: i nerazzurri hanno una striscia positiva di undici risultati utili consecutivi in casa, ma ha ottenuto quattro pareggi nelle ultime quattro sfide interne. Di fronte l'avversario granata nelle sette giornate di ritorno ha fatto quattordici punti - solo meglio il Venezia -, con una sola sconfitta nella stessa serie e imbattuta in trasferta da quattro partite.13:43

Ecco dunque come scenderà in campo il PISA (4-3-1-2): Gori - Belli, Caracciolo, Benedetti, Lisi - Marin, Mazzitelli, Quaini, - Gucher - Palombi, Marconi. A disposizione: Perilli, Pisano, Birindelli, Masetti, Beghetto, De Vitis, Siega, Marsura, Mastinu. All. Luca D’Angelo.13:44

Questo invece è l'undici di partenza della REGGINA (4-2-3-1): Nicolas - Lakicevic, Loiacono, Stavropolulos, Di Chiara - Crimi, Bianchi - Bellomo, Folorunsho, Micovschi - Orji Okwonkwo. A disposizione: Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Liotti, Chierico, Crisetig, Del Prato, Rivas, Montalto, Petrelli, Denis, Situm. All. Marco Baroni.13:56

Rispetto alla vittoria di Ascoli, rientrano i titolari Benedetti e Gucher più Mazzitelli dalla squalifica, subito in cabina di regia. Novità Quaini mezzala invece di Siega. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Meroni, Soddimo, Vido, Sibilli, Masucci. 13:46

Rispetto alla pesante sconfitta interna contro l’Empoli, ecco l’annunciato turnover del tecnico: ben sette cambi rispetto a martedì. Le novità importanti sono Orji Okwonkwo punta d'attacco al posto di Montalto, Bianchi nel duo di centrocampo e Bellomo sulla linea dei trequartisti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gasparetto, Vasic, Rossi, Faty, Kingsley, Menez. 13:56

Ad arbitrare la partita sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia. 13:49

SQUADRE IN SALUTE - Come scritto nell'introduzione, Pisa e Reggina sono la terza e seconda forza del girone di ritorno della B 2020/21: nerazzurri con 12 punti, Reggina con 14. I nerazzurri non perdono da 5 giornate in assoluto (2 vittorie e 3 pareggi), con ultimo k.o. 1-2 a Cremona; mentre gli amaranto sono imbattuti fuori casa da 4 partite (2 vinte e 2 pareggiate), con ultimo k.o ad Ascoli.13:51

QUATTROCENTO VOLTE BARONI - Il tecnico dei calabresi Baroni con oggi festeggia le 400 panchine in carriera, di cui finora somma 34 in serie A, 192 in B, 132 in Lega Pro, 31 fra coppa Italia maggiore e di C e 10 in altri tornei post-season, con bilancio di 133 vittorie, 121 pareggi e 145 sconfitte. 13:52

Le squadre entrano sul campo di gioco per vie separate; Reggina in maglia bianca da trasferta. Giornata di inizio primavera soleggiata e ventosa. 13:59

1' FISCHIO D'INIZIO! E' cominciata la partita! Il primo pallone è giocato dagli ospiti.14:01

2' Subito ci prova Quaini, con un destro potente ma impreciso da fuori area, su una respita della difesa avversaria. Palla sul fondo e rimessa per Nicolas.14:03

3' PALOMBI! Doppio colpo di testa ravvicinato dell'attaccate! Il primo tentativo è su cross dalla sinistra, sul prolungamento dell'azione il secondo è su un passaggio alto di Belli dalla destra, palla fuori di un soffio dal secondo palo!14:04

5' OKWONKWO! Prima grande occasione per la Reggina! Palleggio impreciso in uscita del Pisa, Bellomo pesca benissimo in verticale il compagno sulla destra, entra in area e lascia partire un diagonale strettissimo che sfiora di un nulla il secondo palo! 14:08

8' Inizio di partita divertente e giocato con decisione da entrambe le squadre: il Pisa prova con pazienza a costruire il gioco, la Reggina attende. 14:10

9' BELLOMO! Conclusione volante dal limite dell'area su un traversone di Micovschi dalla sinistra: pallone fuori non di molto dallo specchio della porta. 14:11

14' Fase di molta pressione da entrambe le squadre: la Reggina attacca altissimo, ma rischia di concedere qualcosa al Pisa.14:17

15' Occasione per il Pisa con Marin, ben piazzato in area e pronto a deviare in porta un filtrante alto dalla trequarti di Gucher, ma il suo colpo di testa è centrale per Nicolas.14:17

18' Prova Bellomo a costruire un'opportunità per la sua squadra, lasciando partire un cross teso dalla destra verso Micovschi sul palo lontano; palla però oltre la linea di fondo. 14:20

21' BELLOMO SI DIVORA IL VANTAGGIO! Micovschi imbecca sulla sinistra Okwonkwo, capace di servire perfettamente l'inserimento di Bellomo tutto solo in area, ma davanti alla porta manda la palla incredibilmente fuori! 14:24

23' Calcio di punizione per il Pisa: Gucher prova a mettere in mezzo una palla alta per la testa di Benedetti, il quale la devìa su Caracciolo e termina fuori. Sarà rimessa dal fondo per la Reggina. 14:26

26' Fase di gioco del primo tempo molto teso: le due squadre faticano a superare le rispettive barriere difensive avversarie. 14:28

29' Ancora Lisi stoppa bene il pallone sulla sinistra e prova a servire i compagni in area di rigore amaranto, ma Marin viene anticipato da Stavropoulos. 14:31

32' Prova ad uscire anche la Reggina: Bianchi riceve palla, alza la testa e calcia dalla lunga distanza verso la porta di Gori ma la sua conclusione vola alta sopra la traversa. 14:34

34' Superata la mezz'ora di gioco: sfida molto intensa ma combattuta soprattutto da un punto di vista tattico: per poche emozioni significative. 14:36

35' Azione solitaria di Okwonkwo in un due contro uno su una palla lunga gettata via dalle retrovie: l'attaccante arriva in area e tenta di sorprendere Gori, ma la sua conclusione viene letta bene dal portiere avversario. 14:38

39' Spazi molto chiusi per la Reggina: Lakicevic alza la testa e prova a servire Okwonkwo in area di rigore con un pallone alto: l'attaccante però era in fuorigioco di rientro.14:41

41' Ultimi minuti del primo tempo: azioni d'attacco confuse da parte del Pisa, mentre si lotta su ogni pallone per impedire ripartenze pericolose alla Reggina e bloccare le sortite nerazzurre. 14:43

44' Reggina in ribaltamento di fronte: contropiede in quattro contro quattro, ma Micovschi sbaglia poi l'ultimo decisivo passaggio e facilita il recupero di Gori.14:46

45' Non c'è recupero: all'intervallo è ancora in parità la sfida tra Pisa e Reggina.14:47

Non si sblocca nel primo tempo la partita tra due squadre in forma e in buona condizione mentale: infatti dopo un buon avvio della Reggina, capace di costruire l'occasione più nitida della prima frazione con Bellomo, il Pisa prende le misure e cerca di trovare la chiave per aprire la difesa avversaria. Per ora buon ritmo e tanto pressing, ma le difese hanno concesso poco. 14:49

46' COMINCIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio nella sosta, il pallone viene mosso dai giocatori nerazzurri. 15:02

47' GUCHER! Bella preparazione al tiro del giocatore nerazzurro dal limite dell'area, pressato da un difensore avversario: il pallone sfiora l'incrocio dei pali! 15:06

51' Non cambia il ritmo della partita: pochi spazi e tante imprecisioni palla al piede nel trovare la verticalizzazione decisiva per sbloccare il match.15:09

52' Buona opportunità per il Pisa con Marconi, invitato ad inserirsi in area di rigore con un passaggio filtrante di Gucher: ma Lakicevic fa bene la diagonale e anticipa all'ultimo l'attaccante.15:10

54' Corner per la Reggina: Micovschi dalla bandierina mette il pallone al centro dell'area, poi ci sono una serie di rimbalzi di testa ed infine il Pisa in qualche modo esce dalla propria area di rigore.15:13

57' Buon momento per la Reggina: Crimi cerca il posizionamento in attacco di Okwonkwo, pronto a cercare la conclusione in girata al volo ma controlla male il pallone con il ginocchio! 15:15

60' Ecco le prime sostituzioni della partita: per la Reggina esce Crimi e sale Crisetig...15:17

60' ... mentre Micovschi lascia il campo a Rivas.15:17

61' Primo cartellino giallo della sfida è per Caracciolo: contatto con Okwonkwo, ma il difensore non aveva arrestato la sua corsa mandando a terra l'avversario.15:18

62' Calcio d'angolo per gli amaranto: Crisetig calcia dall'angolino, respinta della difesa nerazzurra e botta potente ma sconclusionata di Bellomo da fuori area. Continua a rimanere in attacco la Reggina.15:20

63' Primi cambi e forze fresche per D'Angelo: esce un discreto Quaini e sale Siega...15:21

63' ... mentre scende Belli ed entra Birindelli.15:21

65' Azione offensiva prolungata del Pisa: prima Mazzitelli cerca un suggerimento alto intercettato dalla difesa amaranto, poi ci prova Gucher dal limite dell'area con un calcio di collo pieno trovando però l'opposizione di un giocatore avversario. 15:24

67' RIVAS! Taglio geniale di Folorunsho dalla sinistra ad invitare Rivas a seguire la traiettoria sul secondo palo, dove l'attaccante riesce a deviare di testa superando Gori ma trovando l'intervento di Benedetti a spazzare il pallone!15:26

70' Ultimi venti minuti di gioco: non si sblocca la partita nonostante ora le due squadre ad ondate stiano cercando la via per segnare. 15:30

72' Prova a dare qualche nuova idea ai suoi attaccanti il tecnico nerazzurro: fuori Mazzitelli, dentro Mastinu. 15:29

73' SIEGA! Dagli sviluppi di un calcio piazzato, Siega largo a sinistra riceve palla e punta la porta, accentrandosi e provando una conclusione a giro con il destro. La palla però è fuori di molto. 15:31

74' FOLORUNSHO! Appostato al limite dell'area, gli arriva un pallone dal giro lento dalla destra e calcia in controbalzo: tiro anch'esso morbido però insidioso ad uscire di poco dal palo lontano. 15:32

75' Mister Baroni prova a ridisegnare la Reggina: esce Orji Okwonkwo e dentro l'esperta punta Montalto...15:33

75' ... mentre in mezzo al campo fuori Bianchi e dentro Šitum.15:33

77' Nuove sostituzioni per il Pisa: esce Gucher e sale De Vitis...15:34