Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Brescia, ventisettesima giornata di Serie B.11:24

Gli arancioneroverdi cercano i tre punti per accorciare sulla capolista Empoli, i lombardi reduci da due risultati utili di fila e desiderosi di staccarsi definitivamente dalla zona calda.11:28

4-3-1-2 anche per il Brescia: Joronen - Karacic, Cistana, Chancellor, Martella - Bisoli, van de Looi, Bjarnason - Jagiello - Aye, Ragusa. A disp.: Kotnik, Labojko, Papetti, Mangraviti, Ghezzi, Pajac, Mateju, Skrabb, Fridjonsson.15:11

Zanetti ritrova Modolo in difesa e Taugourdeau in cabina di regia e sorprende nelle scelte offensive: turno di riposo per bomber Forte, spazio alla coppia Johnsen-Bocalon con Aramu a supporto.15:06